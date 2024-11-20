鋅盆｜水管「灌熱水」可去油去味？她分享慘痛經歷：水管竟溶解了

吃完飯碗盤油膩膩的很心情煩悶，有時洗潔精還不一定洗得乾淨，此時若先用熱水沖過、再搭配洗潔精包準清潔溜溜。

熱水能去油是許多家庭的共同默契，如果碗盤沒那麼油，甚至用熱水沖一下就解決了，環保滿分。



有水電師傅稱，用熱水沖鋅盆水管是大忌！（Canva）

以前覺得熱水很好用

除了沖洗碗盤，廚房流理台每日處理大量髒污，大約一周水管就會黏膩膩、出現異味，令人皺眉。

台灣女星林姿佑於三立《健康零距離》節目中分享，自己以前也覺得「熱水」很好用。因為廚房洗手台碗槽的水管時常很臭、還黏黏的，有時蟑螂也會順着水管爬上來……

她老覺得水管那黏稠稠的很討厭，所以每次做完飯、洗完碗，最後她一定會在水槽弄一鍋，然後放漂白水，然後還會燒很大一壺的熱水，從水管灌下去去除油污。

過年水管溶解水淹廚房

一直以來林姿佑都是如此做，灌熱水幫洗碗槽水管去油，但某年大年初二，客人正多她要煮飯的時候，驚覺整個水槽至廚房都淹水了！

「它大年初二給我溶解！哪一天不溶解偏偏在大年初二，還找不到水電工！（大家都放假）」林姿佑生氣又無奈地說：「真是的，它不會看日子......」

於是大過年的她跑去拜託水電師傅，來家中幫她接水管。「超慘的......」因為這樣她被水電師傅斥責：「不可以用熱水沖水管，這是大忌！」在場來賓與主持人也當場被嚇到。

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先了解家中水管狀況

其實熱水除油其來有自，因為油污遇到熱水會液化、變得較易清理，重點是家中的「水管材質」受不受得了熱水灌注清洗。

台灣裝修學院校長鄧世民表示：「倒入滾水不一定會傷水管，但大前提是，要先了解家中水管的材質及特性。」

一般而言，廚房的排水管是由硬質的膠管製成，理論上可以承受高溫液體，因此倒入滾水、熱湯並不會有傷害水管的問題；但若家中排水管是「軟膠管」或是「劣質水管」，切記不可倒入滾水及熱水，否則將有漏水或溶解危機。

除了水管材質外，還有許多因素會影響水管的耐熱性，像是水管的年限（老舊）、安裝方式（不牢固）、負載量（量過大）等等，這些因素都會影響水管的耐熱性，稍有不慎就可能導致水管損壞。

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網友們經驗分享：

．「通常排水管耐溫就60度，用100度的熱水當然會造成漏水，用熱水器出來的熱水就夠了」

．「過碳酸鈉是很好用的清潔劑粉，大推」

．「洗碗前把油擦一擦再洗會比較好」



．「我爸是水電師傅，以前小時候常常被唸，後來也就習慣倒熱水一定會開冷水下去沖」

．「60、70度的熱水就可以，不是沸水，而且常常用漂白水加速了軟管壽命結束」



妳家都如何清理廚房洗碗槽的水管呢？會不會灌熱水呢，歡迎分享小撇步！

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【本文獲「媽媽寶寶授權轉載，原文：習慣用「熱水」灌水管去油？林姿佑分享慘痛經歷：整個廚房淹水被水電師傅狂唸「是大忌」】