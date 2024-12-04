聖誕大餐2024｜精選全港30間聖誕自助餐 附小童免費buffet

聖誕大餐2024｜讓人充滿期待的聖誕節快到了！相信大家都會在平安夜、聖誕節與親朋好友聚餐及聯誼一番。近期很多酒店及餐廳均推出各式各樣的聖誕大餐、聖誕菜單，亦有不少自助餐提供小童免費優惠。各位想與家人、子女享受豐富又至抵的聖誕大餐嗎？01親子為大家搜羅多間酒店及餐廳的聖誕優惠！



聖誕大餐2024【1】九龍香格里拉 Café Kool｜「饗樂無限」自助餐｜7 折起

Café Kool旨於讓客人感受多元化的餐饗體驗。十二個開放式廚房為Café Kool國際風味自助餐帶來精選海鮮、各式各樣的亞洲、西式和印度美食，還有一系列沙律、意粉及甜品等。

自助午餐 25/12 立即預訂

價錢: $1,112/2位 (原價:$1,576)｜71折

自助晚餐 24-25/12 立即預訂

價錢: $1,958/2位 (原價:$2,376)｜82折

**設有Kaviari魚子醬專櫃（僅於12月24及25晚餐時段供應）及有現場即劏吞拿魚表演（僅於12月24、25及31日晚餐時段供應）

1. 「饗樂無限」自助早午餐 / 自助午餐 / 自助晚餐 立即預訂

與親朋好友共度悠然愜意的聚餐時光，恣享琳瑯滿目國際特色美饌、時令海鮮及甜點。

2. Café Kool |「秋の頌」自助早午餐 / 自助午餐 / 自助晚餐 立即預訂

九龍香格里拉Café Kool咖啡廳推出全新限定「秋の頌」主題美食盛宴，與著名飲食文化大師尹達剛師傅合作，推出以日本秋祭為主題的自助餐。

自助早午餐 - 星期六至日

$956/2位｜原價: $1,272 (75折)｜人均$478

自助午餐 - 星期一至五

$732/2位｜原價: $964 (76折)｜人均$366

自助晚餐 - 星期一至四

$1,212/2位｜原價: $1,734 (7折)｜人均$606

自助晚餐 - 星期五至日

$1,292/2位｜原價: $1,734 (75折)｜人均$646

必食：蟹鉗干貝御金湯、和牛𦟌配蘿蔔及柱侯醬、砵仔焗海膽以及江南百花雞配蟹黃汁等。

聖誕大餐2024【2】8度海逸酒店｜「鮮」味狂饗自助晚餐｜節日/冬至/聖誕自助晚餐 | 低至7折起｜5歲以下免費

優惠：二人同行可免費攜帶一位五歲以下小童免費

節日/聖誕自助午餐（25-26/12）立即預訂

成人: $503 (原價: $628)｜8折

長者: $463 (原價: $578)｜8折

小童: $431 (原價: $538)｜8折

節日/冬至/聖誕自助晚餐（24-26/12）立即預訂

成人: $692 (原價: $768)｜9折

長者: $629 (原價: $698)｜9折

小童: $566 (原價: $628)｜9折

**聖誕老人會現身餐廳大送神秘節日禮物及有小丑一起歡度佳節

「鮮」味狂饗自助晚餐 立即預訂

星期一至四：

成人: $495｜原價: $598 (83折)

長者: $423｜原價: $508 (84折)

小童: $367｜原價: $438 (84折)

星期五、六日及公眾假期及前夕：

成人: $611｜原價: $718 (85折)

長者: $551｜原價: $648 (85折)

小童: $492｜原價: $578 (85折)

假日自助午餐 (適用於星期六及日) 立即預訂

成人: $328｜原價: $468 (7折)

長者: $300｜原價: $428 (7折)

小童: $272｜原價: $388 (7折)

必食：鱈場蟹腳、生蠔、海蝦、海螺、青口、避風塘軟殼蟹、紅酒燴牛肋條、脆皮煙鴨胸伴砵酒汁等。

半自助午餐 (適用於星期一至五，公眾假期除外) 立即預訂

成人: $167 ｜原價: $238 (7折)

