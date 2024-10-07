幫幼童打疫苗針「不小心」拮進媽媽膝頭！醫護竟還「同針繼續打」

台中護理師打疫苗針刺媽膝蓋竟「同支續打」，媽媽氣到報警，而台中衛生局也說話了！



台中護理師打疫苗針刺媽膝蓋竟「同支續打」，媽媽氣到報警，而台中衛生局也說話了！（Canva）

台灣於2024年公費流感疫苗10月1日開打，台中市首傳「打錯針」異常事件，有大里區1名媽媽帶孩子到診所打流感疫苗，護理師不慎將針頭刺進媽媽膝蓋，該名媽媽在網絡爆料，當場嚇得她哇哇大叫，未料嚇一幕更驚人，且醫生、護理師事後也沒有更換針頭，就繼續幫孩子施打，氣得她報警處理。

打疫苗，刺到媽媽竟然繼續打

這位媽媽隨後就在Threads發文，「帶小孩打流感疫苗，沒想到會遇到這樣的事，護理師要求我雙腳固定小孩的腳，雙手固定小孩的頭，醫師則來幫忙固定小孩的手，護理師蹲著打，可能重心不穩針無預警刺到我的膝蓋，我當下慘叫！」護理師只有表示，因為小孩亂動。

事主指出，「我很肯定我兒子沒碰到他，因為他根本沒動也沒辦法動，接著我要求更換針頭才能給小孩施打。」護理師說，不能換，消毒一下還是可以打。醫生說，這樣沒關係。事主說，「由於我不是專業醫事人員，不了解也就沒說什麼了。」

疾管署，建議更換新疫苗

該名媽媽事後越想越不對，媽媽回家翻開褲管，發現被針誤扎的地方紅腫又有些許瘀青，而且小孩回家後眼睛紅腫又發燒，而不知有無關聯，但是這樣的意外卻讓她很生氣，決定去警局報案。

對此，台中市衛生局回應，疾管署建議，因流感疫苗一體成型，不能更換針頭，接種過程中如果出現污染疑慮，建議更換新疫苗，該案已通報為疫苗接種異常事件，將輔導該診所加強教育訓練，提供適當的接種服務。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：幫幼童打疫苗針！不小心扎進媽膝蓋，「同針竟繼續打」，媽媽氣到報警】