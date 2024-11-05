聖誕好去處2024｜全港30+商場/嘉年華/聖誕活動(持續更新)

聖誕好去處2024推介｜聖誕又到了，「01親子」為大家整合多個聖誕必玩活動及商場活動，本文將會一一介紹！即睇聖誕親子好去處必去活動、熱門商場打卡位的地點及活動日期！（本文將持續更新全港聖誕好去處）



聖誕好去處2024【1】新界篇

聖誕好去處2024【1.1】MCP新都城中心 x Teletubbies 聖誕雪國尋「寶」之旅

將軍澳MCP CENTRAL & MCP DISCOVER打造全港首個「MCP x Teletubbies 聖誕雪國尋「寶」之旅」，4大角色Po、Laa-Laa、Dipsy、Tinky Winky紛紛換上全新可愛冬日造型登場，帶領大家暢遊超夢幻糖果色系冰雪樂園內的5大打卡位及3大遊玩專區，包括粉絲潮聖必拍的7.5米高巨型充氣Po，以及「Teletubbies Snow Playground」，每天整點更會上演「夢幻寶寶飄雪匯演」，漫天雪花仿佛置身於雪國，共度溫馨滿溢的聖誕佳節！

MCP新都城中心 x Teletubbies 聖誕雪國尋「寶」之旅

日期：即日起至2025年1月1日

時間：上午10時至晚上10時

地點：MCP CENTRAL（新都城中心2期）L1天幕廣場



聖誕好去處2024【1.２】MOSTown 新港城中心 x Sanrio Characters「MOST-Fluffy 冬日交響曲」

今個聖誕，馬鞍山MOSTown 新港城中心邀請你遊覽於音樂與藝術交織的夢幻國度!由 2024 年 11 月 9 日至 2025 年 1 月 1 日，MOSTown 新港城中心將與 Sanrio Characters攜手譜出「MOST-Fluffy 冬日交響曲」，讓你與摯愛好友一同體驗被音樂治癒心靈的神奇力量！Sanrio Characters 3 大人氣角色 Pochacco、Pompompurin 及 Little Twin Stars將首次化身為音樂家閃亮登場,與你探索6大音樂主題打卡區及2大玩樂區,體驗夢幻冬日樂章，一同感受被愛環擁的力量。

MOSTown 新港城中心 x Sanrio Characters「MOST-Fluffy 冬日交響曲」

日期：2024年11月9日至2025年1月1日

地點：馬鞍山MOSTown 新港城中心



聖誕好去處2024【1.3】東薈城名店倉 MEETS DINOTAENG 「Marshville’s Winter」

今個冬日，東薈城名店倉與韓國超人氣文創設計品牌DINOTAENG 首度聯乘，於2024年11月20日至2025年1月2日期間攜手打造全港首個東薈城名店倉 MEETS DINOTAENG 「Marshville’s Winter」聖誕主題活動，與你歡度暖笠笠的聖誕節！

MEETS DINOTAENG 「Marshville’s Winter」

日期：2024年11月20日至2025年1月2日

時間：上午11時至晚上10時

地點：東薈城名店倉地下、二樓中庭廣場及二樓天橋



聖誕好去處2024【1.4】港鐵商場 聖誕呈獻：《聖誕奇妙馬戲派對》

商場攜手舉辦《聖誕奇妙馬戲派對》，打造出別出心裁兼具馬戲團元素的聖誕打卡場景，讓你沉浸於佳節夢幻與馬戲歡樂氛圍之中。五大港鐵商場包括德福廣場、青衣城、PopCorn、The LOHAS康城及圍方，將由11月12日起陸續加入別具聖誕氣息的歡樂馬戲元素，讓大家瞬間投入馬戲世界之中。商場更邀請了「香港馬戲團」舉辦一連串內容豐富的馬戲表演活動，於五大商場舉行馬戲巡迴大匯演，首次公開表演全新創作的馬戲劇目—《水晶之夢》。