必食：鱈場蟹腳、生蠔、海蝦、海螺、青口、日式雜錦刺身、即切烤肉、燒牛肉西冷、燒羊扒 / 燒羊脾等。

聖誕大餐2024【3】黃竹坑 I-O-N｜南灣如心酒店｜東南亞蟹宴自助餐、節慶自助餐｜71折起

連繫你我的鄰里咖啡室及酒吧, 黃竹坑I-O-N讓賓客在悠閒環境下享用別具東南亞風味的自助餐及湯麵吧。 賓客可全天候享用姊妹品牌Nina Patisserie時尚摩登的蛋糕、糕點及一系列創意飲品。我們殷勤細心的服務為你營造精彩寫意的餐飲體驗。

節慶自助午餐 12月24-25，31日（12:00pm - 2:30pm）立即預訂

成人: $511 (原價: $568)｜9折

長者: $457 (原價: $508)｜9折

小童: $394 (原價: $438)｜9折

節慶自助晚餐 12月24-25，31日（6:30pm - 9:30pm）立即預訂

成人: $655 (原價: $728)｜9折

長者: $565 (原價: $628)｜9折

小童: $412 (原價: $468)｜88折

*聖誕老人到訪、扭氣球表演只適用於2024年12月24-25日。

假日自助午餐 立即預訂

成人: $311｜原價: $438 (71折)

小童: $233｜原價: $328 (71折)

長者: $264｜原價: $372 (71折)

自助晚餐 ｜週一至五 立即預訂

成人: $381｜原價: $581 (65折)

小童: $287｜原價: $427 (67折)

長者: $303｜原價: $471 (64折)

自助晚餐｜週六至日 立即預訂

成人: $412｜原價: $581 (71折)

小童: $303｜原價: $427 (71折)

長者: $334｜原價: $471 (71折)

必食：冰鎮海鮮、水耕菜沙律吧、東南亞特色佳餚、招牌湯麵吧、精緻時令甜點、免費暢飲汽水。

聖誕大餐2024【4】PLAYT 柏寧酒店｜港式「煲仔小菜」主題及聖誕除夕自助晚餐

鮑魚・生蠔・龍蝦海鮮 聖誕自助晚餐 立即預訂

日期：2024年12月9日至2025年1月1日

時間：18:30 - 21:30

自助晚餐： 12月21-22,24-26日

必食：經典鴨肝牛柳配黑松露、即製手卷或散壽司配海膽、日本拖羅魚蓉或三文魚籽及灸燒和牛壽司、忌廉蟹肉濃湯配蟹粉脆多士等。

「鱈蟹腳．原隻鮑魚．西冷扒」自助午餐 立即預訂

成人: $368/位｜原價: $460 (8折)

兒童: $262/位｜原價: $328 (8折)

必食：鱈蟹腳及凍海鮮、籠仔荷葉蒸原隻鮑魚配時令海鮮、燒西冷扒及燒羊脾等。

港式「煲仔小菜」自助晚餐 立即預訂

天氣漸漸轉涼，自然想起味香濃暖胃菜式。 煲仔菜菜式包括古法雙冬羊肉煲、蟹黃三鮮豆腐煲、薑蔥生蠔煲、蒜子火腩白鱔煲、白胡椒花甲粉絲煲、啫啫芥蘭煲及臘味糯米飯 ，輪流在秋冬季節呈上。 來PLAYT品嚐充滿香港風味的煲仔小菜，與您的朋友和家人共享滋味！

供應日期：2024年11月11日至12月18日

必食：古法雙冬羊肉煲、蟹黃三鮮豆腐煲、薑蔥生蠔煲、蒜子火腩白鱔煲、白胡椒花甲粉絲煲、啫啫芥蘭煲及臘味糯米飯

龍蝦海鮮、魚子醬及無限𣈱飲有氣葡萄酒週末自助早午餐 立即預訂

成人: $535/位｜原價: $669 (8折)

