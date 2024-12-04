12月親子優惠2024｜精選全港40+親子優惠 餐飲娛樂 免費任玩任食

生日優惠2024｜親子優惠｜適逢12月，各大飲食餐廳和遊樂場地除了推出聖誕優惠之外，仍然提供各大生日優惠！不論是小朋友還是父母，都可以嘆著驚喜生日優惠與家人共度聖誕。各位父母，是時候做好計劃與子女們共度生日！《01親子》為各位壽星仔女搜羅全港生日優惠，包括酒店自助餐、餐飲店、遊樂場優惠，讓大家更好計劃本地玩樂行程！



12月生日優惠：玩樂篇【1】香港迪士尼樂園：生日主題禮遇｜01空間優惠

香港迪士尼樂園提供多項生日禮遇：

- 生日正日惠顧迪士尼探索家度假酒店，可獲一張免費迪士尼樂園門票、迪士尼主題蛋糕造型毛巾及生日卡。

- 入園前登記：享免費生日紋身及生日襟章。

- 小鎮雪糕店購買雪糕，免費獲得「Duffy與好友」的生日小牌。

- 指定餐廳享用咖啡，可品嚐特製「奇妙生日泡沫咖啡」。

【01優惠】香港迪士尼樂園入場門票

1日門票（第1級別）立即購買

成人（12 - 64 歲） - $631（原價：$669）

兒童（3 - 11 歲）／長者（65 歲以上（含）） - $471（原價：$499）

1日門票（第2級別）立即購買

成人（12 - 64 歲） - $727（原價：$759）

兒童（3 - 11 歲）／長者（65 歲以上（含）） - $545（原價：$569）

1日門票（第3級別）立即購買

成人（12 - 64 歲） - $821（原價：$849）

兒童（3 - 11 歲）／長者（65 歲以上（含）） - $620（原價：$639）

1日門票（第4級別）立即購買

成人（12 - 64 歲） - $916（原價：$939）

兒童（3 - 11 歲）／長者（65 歲以上（含））- $689（原價：$705）

2日門票 (第一次入場必須在有效期內，而第二次入場必須在第一次入場後的6天內）立即購買

成人（12 - 64 歲）- $1,063（原價：$1132）

兒童（3 - 11 歲）- $800（原價：$849）

香港迪士尼樂園酒店

地址：大嶼山神奇道

電話：3510 6000



12月生日優惠：玩樂篇【2】海洋公園：生日免費入場優惠｜低至半價換購

香港居民只需於海洋公園官方網站成功預約，便可於生日當天享以下優惠：

- 於公園票務部出示網上預約確認二維碼及有效香港身份證明文件或出生證明書，享用免費即日入場優惠。

- 若生日當天為休園日，生日優惠可順延至下一個公園開放日。

【01優惠】立即購買

成人 $409 (原價: $498)

小童 $233 (原價: $249)

有效期至2025年1月6日

海洋公園

地址：香港黃竹坑黃竹坑道180號

電話：3923 2323



12月生日優惠：玩樂篇【3】香港杜莎夫人蠟像館：生日「買一享四優惠」｜01空間優惠

壽星生日當天及生日前後7天，可與最少一名親友一同進場，以優惠價$329享受「買一享四優惠」，包括：

- 入場門票2張

- VIP數碼照通行證1張

- 名人紀念冊1本

【01優惠】電子門票 立即購買

成人 $212（原價：$290）

兒童 $195（原價：$290）

長者 $195（原價：$290）

香港杜莎夫人蠟像館

地址：香港山頂道128號凌霄閣P101號舖

電話：2849 6966



12月生日優惠：玩樂篇【4】PowerPlay Arena：生日扭蛋抽獎｜限量買一送一

PowerPlay Arena會員於生日當日增值$100或以上，即可獲扭蛋抽獎機會一次。抽獎禮品包括：

- 神秘精美扭蛋

- 免費飄移車體驗

- 免費The BattleField Zone A體驗

- 免費攤位遊戲

01空間特別優惠價 | 限量買一送一

極速飄移體驗 (大小同價) 立即購買

平日 | 2人票: HK$70 (原價HK$140)

週未 & PH | 2人票: HK$85 (原價HK$170)

The BattleField Zone A立即購買

平日 | 2人票: HK$160/一小時 (原價HK$320/一小時)

週未 & PH | 2人票: HK$190/一小時 (原價HK$380/一小時)