《夢幻聖誕馬戲樂園》

日期：2024年11月12日至2025年1月1日

地點：青衣城1期1樓中庭



《聖誕狂歡派對》

日期：2024年11月9日至2025年1月1日

地點：PopCorn 1期1樓中庭



《聖誕快樂村莊》

日期：2024年11月15日至2025年1月1日

地點：The LOHAS康城2樓中庭



《聖誕動感嘉年華》

日期：2024年11月12日至2025年1月1日

地點：圍方L2中庭



聖誕好去處2024【1.5】YOHO MALL「The Healing Forest : an MBTI Adventure星光森語・心靈奇遇」

「你的 MBTI 是甚麼？」想了解一個人，就從這個年度至 Hit 韓瘋話題開始！今個冬日，元朗YOHO 系商場 — YOHO MALL、YOHO MIX和YOHO PLUS 將於11月14日至2025年1月1日呈獻「The Healing Forest : an MBTI Adventure星光森語・心靈奇遇」聖誕企劃，為每位來賓帶來一場獨特的視覺和心靈體驗。捨棄傳統聖誕樹，以近百棵茂盛樹木搭配7萬顆璀璨燈飾，打造7米高360度的森系氛圍，讓訪客猶如置身於夢幻森林之中，沉浸於疑幻似真的萬千燈光景致之中，展開這趟身心療癒的聖誕旅程。

「The Healing Forest : an MBTI Adventure星光森語・心靈奇遇」

日期：2024年11月14日至2025年1月1日

時間：上午10時至下午10時

地點：YOHO MALL中庭



聖誕好去處2024【1.9】置富Malls x Cheap Century聖誕Amaze城

聖誕奇蹟即將降臨大麻成身上！《Cheap Century》主角大麻成平日麻麻甩甩、不修邊幅，赤膊加藍白雙間「孖煙囪」再配人字拖早已成為其深入民心的標準形象。「置富Malls x Cheap Century聖誕Amaze城」，包括四大場景：馬鞍山廣場「聖誕Amaze城月巴市集」、+WOO嘉湖「聖誕Amaze城爆肌朱古力工房」、置富都會「聖誕Amaze城瘋狂遊樂場」、置富第一城「聖誕Amaze城奇趣花園」

馬鞍山廣場-「聖誕Amaze城月巴市集」

日期：2024年11月2日至2025年1月1日

地點：馬鞍山廣場L2天幕廣場（港鐵馬鞍山站A出口）



+WOO嘉湖-「聖誕Amaze城爆肌朱古力工房」

日期：2024年11月2日至2025年1月1日

地點：+WOO嘉湖1期地下大堂（輕鐵銀座站，港鐵天水圍站轉車）



置富第一城-「聖誕Amaze城奇趣花園」

日期：2024年11月2日至2025年1月1日

地點：置富第一城地下置富第一園（港鐵第一城站C出口）



聖誕好去處2024【1.10】荃灣廣場「LINE FRIENDS minini meets Tsuen Wan Plaza 16型人格玩轉 Y3K 冬日樂園」

LINE FRIENDS minini 星人自從出現在人類世界起就隨即俘虜大人小人類朋友的心、特別是一眾喜歡可愛事物的Gen Z 世代！今個冬日佳節，荃灣廣場就請來充滿俏皮可愛魅力的 LINE FRIENDS minini 同大家過一個充滿前衛大膽的Y3K未來風格的冬日假期！

「LINE FRIENDS minini meets Tsuen Wan Plaza 16型人格玩轉 Y3K 冬日樂園」

日期：2024年11月15日至2025年1月1日

地點：荃灣廣場



聖誕好去處2024【1.11】Citywalk荃新天地「冬日玩樂嘉年華」

今年聖誕節，Citywalk荃新天地將為大家帶來「冬日玩樂嘉年華」，讓一家大細於荃新天地可以盡情玩盡情買！荃新天地2期巨型薑餅人主題充氣樂園，包括3.5米高的滑梯、波波池、透明追逐管道、泡泡屋及LAY’S樂事薯片釣釣樂，讓您在限定時間內瘋狂釣出薯片。

