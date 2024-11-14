CoComelon 全新系列毛公仔 01空間搶先發售 獨家優惠買1送1

CoComelon作為專門製作兒童動畫和早教學習節目的頻道，深知可持續發展對下一代有著至關重要的意義。為了守護孩子們的未來，同時提醒大家環保的重要性，實踐低碳生活，CoComelon全新推出採用環保物料製作的可持續毛公仔，現可於01 空間優先預購，喜歡CoComelon角色的你絕對不能錯過！



新產品主要分為鎖匙扣和造型公仔這兩大類。鎖匙扣可以掛在包包、背囊上。造型公仔的尺寸大小適中，方便幼兒拿起來玩耍；放在BB床或BB車裡也不佔地方，讓CoComelon隨時陪伴幼兒快樂成長。

獨家買一送一優惠組合: ＞＞ 立即上01空間優先預購＜＜

(A) $169 JJ 毛公仔(30cm) 送價值 $79 - JJ 鎖匙扣(10cm)

優惠價: $169 (公價: $248)

立即購買

(B) $169 JJ 毛公仔(30cm) 送價值 $69 - 西瓜鎖匙扣(6cm)

優惠價: $169 (公價: $238)

立即購買

(C) 9折西瓜毛公仔 (20cm)

優惠價: $89 (公價: $99)

立即購買

2024年11月28日後可以換領，換購地點、日期及時間如下：

1) Lasonic Limited

換購地點：香港九龍九龍灣常悅道3號企業廣二期901-902室

查詢電話: 2332 0004

換購時間：星期一至五 下午 2:00至4:30



2) World Wide Stamp Limited

換購地點：九龍大角咀必發道51號必發工廠大廈2字樓

查詢電話：2380 2318

換購時間：星期一至五 下午 2:00至4:30



3) LINE FRIENDS POP-UP STORE

換購地點：九龍觀塘創紀之城五期APM 大堂C-33號

查詢電話：23020113

換購時間：星期一至五11:00至21:00

***APM只限換取組合(A) - 黃褲JJ 毛公仔 & 綠褲JJ 鎖匙扣



JJ 鎖匙扣(10cm)+西瓜鎖匙扣

JJ 毛公仔 (30cm) + 西瓜毛公仔 (20cm)