電子代幣 - 適用於全場遊戲機 立即購買

HK$300 | 600個電子代幣 (原價HK$300 | 300個電子代幣)

PowerPlay Arena

地址：荔枝角長順街15號

電話：3165 1628



12月生日優惠：玩樂篇【5】AME Stadium：運動與電競體驗禮遇

壽星於生日月份到K11 AME Stadium，即可享：

- Premium Economy Pass（特選經濟票）一張

- 體驗E-Skiing以及任選其他2款項目

AME Stadium

地址：K11購物藝術館2樓223號鋪

電話／WhatsApp：6824 5526



12月生日優惠：玩樂篇【6】天際100：生日同行55折優惠｜壽星免費

即日起至12月30日，香港居民於生日月份帶同一位親友，即可享：

- 同行可享55折優惠購買門票

- 壽星免費入場

- 於Café 100 by The Ritz-Carlton, Hong Kong購買餐單食品及禮品店指定正價產品可享8折優惠

天際100

地址：香港九龍柯士甸道西1號環球貿易廣場100樓

電話：2613 3888



12月生日優惠：玩樂篇【7】大富翁夢想世界：生日免費入場 同行8折優惠｜01空間8折套票

位於山頂的大富翁夢想世界是親子熱門遊玩地。壽星於生日月份與至少1位同行親友進場前讚好官方Facebook專頁，即可享以下優惠：

- 生日壽星憑香港身份證可獲贈生日免費門票1張。

- 同行親友可享8折優惠購買成人門票（優惠價$208）。

【01優惠】立即購買

成人門票 HKD208 (原價HKD260)

小童或長者 HKD176 (原價HKD220)

大富翁夢想世界

地址：香港山頂道118號山頂廣場3樓301號舖

電話：5632 9329



12月生日優惠：玩樂篇【8】昂坪360：生日纜車免費來回｜01空間低至半價換購

即日至2024年12月31日，持香港身份證的賓客若生日當天為昂坪360指定保養及維修日,即可享：

- 於生日月份內任何其他日子免費乘坐昂坪纜車標準車廂（來回）一次。

【01優惠】標準車廂來回票 立即購買

成人 (12 歲 - 64 歲) : $270

兒童 (3 - 11 歲) : $135

長者 (65 歲或以上) : $155

【01優惠】水晶車廂來回票 立即購買

成人 (12 歲 - 64 歲) : $350

兒童 (3 - 11 歲) : $215

長者 (65 歲或以上) : $235

昂坪360

地址：昂坪360東涌纜車站及昂坪纜車站

電話：3666 0606



12月生日優惠：飲食篇【1】九龍東皇冠假日酒店：火焰朱古力球雪山蛋糕體驗｜開心果誘惑下午茶9折

生日者惠顧九龍東皇冠假日酒店的餐廳【星幕】，即可享：

- 凡惠顧晚餐，即可免費獲贈火焰朱古力球雪山蛋糕，並可自訂朱古力賀詞，打造獨特生日回憶。

- 新地會會員專屬優惠：生日月份攜其他3位或以上同行賓客於尚廚、紫粵軒或星幕惠顧午市（星期一至五）或晚市（星期一至四），壽星可享5折優惠，其餘客人可享85折，並獲贈紅酒或白酒一瓶。

【01優惠】開心果誘惑下午茶 立即購買

價錢: $336/2位 (原價$370)｜9折｜人均$168

供應時間：下午3時15分至5時30分，只限堂食

地址：將軍澳唐德街3號香港九龍東皇冠假日酒店1樓

電話：3983 0688



12月生日優惠：飲食篇【2】The Mira餐廳Yamm：自助晚餐生日禮遇｜75折優惠

The Mira 餐廳 Yamm 提供生日優惠，於訂座時說明「Birthday Celebration」，讓壽星與好友盡情享受：

- 生日當週惠顧Yamm自助晚餐，即可獲贈汽酒1杯及生日蛋糕1個。

【01優惠】「蟹」逅海貝自助晚宴 - 星期一至四 立即購買

成人: $658 | 原價: $867 (76折)

小童: $348 | 原價: $471 (74折)

【01優惠】「蟹」逅海貝自助晚宴 - 星期五六日 立即購買

成人: $688 | 原價: $867 (8折)

小童: $368 | 原價: $471 (79折)

【01優惠】自助午餐 立即購買

成人: $398 | 原價: $493 (81折)