兒童: $368/位｜原價: $460 (8折)

必食：西冷扒、羊架、即蒸中式點心、黑松露及魚子醬班尼迪蛋等。

聖誕大餐2024【5】六國酒店 | 「鮑魚．和牛．鵝肝醬」節日下午茶二人套餐｜人均$270 包加一

維多利亞風格設計的Le Menu西餐廳推出「鮑魚．和牛．鵝肝醬」節日下午茶，一系列充滿冬日氣氛的鹹甜美點，精緻地呈現在三層架上，下午茶包括鮑魚、和牛和鵝肝醬等高級食材為您的味蕾帶來驚艷的享受，更增添了用餐的尊貴感，讓與親朋好友在舒適而優雅的環境中享受奢華的午後時光。

維多利亞風格的西餐廳嘆奢華節日下午茶 立即預訂

01特惠價： $540 (兩位用) 85折

原價: $625 (兩位用) ($568 +10%服務費)

「鮑魚．和牛．鵝肝醬」節日下午茶套餐 (兩位用) 立即預訂

必食：紅燒鮑魚酥皮盒、巴馬火腿蜜瓜、特選和牛三文治、法芥芝麻吞拿魚配餅乾等。

聖誕大餐2024【6】九龍酒店｜倚窗閣 | 星光閃爍聖誕除夕盛宴自助晚餐 | 低至7折

星光閃爍聖誕除夕盛宴 自助午餐（25-26/12）立即預訂

成人: $524 (原價:$588)｜89折

長者: $461 (原價:$588)｜78折

小童: $461 (原價:$518)｜89折

**設「小廚神教室」製作節日美食

星光閃爍聖誕除夕盛宴 自助晚餐（25-26/12）立即預訂

成人: $773 (原價:$868)｜89折

長者: $595 (原價:$868)｜69折

小童: $595 (原價:$668)｜89折

必食：燒聖誕火雞 (由12月9日起供應)、燒牛肉、烤挪威三文魚柳伴羊肚菌忌廉汁、香煎露絲瑪莉羊扒等。

蟹の饗宴 自助晚餐 立即預訂

星期一至四：

成人: $546｜原價: $735 (75折)

小童/長者: $392｜原價: $559 (71折)

星期六、日及公眾假期：

成人: $574｜原價: $735 (79折)

小童/長者: $412｜原價: $559 (74折)

必食：英國麵包蟹/北海道栗蟹、海膽蟹肉帶子意大利麵、蟹肉鮮蠔花膠絲雞煲、鹽酥軟殼蟹、水煮魚、麻辣豬肚

國際海鮮自助午餐 立即預訂

星期一至五

成人: $315｜原價: $449 (71折)

小童/長者: $292｜原價: $416 (7折)

星期六、日及公眾假期

成人: $335｜原價: $449 (75折)

小童/長者: $310｜原價: $416 (75折)

聖誕大餐2024【7】香港W酒店 W Hong Kong｜KITCHEN餐廳 自助餐｜8 折起｜5歲以下免費

優惠：5歲以下免費

節慶樂韻自助午餐 - 配無限暢飲指定汽泡酒、紅白酒及果汁 立即預訂

26, 31/12

成人: $464～$625 (原價:$488～$658)｜95折

小童: $308～$378 (原價:$308～$398)｜95折

節慶樂韻自助晚餐 - 配無限暢飲指定汽泡酒、紅白酒及果汁 立即預訂

24-25, 31/12 - 1730-2000

成人: $1,249 (原價:$1,388)｜9折

小童: $601 (原價:$668)｜9折

24-25, 31/12 - 2030-2300

成人: $1,159 (原價:$1,288)｜9折

小童: $583 (原價:$648)｜9折

白色聖誕自助餐 - 配無限暢飲指定香檳、紅白酒、節氣雞尾酒及果汁 立即預訂

25/12

成人: $1,069

小童: $583

必食：枝竹羊腩煲、慢烤牛胸腩、海鮮珍珠麵、特色意大利bomboloni冬甩等。

聖誕大餐2024【8】和牛燒肉一郎｜120分鐘放題｜低至6折 | Set D Set E Set F 日本黑毛和牛放題

和牛燒肉一郎以全港首創「燒肉新幹線」智能化送餐模式，直接將新鮮和牛送遞，確保快捷及衛生，為顧客帶來嶄新的餐飲體驗。作為全港日本和牛最大取貨量的餐廳，和牛燒肉一郎每月平均使用10頭或以上的日本和牛，從產地直送抵港。