「冬日玩樂嘉年華」薑餅人聖誕充氣樂園

日期：2024年11月22日至2025年1月1日

時間：中午12時至至晚上9時

地點：荃新天地2期中庭



聖誕好去處2024【1.12】香港迪士尼樂園

前往深受大人、小孩喜愛的奇妙國度「香港迪士尼樂園度假區」，置身夢幻迪士尼故事當中，與迪士尼朋友見面。樂園共有8個不同的主題園區，提供超過百項遊樂設施及娛樂體驗，而且還可以入住華麗舒適的迪士尼主題酒店！

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成人（12 - 64 歲） - $631（原價：$669）

兒童（3 - 11 歲）／長者（65 歲以上（含）） - $471（原價：$499）

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兒童（3 - 11 歲）- $800（原價：$849）

聖誕好去處2024【1.13】新地6大商場呈獻「Pixar Sweet Dreams聖誕甜夢之旅」

今個聖誕，新地旗下6大商場 (上水廣場、北角匯、將軍澳中心、PopWalk天晉滙、卓爾廣場、life@KCC）呈獻全港首個「Pixar Sweet Dreams聖誕甜夢之旅」聖誕裝置，多套人氣動畫，包括《怪獸公司》、《反斗奇兵》、《玩轉腦朋友》及《熊抱青春記》的人氣角色將化身成甜蜜的棉花糖，誠邀大家以五大感官體驗聖誕甜夢之旅，締造專屬自己的感官回憶！

上水廣場「勞蘇」香氣小鎮

日期：2024年11月21日至2025年2月23日

時間：上午10時至晚上10時

地點：上水廣場2樓中庭



卓爾廣場「小熊貓」『摸』法世界

日期：2024年11月21日至2025年1月1日

時間：上午10時至晚上10時

地點：卓爾廣場地下中庭



將軍澳中心「怪獸公司」

日期：2024年11月21日至2025年1月1日

時間：上午11時30分至晚上8時30分

地點：將軍澳中心地下中庭



PopWalk天晉滙「玩轉腦朋友」

日期：2024年11月21日至2025年2月23日

時間：上午10時至晚上10時

地點：PopWalk天晉滙2期戶外露天長廊及Ocean PopWalk地下中庭



life@KCC「幸福反斗之旅」

日期：2024年11月21日至2025年1月1日

時間：上午10時至晚上10時

地點：life@KCC 3樓中庭



聖誕好去處2024【2】九龍篇

聖誕好去處2024【2.1】「親親小鹿 MyDear Deer」呈獻【iSQUARE國際廣場My“Deer”Christmas】

iSQUARE國際廣場將於2024年11月8日至2025年1月1日，聯同Fluffy House 人氣角色 「親親小鹿My Dear Deer」呈獻【iSQUARE國際廣場My“Deer”Christmas】，親親小鹿是Fluffy House極具人氣的盲盒玩具系列，連同近百隻小鹿首度登「鹿」商場大型裝置，糖果系色彩及創意圖案，讓牠們在3個童話般的雪域中格外吸睛。

「親親小鹿 My Dear Deer」呈獻【iSQUARE國際廣場My“Deer”Christmas】

日期：2024年11月8日至2025年1月1日

時間：上午10時30分至晚上10時30分

地點：iSQUARE國際廣場地下iPIAZZA、3樓iFUNCTION、大堂樓層iEXHIBITION



聖誕好去處2024【2.2】MOKO x KEROKEROKEROPPI Merry KissMas 聖誕皇室庭園

充滿歐陸風情、浪漫氛圍滿溢的聖誕節向來是大家夢寐以求的冬日慶祝盛典！今個聖誕，KEROKEROKEROPPI將以王子造型於MOKO新世紀廣場華麗登場，與各位粉絲共度夢幻聖誕！由2024年11月16日起至2025年1月1日，MOKO中庭將化身成別具氣派的皇室城堡「MOKO x KEROKEROKEROPPI Merry KissMas 聖誕皇室庭園」，KEROKEROKEROPPI將展現不同的貴氣造型穿梭於瑰麗庭園內的5大超唯美打卡場景及3大互動遊樂體驗。

