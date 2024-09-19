零食｜蠟瓶糖是甚麼？賣相精緻、可嚼不可吞　成份卻存食安疑慮

蠟瓶糖突然在中國的中小學生之間竄紅，近期在台灣網購平台竟也能夠看見！但是成分、生產許可等資訊大多標示不清，極有可能有食安疑慮。



近期中國流行一款名為「蠟瓶糖」的零食，色彩鮮豔並且有多種形狀，流行於中、小學生之間。（微博 / @深圳衛健委）

近期中國流行一款名為「蠟瓶糖」的零食，色彩鮮豔並且有多種形狀，因為「吃播」網紅的帶動而在社群上竄紅，流行於中、小學生之間，並且這股風潮也吹到台灣，許多網購平台已經可以直接購買。但其實蠟瓶糖存在着許多安全疑慮，多數都未標明成分及生產許可，並且很有可能為添加工業蠟製作。

中國網紅零食「蠟瓶糖」是甚麼？中小學間超流行

蠟瓶糖（Wax bottle candy／Wax candy）最早為美國一家食品廠在20世紀發明，外殼使用蜂蠟製作，裏面會包裹着糖漿、果醬等可食用的流體；蠟瓶糖咬破外殼後裏面的流心會帶來爆漿的口感，吃法類似於口香糖，一般會咀嚼至無味後吐出。

由於蠟瓶糖的造型和顏色都十分多變，有着各式各樣的形狀和繽紛色彩，因此近期成為中國的社群寵兒；在許多吃播主的帶動下蠟瓶糖逐漸在社群上竄紅，成為中國的網紅零食，在中小學生之間蔚為流行，各大網購平台上也十分熱銷。甚至中國網友路邊擺攤發文表示「下班蠟瓶糖擺攤，每天收入300起步，月入過萬」。

台灣也買得到！成分、生產許可標示不清恐有安全疑慮

然而，這些深受孩童的蠟瓶糖，實際上卻帶有許多安全疑慮。經常標榜手作零食的蠟瓶糖生產資訊大多十分模糊，產地、成分、生產者、生產許可等資料都未明確標註。雖然商家大多號稱使用可食用蜂蠟製作，不過中國媒體指出，標示不清的蠟瓶糖有高機率以工業蠟代替蜂蠟製作，並且工業蠟中可能存有重金屬等有害物質。

雖然蠟瓶糖的食用方式為咀嚼，不過有害物質仍有可能隨着唾液進入體內，也有可能會發生誤食的情形。近期不只在中國，台灣的許多網購平台也能夠看見蠟瓶糖的蹤影，並且多數都未標明成分及許可。台灣衛生福利部次長林靜儀表示，未經審查核准輸入販售涉嫌違法，目前已要求食品藥物管理署進一步了解。

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