【日本黑毛和牛放題120分鐘】星期一至日及公眾假期 12:00 - 23:00 立即預訂

Set D｜包加一

價錢: $358 (原價$481.1)｜74折

Set E｜包加一

[每日限額兩名] 價錢: $389 (原價$663.3)｜6折

價錢: $493 (原價$663.3)｜74折

Set F｜包加一

[每日限額兩名] 價錢: $703 (原價$1,197.9)｜6折

價錢: $891 (原價$1,197.9)｜74折

聖誕大餐2024【9】六國酒店華麗盛自助晚餐｜龍蝦．花膠．扣鮑魚｜55折起

【二人同行快閃價低至 55 折 (大小同價)】3小時自助晚餐 + 無限暢飲汽水及凍果汁 立即預訂

購買日期: 2024 年 12 月 1 日至 2024 年 12 月 15 日

1 – 5, 8 -12/12/2024

二人同行01空間優惠價：$1,090 / 55折（原價：$1,844）

6 – 7, 13 - 14/12/ 2024

二人同行01空間優惠價：$1,128 / 55折（原價：$1,910）

15 - 23, 26 - 30/12/2024 & 1/01/2025

二人同行01空間優惠價：$1,154 / 55折（原價：$1,954）

24, 25, 31/12/2024

二人同行01空間優惠價：$1,384 / 6折（原價：$2,174）

【3小時自助晚餐 + 無限暢飲汽水及凍果汁】立即預訂

1 – 5, 8 -12/12/2024

01空間優惠價：成人 $595/ 61折（原價：$921.8）

01空間優惠價：小童 $389/ 61折（原價：$602.8）

6 – 7, 13 - 14/12/ 2024

01空間優惠價：成人 $616/ 61折（原價：$954.8）

01空間優惠價：小童 $410/ 61折（原價：$635.8）

15 - 23, 26 - 30/12/2024 & 1/01/2025

01空間優惠價：成人 $630/ 61折（原價：$976.8）

01空間優惠價：小童 $425/ 61折（原價：$657.8）

24, 25, 31/12/2024

01空間優惠價：成人 $751/ 66折（原價：$1,086.80）

01空間優惠價：小童 $530/ 66折（原價：$767.8）

必食：波士頓龍蝦、加拿大雪花蟹腳、麵包蟹、青口、翡翠螺、葡式燒乳豬及火焰雪山等。

聖誕大餐2024【10】御滿屋日本料理2小時放題 | 9折優惠起

滿屋日本料理的刺身精巧，細味無窮，加上芥末和醬油，實屬佳品。提供午晚市任飲任食放題，食物讓來客滿載而歸，服務熱情周到，專業有禮。優雅舒適的用餐環境，期待您的光臨。

凡惠顧任何放題組合均可享有【全線御滿屋 免費升級Häagen-Dazs & MÖVENPICK無限任食 | 免費升級馬來西亞D24榴槤任食| 免費升級鐵板燒紐西蘭西冷牛扒無限任食】