小童: $228 | 原價: $283 (81折)

地址：尖沙咀彌敦道118-130號Mira Place, The Mira Hong Kong 5樓

電話：2315 5111 / 9049 7122（WhatsApp）



12月生日優惠：飲食篇【3】The Mira餐廳WHISK：生日當月驚喜

The Mira 餐廳 WHISK 為壽星提供專屬生日體驗，於訂座時說明「WHISK Birthday Celebration」，可享以下優惠：

- 凡於生日月份與朋友同行惠顧晚餐，即可獲贈汽酒1杯及生日蛋糕1個。

地址：尖沙咀彌敦道118-130號Mira Place, The Mira Hong Kong地下大堂

電話：2315 5999 / 6273 3588（WhatsApp）



12月生日優惠：飲食篇【4】都會海逸酒店：生日之星半價優惠

都會海逸酒店推出12月生日之星優惠，為壽星提供驚喜！凡於酒店官方 eShop 預訂自助午餐或晚餐，並付全費，即可享以下優惠：

- 生日之星享半價優惠，並免費獲贈生日甜品拼盤一份。

- 同行 3 位客人可享7 折優惠。

- 如同行 8 位或以上，其中 2 位生日之星亦可享半價優惠。

地址：九龍紅磡都會道7號都會海逸酒店7樓

電話：3160 6880 / 3160 6881 / 3160 6882



12月生日優惠：飲食篇【5】半島酒店：快樂生辰獎賞 獲贈生日蛋糕

半島酒店為壽星送上「快樂生辰獎賞」，與親友共享生日快樂：

- 生日當天惠顧大堂茶座晚餐2位，即可獲贈生日蛋糕1個。

- 惠顧大堂茶座晚餐4位或以上，可享1位免費用餐，並獲贈生日蛋糕1個。

地址：尖沙咀梳士巴利道香港半島酒店大堂茶座

電話：2696 6772 / 2696 6693



12月生日優惠：飲食篇【6】香港會議展覽中心中庭：生日賞你食

中庭餐廳推出生日賞你食活動，限時生日優惠包括：

- 凡4位或以上客人同行，並消費滿港幣1,000元，生日壽星可免費用餐，每人更可獲贈壽桃包1個。

地址：灣仔港灣道一號香港會議展覽中心一樓

電話：2582 7332



12月生日優惠：飲食篇【7】自助山：360度旋轉餐廳免費用餐

為慶祝自助山10週年，送上壽星專屬優惠：

- 凡4位或以上惠顧自助午餐或晚餐，生日壽星可免費用餐。

- 如需生日蛋糕，需提前3天預訂。

地址：灣仔皇后大道東183號62/F, Hopewell Centre

電話：2506 0888



12月生日優惠：飲食篇【8】歷山酒店：生日獎賞優惠｜75折下午茶｜聖誕自助餐8折起

歷山酒店為壽星及一眾親友提供多重生日優惠：

- 每6位成人惠顧自助午餐或晚餐，其中 1 位壽星可免費用餐。

- 2-6 位成人同行，生日壽星可獲贈半磅生日蛋糕1個。

- 7 位或以上同行，生日壽星可獲贈 1磅生日蛋糕1個。

【01優惠】「開心果樂園」下午茶二人套餐｜無限暢飲Tea WG茗茶或咖啡

星期一至五 立即購買

價錢: $398/2人 (原價 HK$468+10%)｜85折

星期六/日/公眾假期 立即購買

價錢: $422/2人 (原價 HK$468+10%)｜9折

【01優惠】閃亮歐陸聖誕 - 節日半自助午餐 立即購買

成人$260起

包括一款主菜，自助沙律及甜品吧，餐湯，無限暢飲果汁、咖啡及茶

【01優惠】閃亮歐陸聖誕 - 節日半自助晚餐 立即購買

成人$377起；長者$332起；小童$287起

半自助餐包括一款主菜，自助沙律及甜品吧，餐湯，無限暢飲果汁、咖啡及茶

【01優惠】閃亮歐陸聖誕 - 節日自助午餐 立即購買

成人$422起；長者$350起；小童$215起

【01優惠】閃亮歐陸聖誕 - 節日自助晚餐 立即購買

成人$629起；長者$521起；小童$341起

地址：北角城市花園道32號

電話：3893 2868



12月生日優惠：飲食篇【9】皇家太平洋酒店：壽星免費獲贈甜點或美酒