MOKO x KEROKEROKEROPPI Merry KissMas 聖誕皇室庭園

日期：2024年11月16日起至2025年1月1日

時間：上午10時至晚上10時

地點：MOKO新世紀廣場



聖誕好去處2024【2.3】德福廣場《聖誕歡樂小鎮》

德福廣場將化身為一個充滿歡樂的聖誕小鎮，於5米高的巨型閃亮聖誕樹前，可愛萬分的小雪人及聖誕鹿在小鎮街上表演馬戲雜耍，帶著歡笑迎接每位來賓，邀請大家在小鎮一同慶祝這個歡樂季節。在12月21、22、25及26日，「香港馬戲團」將正式於港鐵五大商場巡迴演出，特別為今次合作設計了全新劇目—《水晶之夢》，詳情到時請留意商場網頁。

《聖誕歡樂小鎮》

日期：2024年11月12日至2025年1月1日

地點：德福廣場1期地下中庭



聖誕好去處2024【2.4】置富Malls x Cheap Century聖誕Amaze城

聖誕奇蹟即將降臨大麻成身上！《Cheap Century》主角大麻成平日麻麻甩甩、不修邊幅，赤膊加藍白雙間「孖煙囪」再配人字拖早已成為其深入民心的標準形象。「置富Malls x Cheap Century聖誕Amaze城」，包括四大場景：馬鞍山廣場「聖誕Amaze城月巴市集」、+WOO嘉湖「聖誕Amaze城爆肌朱古力工房」、置富都會「聖誕Amaze城瘋狂遊樂場」、置富第一城「聖誕Amaze城奇趣花園」

置富都會-「聖誕Amaze城瘋狂遊樂場」

日期：2024年11月2日至2025年1月1日

地點：紅磡置富都會L7大堂（港鐵紅磡站C2出口）



聖誕好去處2024【2.5】LCX POP MART【泡泡萌粒過聖誕】

Choo Choo~聖誕萌萌特快列車已到達LCX，請乘客立即到場打卡！各個角色換上聖誕裝束，躲在聖誕襪裡跟大家萌萌地見面！聖誕小火車由MOLLY及LABUBU駕駛，將列車駛至LCX正門，讓大家與藏在不同位置的「聖誕襪系列」萌粒們一起拍照。

POP MART【泡泡萌粒過聖誕】

日期：2024年11月15日至2025年1月3日

時間：上午10時至下午10時

地點：尖沙咀海港城海運大廈三階 LCX



聖誕好去處2024【2.6】荷里活廣場x Piske and Usagi「玩轉粉紅遊樂園」

今個聖誕節，荷里活廣場聯乘日本人氣高企角色Kanahei’s Small animals，打造冬日限定「荷里活廣場x Piske and Usagi『玩轉粉紅遊樂園』」，帶你遊覽多個粉紅可愛打卡位及樂園區！

荷里活廣場 x Piske and Usagi「玩轉粉紅遊樂園」

日期：2024年11月22日至2025年1月5日

時間：上午10時至晚上10時

地點：鑽石山荷里活廣場一樓明星廣場



聖誕好去處2024【2.7】滙豐保險 The Big Bounce 世界巡迴香港站

滙豐保險 The Big Bounce 世界巡迴香港站首次登陸香港 - 大人都玩得！曾於美國、澳洲及加拿大等多個城市造訪，在全球已有超過百萬人參與過的The Big Bounce巨型充氣樂園舉辦世界巡迴，這次香港將作為亞洲首站，並邀請滙豐保險作為冠名贊助。