價錢9折 | 1/12-15/12/2024 只限入座 立即預訂

星期一至四

01空間優惠午市優惠$223.2（原價：$248）

01空間優惠晚市優惠$268.2（原價：$298）

星期五至日

01空間優惠午市優惠$241.2（原價：$268）

01空間優惠晚市優惠$279.9（原價：$311）

價錢93折 立即預訂

星期一至四

01空間優惠午市優惠$230（原價：$248）

01空間優惠晚市優惠$277（原價：$298）

星期五至日

01空間優惠午市優惠$249（原價：$268）

01空間優惠晚市優惠$295（原價：$311）

聖誕大餐2024【11】荃灣悦品酒店｜聖誕獨家75折｜【買一送一優惠】 榴槤芒返 • 蠔情尊貴2人下午茶套餐 - COZi Lounge

【聖誕半自助午餐】｜包加一 立即預訂

16-20/12/2024: $188 成人長者小童同價

23/12/2024: $290.7 成人長者小童同價

24/12/2024: $363.8 成人長者小童同價

【聖誕•風味火腿半自助晚餐】｜包加一 立即預訂

21-22/12/2024: $338.1 成人長者小童同價

24-25/12/2024: $389.3 成人長者小童同價

必食：雜錦凍肉及芝士、美國特選西冷牛扒配牛仔燒汁、24小時燴羊膝伴薯蓉及烤西蘭花苗配薄荷香草醬等。

【買一送一優惠】 榴槤芒返 • 蠔情尊貴2人下午茶套餐 立即預訂

用餐時段：即日至到31/01/2025 (星期一至日) 3:00pm – 5:30pm

01優惠價：$238.8 / 2位用 (原價: $437.8)

產品包括: 下午茶 x 2位 (已包加一服務費)

【7折優惠】 精選午市套餐 立即預訂

01優惠價：$150.4 / 1位用 (原價: $206.8)

產品包括: 午市套餐 x 1位

已包加一服務費

必食：新鮮生蠔配海鮮醬、香芒蟹肉忌廉筒、榴槤慕絲蛋糕、烏龍茶蜜桃杯及榴槤芝士撻等。

聖誕大餐2024【12】月膳工房 | 4-12人份聖誕到會｜無味精少鹽少油 | 獨家88折｜人均$173.5

4-6 人 聖誕到會 立即預訂

HK01 獨家88折 $1,041 (原價:$1,183)｜人均$173.5

烤雞田園沙律 (2磅)

煙肉白汁焗青口(16隻)

辣味薯角拼手指炸魚(12件)

西班牙茄蓉燴肉丸 (2磅裝)

挪威煙三文魚香草白汁意粉 (2磅裝)

BBQ醬燒原條豬仔骨(2.5磅)

白桃烏龍冷泡茶(6支)

8-12 聖誕到會 立即預訂

HK01 獨家88折 $1,795 (原價:$2,040)｜人均$150

挪威煙三文魚田園沙律(2磅)

香芒大蝦薯仔雜果沙律(2磅)

蜜椒燒雞全翼(12隻)

芥末蝦球 (16件)

避風塘紐西蘭半殼肥美青口(16隻)

日式粟米鰻魚炒飯(2磅)

挪威煙三文魚香草白汁意粉(2磅)

露絲瑪莉烤春雞(2隻)

焗德國豬手 (2隻)

白桃烏龍冷泡茶 (12支)

聖誕大餐2024【13】MOMO Cafe 西環萬怡酒店 | 「歡度佳節」聖誕自助餐｜低至7折｜2歲以下免費

在這個色彩豐富秋季,MoMo Café 誠摯邀請您共赴一場無與倫比的風味之約。我們將為您呈現以聖誕作主題的獨特風味,每一道精緻的主題菜餚均經過我們廚師的精心製作,讓您享受一場難忘的餐飲盛宴,共同頌讚美食的迷人魅力。

MoMo Café 2024 12月 | 7折 立即預訂

1. 12月平日自助午餐

2. 12月歡度佳節自助午餐特色菜

3. 12月平日自助晚餐

4. 歡度佳節自助晚餐

5. 冬至團圓自助晚餐特色菜

＊優惠：2歲以下免費，3－11歲為小童費用

聖誕大餐2024【14】屯門悦品酒店｜聖誕獨家75折｜獨家買二送二蟹逅之夜 • 自助晚餐｜人均$352

悦品度假酒店‧屯門 以環遊世界作主題,一向深受家庭賓客歡迎。火車主題餐廳 The Platter 今年會讓各賓客仿如置身聖誕列車車廂中用餐,廚師團隊悉心設計的12月24及25日【聖誕節臻選 • 自助晚餐】，數之不盡的精彩美食為您奉上。悦品小企鵝CAPPY更會於12月24及25日午餐 及 晚餐時段化身聖誕老人,為各位賓客送上聖誕禮物,保證讓一家大小盡興而歸。