皇家太平洋酒店堤岸酒吧及餐廳為生日壽星提供特別優惠：

- 壽星與 3 位同行客人惠顧半自助午餐或晚餐，可免費獲贈半磅忌廉蛋糕或精選美酒1瓶。

地址：九龍尖沙咀廣東道33號中港城

電話：2738 2398 / 6396 4956（WhatsApp）



12月生日優惠：飲食篇【10】黃金海岸酒店：生日餐飲與住宿禮遇

黃金海岸酒店推出多重生日優惠，讓壽星盡享驚喜：

- 沙嗲軒：生日當月惠顧可獲贈半打沙嗲串。

- 海岸扒房：生日當月惠顧即送 Prosecco 氣泡酒2杯。

- 酒店住宿：入住黃金海岸酒店，獲贈迷你生日蛋糕1份。

黃金海岸酒店

地址：青山公路青山灣段1號 Castle Peak 黃金海岸 Gold Coast 1號

電話：2452 8822（沙嗲軒） / 2452 8636（海岸扒房）



12月生日優惠：飲食篇【11】黃金海岸酒店聆渢咖啡廳：自助餐生日禮遇

聆渢咖啡廳為會員提供生日優惠：

- 普通會員：生日月份攜同2位成人以正價惠顧自助午餐或晚餐，其中1位可免費享用。

- 尊尚會員：免費自助餐及獲贈半磅生日蛋糕1個。

- 酒店住宿：尊享最優惠房價8折，獲贈餐酒1瓶。

黃金海岸酒店聆渢咖啡廳

地址：青山公路青山灣段1號香港黃金海岸酒店低層地下

電話：2452 8448



12月生日優惠：飲食篇【12】愉景灣酒店：免費生日自助晚餐

愉景灣酒店 Café bord de Mer & Lounge 為壽星送上生日驚喜：

- 凡預約4位或以上訂座之自助晚餐並於生日當月惠顧，生日壽星可免費享用，並獲贈半磅鮮雜果香草忌廉生日蛋糕。

愉景灣酒店 Café bord de Mer & Lounge

地址：香港大嶼山愉景灣海澄湖畔路88號

電話：2295 8299 / 6317 3526（WhatsApp）



12月生日優惠：飲食篇【13】城景國際酒店：聖誕自助餐生日蛋糕

城景國際酒店 City Café 推出聖誕自助餐生日優惠：

- 凡於生日正日及前後3天內，出示身份證明文件，即可獲贈半磅生日蛋糕1個。

城景國際酒店 City Café

地址：九龍窩打老道23號城景國際1樓（港鐵油麻地站A2出口）

電話：2783 3286



12月生日優惠：飲食篇【14】香港港麗酒店：Sino Club會員專屬生日優惠

香港港麗酒店為 Sino Club 會員送上多重生日優惠：

- 生日月份內可享食品及飲品8折優惠。

- 免費獲贈生日蛋糕1個。

- 2位或以上惠顧，每人可獲贈香檳雞尾酒1杯；4位或以上惠顧可獲贈精選美酒1瓶。

地址：香港金鐘道88號太古廣場

電話：2822 8870（金葉庭） / 2822 8801（意寧谷） / 2822 8891（樂聚廊） / 2822 8890（咖啡園）



12月生日優惠：飲食篇【15】香港百樂酒店：繽紛聖誕自助餐生日禮遇

香港百樂酒店 Park Café 推出多款聖誕自助餐優惠，生日之星可享特別驚喜：

- 每4位或以上惠顧聖誕海鮮自助晚餐、聖誕自助午餐或下午茶自助餐，其中一位當月生日之星可免費享用一次，同行賓客可享85折優惠。

- 提前一天預訂自助晚餐，可免費獲贈氣泡酒1瓶及法式梳乎厘1份。

優惠日期：

聖誕自助午餐：2024年12月1日至2025年1月1日（不適用於12月24-26及31日）

聖誕下午茶自助餐：2024年12月16日至30日（不適用於12月25-26日）

聖誕海鮮自助晚餐：2024年12月1日至2025年1月1日（不適用於12月24-26及31日）

香港百樂酒店

地址：尖沙咀漆咸道南61-65號香港百樂酒店4樓

電話：2731 2168 / 6588 0682（WhatsApp）



12月生日優惠：飲食篇【16】阿翁火鍋館：生日火鍋專屬優惠

壽星於生日月份惠顧晚市火鍋，即享以下優惠：

- 3 至 4 人同行：壽星享半價優惠。

