中秋節｜怎樣留住擁抱？他們用「這方法」將老人家擁抱「着上身」

有人說，懷孕是一種祝福，而孩子是受到祝福誕下的禮物，也是我們最寶貴的延續。



一家三口趣味疊疊樂

有趣的是，孩子們長大的如此迅速，快到一不注意，寶寶就脫去了稚嫩，變成小男孩、小女孩。

許多爸爸媽媽趁着寶寶還小時，照了數不清的照片，或者印下寶寶的小腳印、掌印作為紀念；IG上有父母用了這招，到便利商店影印機，依序從寶寶、媽媽到爸爸覆蓋手掌，完成這個作品：

IG上有父母用了這招，到便利商店影印機，依序從寶寶、媽媽到爸爸覆蓋手掌，完成這個作品！

黑白掌印特別有感覺，也有爸媽帶着孩子選擇了彩色列印，最後再用相框小心保存，簡單又具意義。

婆婆愛的抱抱

如前所述，孩子們長大的如此迅速，那麼自己的爸爸媽媽呢？轉眼間，老父母兩鬢半白，步伐不如以往強健，腰、背也逐漸彎了下去。

子欲養而親不待，千萬別等到來不及了才追悔莫及。外國有一家人讓婆婆雙手塗滿鮮豔的粉紅芭比色。

然後由老奶奶緊緊擁抱每個人，在衣服背後留下「抱抱」掌印。

外國有一家人讓婆婆雙手塗滿鮮豔的粉紅芭比色。（TikTok截圖 / @chrissypoo_love）

為一家人留下無限美好的永恆回憶，這個點子是不是很棒呢！

當我們有了自己家庭、加上工作，有時難免忽略了自己的父母，當滿心滿眼都是自己的小寶貝時，也別忘了多關心老家中，時刻盼望着你健康平安的爸爸媽媽。

下次回家，不妨也和爸爸媽媽來個抱抱掌印吧！

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：這是我看過最溫馨的手掌印！趁著還來得及，留下永恆美好回憶】