【聖誕半自助午餐】｜包加一 立即預訂

9-13/12/2024: $140.6 成人長者小童同價

【聖誕節海鮮自助午餐】｜包加一 立即預訂

16-20,23/12/2024: $156.4 成人長者小童同價

21-22/12/2024: 成人$290 長者$251.2 小童$203.8 (1130-1400 )

24-25/12/2024: 成人$338.3 長者$295.8 小童$244.8 (1130-1400 )

【聖誕•風味火腿半自助晚餐】｜包加一 立即預訂

16-19/12/2024: 227.5 成人長者小童同價

【聖誕節臻選 • 自助晚餐】｜包加一 立即預訂

20,23/12/2024:成人$464.5 長者$409.2 小童$322.3

21-22/12/2024: 成人$464.5 長者$393.4 小童$322.3 (1730-1930)

24-25/12/2024: 成人$567.8 長者$491.3 小童$397.8 (1730-1930 / 2000-2200)

必食：香煎鵝肝多士、雲腿花膠鵝掌扒翡翠、焗芝士波士頓龍蝦、金銀蒜燒生蠔、多款冰鎮海鮮如鱈場蟹腳、翡翠螺等。

聖誕大餐2024【15】荃灣悦品酒店｜聖誕獨家75折 | 喜悦聖誕半自助餐｜$149起

悦品酒店‧荃灣位處葵青區,隱身於鬧市當中,以自然光及綠色植物作主導,今次聖誕節將營造出愜意又溫暖的聖誕氛圍。The Platter 餐廳於 12 月 24 及 25 日亦推出【聖誕節臻選 • 自助晚餐】，令您有一個滿載而歸的聖誕節。

【聖誕半自助午餐】包加一 立即預訂

9-13/12/2024: $148.5 成人長者小童同價

16-19/12/2024: $172.2 成人長者小童同價

【聖誕節海鮮自助午餐】包加一 立即預訂

20-23,26/12/2024: 成人$298.6 長者$259.1 小童$211.7

24-25/12/2024: 成人$346.8 長者$304.3 小童$253.3

【聖誕節臻選 • 自助晚餐 】包加一 立即預訂

16-19/12/2024: 227.5 成人長者小童同價

20,23,26/12/2024:成人$448.7 長者$393.4 小童$306.5

21-22/12/2024: 成人$440.8 長者$385.5 小童$$298.6 (1730-1930)

24-25/12/2024: 成人$516.8 長者$457.3 小童$363.8 (1730-1930 / 2nd 2000-2200)

必食：即開新鮮生蠔、聖誕火焰燒澳洲和牛西冷、焗芝士波士頓龍蝦、韓式柚子三文魚頭腩及鮮茄辣肉腸煮花蜆等。

聖誕大餐2024【16】牛大人台灣火鍋吃到飽 | 晚市120分鐘台灣火鍋吃到飽

牛大人火鍋吃到飽由台灣師傅親自主理，主打台灣地道特色湯底及風味食材，務求顧客吃到飽，也吃得好。九種鎮店火鍋湯頭集傳統古早秘方，融入現代創新料理熬煮而成，所有特色湯底均以全天然食材製作，讓客人能夠放心「先喝湯，後火鍋」，加上各款台灣直送火鍋食材及飲品，讓你感受最真實的在地台灣味道。

