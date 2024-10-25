聖誕活動｜聖誕美國籃球黃金營 盡享籃球樂趣 早鳥優惠低至79折

聖誕節｜近日天氣開始轉涼，各位家長計劃好在冬季與子女在哪裡遊玩嗎？不如就讓子女趁著聖誕假期盡情享受籃球帶來的樂趣，參與由ASG與美國著名籃球學府雪谷籃球學校 (Snow Valley Basketball Schools) 合辦的籃球營，讓子女在放假期間全力揮灑汗水，提升球技！在2024年12月13日前報名更可享79折的早鳥優惠。



聖誕美國籃球黃金營2024 - 香港站 (USA BASKETBALL Gold Camps) 是首個於亞洲地區，並由ASG與美國著名籃球學府雪谷籃球學校 (Snow Valley Basketball Schools) 合辦的籃球營。這個聖誕假期，不要錯過提升籃球技能的絕佳機會！我們誠摯邀請各位年輕球員參加聖誕美國籃球黃金營2024 - 香港站，與專業教練一同訓練，享受籃球的樂趣！

課程特色：

專業訓練：獲得 #ClayMoser 教練的指導，學習最新的籃球技巧與戰術。

多元活動：包括基礎技巧訓練、團隊合作練習及比賽模擬。

個性化指導：根據每位學員的需求提供專業建議，確保每位學員都能獲得進步。

社交機會：與其他籃球愛好者建立友誼，增強團隊精神。

教練：Clay MOSER

美國籃球協會 USA BASKETBALL 前董事會成員

美國NBA 夏季聯賽 (NBA Summer League) 前副主席

美國NCAA 第1級別球隊 阿肯色大學野豬男子籃球隊 (Arkansas Razorbacks) 前助理教練

美國NBA 洛杉磯湖人隊 (NBA LA Lakers) 前助理教練

美國NBA 發展聯盟球隊 (NBA Development League) 里奧格蘭德山谷毒蛇毒蛇隊 (Rio Grande Valley Vipers) 前主教練

課程資訊

1. BBANK112412 - Total Skills 籃球全方位 (7-11歲)

此訓練營旨在幫助學員學習並深化籃球技巧的提升，包括運球 / 傳球 / 投籃 / 步法移動 / 1 對 1 攻防，幫助成為技巧全面的 MVP。

課程日期：12月27-29日 (共 3 堂)

課程時間：10:00 – 13:00

價錢：原價 $2700

【01空間優惠價】$2137.5 (79折) [早鳥優惠至12月13日] 立即參與

【01空間優惠價】$2565 (95折) [12月14日至20日] 立即參與

2. BBANK212412 - Basketball IQ 籃球領袖 (12-16歲)

此訓練營旨在開發學員的籃球智商，深化對於籃球運動的理解。除了技巧，訓練營將集中為學員教授籃球運動中的團隊配合，以及隊員之間的默契、走位、傳接球等，培養籃球智商和團隊配合，將會令學員發展更全面。

課程日期：12月27-29日 (共 3 堂)

課程時間：14:00 – 17:00

價錢：原價 $2700

【01空間優惠價】$2137.5 (79折) [早鳥優惠至12月13日] 立即參與

【01空間優惠價】$2565 (95折) [12月14日至20日] 立即參與

3. BBANK312412 - Super Athlete 籃球全明星 (12-16歲)

此訓練營需要學員擁有個人籃球基礎技巧，旨在提升各學員不同層面的籃球水平，包括在技巧及體能。此訓練營要求較大的體能和對籃球運動的積極性，此訓練營會根據學員的年齡及水平來制定難易程度不一的訓練內容，訓練結束後學員將在水平上有立竿見影的提升。

課程日期：12月30 - 2025年1月1日 (共 3 堂)

課程時間：10:00 – 13:00

價錢：原價 $2700

【01空間優惠價】$2137.5 (79折) [早鳥優惠至12月16日] 立即參與

【01空間優惠價】$2565 (95折) [12月17日至23日] 立即參與

4. BBANK412412 - Lethal Weapon 籃球火 (7-11歲)

此訓練營旨在提高學員在進攻、投籃以及上籃的成功率，籃球的滿足感也源自學員能在球場上成功得分，通過訓練營的各種獨特訓練方法，讓學員掌握所有進攻技巧以及投籃的正確動作。

課程日期：2024年12月30日 - 2025年1月1日 (共 3 堂)

課程時間：14:00 – 17:00

價錢：原價 $2700

【01空間優惠價】$2137.5 (79折) [早鳥優惠至12月16日] 立即參與

【01空間優惠價】$2565 (95折) [12月17日至23日] 立即參與