【01空間優惠】早鳥92折門票

1. 預售幼童專屬 (場次1-2) / 親子同樂時段 (場次3-6) 雙人票 立即購票

HK$330 (原價$358) （2人必須一同進入場地）

2. 預售幼童專屬 (場次1-2) / 親子同樂時段 (場次3-6) 三人票 立即購票

HK$490 (原價$537)（3人必須一同進入場地）

3. 預售黑夜 (成人場次7-8) 彈跳派對雙人票 立即購票

HK$370 (原價$398)（購買雙人票的2人必須一同進入場地）

4. 預售黑夜 (成人場次7-8) 彈跳派對三人票 立即購票

HK$550 (原價$597)（購買雙人票的3人必須一同進入場地）

【01空間優惠】單人門票 (展期發售)

幼童專屬時段單人票－HK$179 立即購票

親子同樂時段單人票 －HK$179 立即購票

黑夜彈跳派對單人票－HK$199 立即購票

滙豐保險 The Big Bounce 世界巡迴香港站

日期：2024年12月21日至2025年1月5日

時間：10:00am – 11:10pm

地點：香港西九文化區藝術公園大草坪



聖誕好去處2024【2.8】黃埔天地聖誕呈獻「Vivid Luminary Fest」

璀璨的燈飾與滿街的光影交織，正是聖誕打卡的關鍵詞！黃埔天地今個聖誕將呈獻「Vivid Luminary Fest」，以逾18萬顆璀璨燈飾及五光十色的互動投影點亮「黃埔號」，為大家締造美滿夢幻的螢彩時光！

Vivid Luminary Fest

日期：即日起至2025年1月1日

時間：10:00am – 10:00pm

地點：黃埔天地



聖誕好去處2024【2.9】聖誕すげえ(薯茄)樂園 @T.O.P

本地超人氣網絡團體Pomato小薯茄，過去八年一直憑著「由簡單創出不平凡」的創作意念，為大家帶來《薯茄Party Game》、《雪櫃冷笑話》等街知巷聞的系列。今個聖誕，配合其八周年主題「希望」，由11月18日起化身聖誕老人及鹿仔聯同旺角潮流文化集中地T.O.P This is Our Place（以下簡稱T.O.P）攜手呈獻【聖誕すげえ(薯茄)樂園 @T.O.P】。

聖誕すげえ(薯茄)樂園 @T.O.P

日期：2024年11月18日至2025年1月12日

地點：T.O.P This is Our Place



聖誕好去處2024【3】港島篇

聖誕好去處2024【3.1】AIA友邦嘉年華2024

深受香港人喜愛的冬季盛事友邦嘉年華將於2024年12月18日至2025年2月16日重返中環海濱。友邦嘉年華已深入民心，成為一代又一代人的美好回憶，被譽為「每年最好玩的一日」，顧客滿意度高達95%以上，在業內遙遙領先。

