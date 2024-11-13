桃芝路徑｜天文台料明早200公里掠過 即睇颱風及暴雨下的停課安排

熱帶氣旋桃芝｜熱帶風暴桃芝11月13日早上9時集結在香港東南約310公里，天文台將於今日（11月13日）下午2時40分改發三號強風信號，而天文台高級科學主任李淑明今早預料桃芝明早（14日）會最接近本港，天文台將會視乎其強度、烈風區和珠江口的距離及本地風力變化，考慮是否需改發更高信號。而作為家長最關心的，就是是小朋友是否需要上課，若早上改發8號風球當然是停課，但究竟幾點改發3號風球就要返學？



天文台表示，熱帶氣旋桃芝會在今明兩日移近華南沿岸，在其與東北季候風的共同影響下，明日廣東沿岸風勢頗大及有狂風驟雨，市民需留意最新天氣預報。

截至11月13日上午11時，桃芝會在今日（13日）橫過南海北部，移近廣東西部沿岸至海南島以東海域。（天文台圖片）

圖為截至11月13日上午11時10分，天文台顯示各區氣溫。（天文台圖片）

根據教育局有關熱帶氣旋的上課指引，當八號預警/八號或以上熱帶氣旋警告信號生效時，所有學校均應停課，如信號發出時，學生已在上學途中，學校應就應實施應急措施並安排人手照顧可能返抵學校的學生，須在安全情況下，方可讓學生回家。

早上5時30分留意天氣報告

家長要留意，若改發三號取代八號或以上熱帶氣旋警告信號，幼稚園、肢體傷殘兒童學校及智障兒童學校均應繼續停課，除非事前已公布所有學校須全日停課，否則其他學校應按以下安排恢復上課： 假如三號熱帶氣旋警告信號在上午5時30分前發出， 上午校及全日制學校應恢復上課 ；假如三號熱帶氣旋警告信號在上午10時30分前發出，下午校應恢復上課，而家長應在明早5時30分留意天文台最新的天氣情況。

按圖即睇教育局有關熱帶氣旋停課指引：

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而暴雨方面，天文台發出黃色暴雨警告信號時，除非另行通知，否則所有學校（包括幼稚園）均應照常上課。至於紅色或黑色暴雨警告信號，則按照發出的時間，採取相應行動。在上午5時30分至8時前發出紅色或黑色暴雨警告信號，上午校及全日制學校則全日停課。而在上午10時30分至1時前發出，則下午校停課。

按圖即睇教育局有關暴雨停課指引：

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