- 5 位或以上同行：壽星免費。

- 多位壽星同行：其中 1 位壽星免費，另一位壽星可享半價優惠。

12月生日優惠：飲食篇【17】Yakiniku.homura 焼肉焔：肉肉蛋糕或霜降小牛排

壽星於生日月份惠顧餐廳，即可享生日專屬禮遇：

- 肉肉蛋糕 或 霜降小牛排

Yakiniku.homura 焼肉焔

地址：屯門屯順街 1 號屯門市廣場 1 期 2 樓 2253A, 2253B, 2255 及 2256A 號舖

電話：2330 3881



12月生日優惠：飲食篇【18】一鍋堂：6 大會員生日優惠

一鍋堂為會員推出多重生日優惠，壽星與同行朋友可享以下驚喜：

- 1 位或以上任食火鍋可享 9 折

- 4人或以上： 惠顧午市 100 分鐘套餐或晚市 Lv2 或以上火鍋放題套餐，壽星可享免費

- 4 位或以上：任何晚市火鍋套餐可享 85 折

- 6 人或以上：任食火鍋可享 8 折

- 6 位或以上 | 任食火鍋免費延長至 2.5 小時

-10 位或以上 | 任食火鍋免費延長至 3 小時

注意：所有優惠均有指定優惠時段，詳情請向一鍋堂查詢。

一鍋堂

地址：

葵芳旗艦店：興芳路 223 號新都會廣場 6 樓 601-610（電話：3618 8219）

荃灣總店：眾安街 55 號大鴻輝中心 19 樓（電話：2408 3771）

旺角豉油街分店：豉油街 104 號 XX Arcade 東翼 2 樓（電話：8300 2868）

旺角瓊華分店：彌敦道 620-628 號瓊華中心 6 樓（電話：3618 8161）



12月生日優惠：飲食篇【19】平昌 BBQ Mongkok：生日 75 折優惠

壽星於生日當天，或前後 3 天，讚好餐廳 Facebook 或 Instagram 專頁，並於結帳時出示身份證，即可享以下優惠：

- 生日 75 折優惠

- 免切生日蛋糕費用

平昌 BBQ Mongkok

地址：香港九龍旺角西洋菜南街 1N 號兆萬中心（CTMA）13 樓

電話：2612 1682



12月生日優惠：飲食篇【20】炉端燒：達魔爆破蛋糕生日禮遇

壽星與朋友 2 人或以上惠顧餐廳，即可免費獲贈達魔爆破蛋糕 1 個。注意需提前預訂，並符合以下條件：

- 需於 3 天前預訂

- 慶祝套餐為網上商店限定

炉端燒

地址：海濱廣場二期地下

電話：2996 8438



12月生日優惠：飲食篇【21】一気：生日清酒或燒海鮮驚喜

壽星於生日月份出示身份證明後，即可享以下優惠：

- 9 折優惠

- 每人加送 1 隻虎蝦

- 4 位或以上同行：送指定清酒 1 枝

一気

地址：尖沙咀金巴利街 8 號地下 2 號舖

電話：2858 8466



12月生日優惠：飲食篇【22】牛舞：壽星專屬放題禮遇

壽星於生日當日正日前7日或後7日惠顧牛舞，即可享以下優惠：

- 惠顧任何全日放題，即可免費獲贈「牛舞慶生盛」1客。

- 4人同行，壽星可享免費。

牛舞日本燒肉 ‧ 涮涮鍋放題

地址：

銅鑼灣店：銅鑼灣波斯富街99號利舞臺廣場8樓A舖

觀塘店：觀塘觀塘道414號1亞太中心10樓

元朗店：元朗元龍街9號形點一期1樓1073號舖

電話：3621 0341（銅鑼灣店）／3974 5590（觀塘店）／2813 2382（元朗店）



12月生日優惠：飲食篇【23】熊本牛鍋：壽星火鍋免費套餐

壽星於生日月份3位或以上同行，即可享以下優惠：

- 壽星可免費享用皇牌套餐或澳9和牛套餐。

熊本牛鍋

地址：

尖沙咀山林道21號永勝商業中心2樓A號舖（WhatsApp：9432 4188）

元朗安寧路38號世宙24號舖（WhatsApp：5236 3638）

電話（Whatsapp）：9432 4188（尖沙咀店）／5236 3638（元朗店）



12月生日優惠：飲食篇【24】牛角：KABU PASS會員生日獎賞

登記成為KABU PASS會員，即可於生日月份享以下優惠：