【01空間獨家優惠】高峰時段(Peak)入場及代幣套票優惠 立即購票

1. 成人套票 | 入場劵x 1 + 代幣x 10｜$160（原價$180）

2. 特惠套票#| 入場劵x 1 + 代幣x 7 | $105（原價$110）

3. 另加 20 枚代幣 | $180

4. 另加 50 枚代幣 | $450

【01空間獨家優惠】非高峰時段(Non-peak)入場及代幣套票優惠 立即購票

1. 成人套票 | 入場劵x 1 + 代幣x 10｜$140（原價$160）

2. 特惠套票# | 入場劵x 1 + 代幣x 7 | $95（原價$100）

3. 另加 20 枚代幣 | $180

4. 另加 50 枚代幣 | $450

【01空間獨家優惠】普通時段(Standard) 入場及代幣套票優惠 立即購票

1. 成人套票 | 入場劵x 1 + 代幣x 10｜$150（原價$170）

2. 特惠套票# | 入場劵x 1 + 代幣x 7 | $100

3. 另加 20 枚代幣 | $180

4. 另加 50 枚代幣 | $450

AIA友邦嘉年華2024

日期：2024年12月18日至2025年2月16日

時間：正午12時至晚上10時（非高峰時段）；上午11時至晚上11時（高峰時段及普通時段）

地點：中環海濱活動空間



聖誕好去處2024【3.2】太古廣場及星街小區呈獻「聖誕奇妙村莊」

隨著聖誕節的腳步漸近，一眾毛茸茸的節日萌獸迫不及待，率先降臨太古廣場的「聖誕奇妙村莊」，熱切期待歡迎大家到訪！由11月15日至翌年1月2日，走進「聖誕奇妙村莊」，發現這個靜謐的地方於聖誕節期間變身為聖誕小鎮，而住在這裡的巨型萌獸將從睡夢中甦醒，盡情展開聖誕狂歡！

太古廣場及星街小區呈獻「聖誕奇妙村莊」

日期：2024年11月15日至2025年1月2日

地點：太古廣場



聖誕好去處2024【3.3】皇室堡【Pokémon冬日大冒險】

今個聖誕，一眾Pokémon將以冬日主題亮相皇室堡。由11月22日起，為大家帶來【Pokémon冬日大冒險】，與粉絲們共度佳節！白皚皚的雪國內有逾20隻1:1 Pokémon現身於3大打卡位，陪伴大家過聖誕，包括在巨型飄雪水晶球旁的身高逾2米的卡比獸和大家熟識的妙蛙種子、小火龍、傑尼龜等；由接近百張寶可夢集換式卡牌遊戲卡牌堆砌出的4米高Bling Bling發光聖誕樹及首次以立體造型在香港登場的可達鴨；更有伊布與一眾Pokémon引領的雪橇車，迎接各位Pokémon粉絲的到來！

【Pokémon冬日大冒險】

日期：2024年11月22日至2025年1月1日

時間：上午10時至下午10時

地點：皇室堡地下中庭



聖誕好去處2024【3.4】ifc商場呈獻 奇幻玩具之旅：解鎖魔法玩具工廠的神秘世界

隨著聖誕節臨近，整個城市都彌漫著濃厚的節日氛圍，讓人漸漸感受到佳節的溫馨與喜樂。傳說中，聖誕老人會在夜幕降臨前夕，駕著馴鹿雪橇穿越星空，悄悄地來到每個好孩子的家，從煙囪下來送上心儀的聖誕禮物。那一刻，驚喜與歡樂交織，這份感動讓世界籠罩著溫暖與期待。

「魔法玩具工廠」

日期： 2024年11月21日至2025年1月1日

時間：早上10時30分至晚上10時

地點：香港ifc商場一樓中庭



聖誕好去處2024【3.5】香港海洋公園

海洋公園是香港本土獨特的主題公園，建基於教育、保育、及娛樂，銳意成為世界級最佳度假勝地及主題樂園，締造最佳遊樂體驗予遊人，啟發精彩探索，並將人與大自然緊密連繫起來。

【01空間優惠】立即購票

成人 $409 (原價: $498)

小童 $233 (原價: $249)

* 有效期至2025年1月6日

聖誕好去處2024【3.6】新地6大商場呈獻「Pixar Sweet Dreams聖誕甜夢之旅」

聖誕甜夢之旅將由北角匯展開，Pixar Sweet Dreams系列角色總動員登場！阿樂與阿愁化身可愛的棉花糖，站在繽紛彩虹上向大家揮手！

北角匯「甜蜜棉花糖樂園」

日期：2024年11月14日至2025年2月23日

時間：上午10時至晚上10時

地點：北角匯2期地下露天廣場及1 期地下G23號舖

