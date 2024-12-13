AIA友邦嘉年華2024｜12月20日盛大開幕 附獨家限定優惠87折

AIA嘉年華2024｜親子活動｜聖誕｜深受港人喜愛的AIA友邦嘉年華2024於12月20日正式開幕，今年的嘉年華保證再次讓超過 100 萬賓客再次感受興奮難忘。今年AIA嘉年華帶來超過20個機動遊戲、40多個互動裝置，超過一百萬隻毛公仔等等迎接大家。除了還有各種美味小食攤檔，街頭表演及中心舞台現場表演活動同樣矚目，歡迎各位家長與子女一同前往，一起歡度快樂時光！



AIA友邦嘉年華2024強勢回歸

一起參加友邦嘉年華10歲生日派對！

深受香港人喜愛的冬季盛事友邦嘉年華將於2024年12月20日至2025年2月16日重返中環海濱。今年嘉年華將有全新的機動遊戲、攤位遊戲、毛公仔、打卡位以及專為這個里程碑創作的現場娛樂。此外，還有炙手可熱的“前排座位”，近距離觀看除夕夜和新年煙花！

活動日期：2024年12月20日至2025年2月16日 (10/1/2025 不對外開放)

開放時間：上午11時 – 晚上10時

非高峰時段:正午12時 - 晚上10時

高峰時段及普通時段:上午11時 - 晚上11時

*2024年12月20日將於下午5時30分開幕

*每日開放時間因應主辦方原因會有所不同，詳情可以瀏覽 AIA 網站以獲取最新開放時間

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