- 銀會員：額外0.5倍積分獎賞。

- 金會員：額外0.5倍積分及可享總值$2,000的電子優惠券。

12月生日優惠：飲食篇【25】京都勝牛：CDG Privilege會員生日禮遇

只要於網上成功登記為CDG Privilege會員，即可於生日月份內享以下優惠：

- $200餐飲消費額。

- 惠顧主餐牌可享一次75折優惠。

- 免費生日甜品1份。

- 獲得1.5倍積分。

12月生日優惠：飲食篇【26】燒肉男 Yakiniku Otoko：生日雪糕蛋糕禮遇

壽星於生日當月惠顧燒肉男，即可享以下生日優惠：

- 惠顧任何燒肉放題套餐，即可獲贈鮮芒果海鹽窩夫雪糕蛋糕1件。

備註：

- 此優惠僅適用於屯門和將軍澳分店。

燒肉男 Yakiniku Otoko

地址：

將軍澳 Park Central 1樓135號舖

屯門鄉事會路88號The Parkville 1樓12B舖

電話：9767 1789（將軍澳分店）／9338 3531（屯門分店）



12月生日優惠：飲食篇【27】Tiffany Blue Box Cafe：迷你蛋糕與旗艦店體驗

The Tiffany Blue Box Cafe 送上生日驚喜，讓壽星感受獨特體驗：

- 凡2人或以上惠顧，每位客人至少消費1份全日供應菜單上的套餐，生日之星即可享迷你 Blue Box 蛋糕及15分鐘旗艦店體驗。

Tiffany Blue Box Cafe

地址：九龍尖沙咀北京道1號大堂207-208號鋪

電話：2362 9828



12月生日優惠：飲食篇【28】La Famille：免費戚風小蛋糕

La Famille 每月選定一天進行生日之星活動，今個月為12月12日。只要在12月2日中午12時至12月4日中午12時期間，進入網站並成功登記，即有機會免費換取戚風小蛋糕一件，口味隨機。

- 12月12日生日壽星可於指定日期期間到活動網站登記，即有機會獲贈戚風小蛋糕1個。

12月生日優惠：飲食篇【29】西樹泡芙：特濃泡芙生日贈禮

西樹泡芙為壽星提供簡單又甜美的生日優惠：

- 壽星於生日當日向店員出示有效生日證明，並掃描 QR Code 加入 WhatsApp 群組，即可免費獲贈特濃泡芙1個。

12月生日優惠：飲食篇【30】大快活：生日優惠套餐

下載大快活 APP 並登記成為會員，生日當月即可享受優惠：

- 以 $9.9 換領指定早餐或下午茶套餐。

12月生日優惠：飲食篇【31】Starbucks：免費飲品或蛋糕

Starbucks 綠星會員於生日當月可透過 APP 獲得生日驚喜：

- 免費享用 1 杯中杯裝手調飲品或 1 件蛋糕。

- 購買任何特濃咖啡手調飲品，另可額外獲享 1 份特濃咖啡。

12月生日優惠：飲食篇【32】麥當勞：會員生日專享優惠

登記成為麥當勞 APP 會員，即可於生日當月收到專屬優惠券：

- 購買任何食品，即送新地、蘋果批或中薯條一份。

12月生日優惠：飲食篇【33】Dough Bros Pizza & Doughnuts：會員生日免費pizza與獎金

人氣外賣店 Dough Bros Pizza & Doughnuts 推出會員生日優惠：

- 加入 Dough Bros 會員，即可免費獲贈價值 $50 Dough Dollars 及免費披薩一份。

12月生日優惠：飲食篇【34】LIFETASTIC：會員生日免費獲贈蛋糕

LIFETASTIC 為會員提供生日專屬優惠：

- 銀會員：於生日月份可享1次餐飲8折優惠，另可免費獲贈件裝蛋糕1件。

- 金會員：於生日月份可享1次餐飲8折優惠，並免費獲贈原個小尺寸蛋糕1個（需最少3天前預訂）。

12月生日優惠：飲食篇【35】Pizza Hut：生日現金券與免費披薩

成為 Pizza Hut 會員，即可享生日專屬優惠：

- 普通會員：獲 $50 現金券。

- 金會員：獲 $100 現金券及免費普通批一個。