120分鐘台灣火鍋吃到飽 日本黑毛和牛套餐 - 晚市黃金時段 ｜包加一 立即預訂

星期一至四 18:00, 18:30, 20:15, 20:45

價錢: $473/位 (原價$537)｜88折

星期五至日及公眾假期 18:00, 18:30, 20:15, 20:45

價錢: $482/位 (原價$548)｜88折

**需2位起

聖誕大餐2024【17】中環美利酒店 Garden Lounge | 「Baz & Friends 雪地冒險之旅」下午茶｜限時7折

今年聖誕節，Garden Lounge將與連卡佛合作推出「Baz & Friends 雪地冒險之旅」下午茶。Baz與他的朋友們將踏上一場勇敢的雪地冒險之旅。快來加入這群充滿樂趣的夥伴們，一同度過一個奇妙夢幻的下午時光吧！

正價: $941.6/2人｜人均$471 立即預訂

2024年12月24-25日適用

【每日限額搶購 】- 01空間7折特別優惠 立即預訂

價錢: $685.3/2人 (原價: $941.6/2人)｜人均$343

01空間75折特別優惠價 立即預訂

價錢: $728.2/2人 (原價: $941.6/2人)｜人均$364

2024年12月1日至 2025 年 1 月 15 日適用

聖誕大餐2024【18】香港富麗敦海洋公園酒店｜星耀廳｜冬日節慶自助餐｜限時75折

星耀廳是一間全天候自助餐廳，匯聚東西方的經典美食佳餚。餐廳與戶外平台相連，可俯瞰南中國海的壯麗景色，客人可在陽光充沛的舒適氛圍下享受美食。餐廳設有多個即席烹調美食區，為客人打造出刺激感官的互動式餐飲體驗。

冬日美饌/冬日節慶饗樂盛宴 - 自助午餐 立即預訂

價錢: $508起

冬日美饌/冬日節慶饗樂盛宴 - 自助晚餐 立即預訂

價錢: $678起

1月1日早午自助餐 立即預訂

價錢: $718

聖誕大餐2024【19】Cafe A 歷山酒店｜低至 8 折

Café A 歷山餐廳 / 宴會廳推出的自助餐，一系列的佳餚美饌包括自助前菜、沙律，餐湯，精選主菜及甜品。無論係邊種酒店 buffet 都值得一試！

1. 閃亮歐陸聖誕 - 節日自助午餐 (必須最少購買一張成人) 立即預訂

用餐時段：12:00 – 14:30

供應日期：2024年12月20-22，25-26， 28-29日 及 2025年1月1日

2. 閃亮歐陸聖誕 - 節日自助晚餐 (必須最少購買一張成人) 立即預訂

用餐時段: 18:30 – 21:30

供應日期：2024年12月20-21，24-28 及 31日

必食：蜜餞火腿配蘋果砵酒汁、皇帝蟹芝士通粉、奶油焗卡邦尼鮑魚、傳統德國聖誕蛋糕、聖誕薑餅木糠布甸等。

3. 閃亮歐陸聖誕 - 節日半自助午餐/晚餐 立即預訂

用餐時段: 午市12:00 - 14:30｜晚市18:00 - 21:30

供應日期：午市2024年12月16-18，23-24，27及30-31日｜晚市2024年12月19，22-23，29-30日及2025年1月1日

4. 自助午餐 立即預訂

用餐時段：12:00 – 14:30

供應日期：2024年10月5日-12月15日

必食：越式皇帝蟹粉絲沙律、皇帝蟹芝士通粉、避風塘炒軟殼蟹、皇帝蟹茶碗蒸、蟹粉扒豆腐、奶油焗卡邦尼鮑魚、鮑魚海鮮粥等。

5. 自助晚餐 立即預訂

用餐時段：18:30 – 21:30

供應日期：2024年10月4日-12月14日

必食：和風松葉蟹蓋炒飯、避風塘炒皇帝蟹及軟殼蟹、奶油焗卡邦尼鮑魚、蟹粉鮑魚海鮮粥、蟹皇粉絲蒸蟶子、香煎鴨肝等。

聖誕大餐2024【20】[限量買一送一] 安平燒肉 ｜120分鐘澳洲M5和牛燒肉吃到飽｜人均$241｜荃灣、將軍澳分店適用

台灣總廚結合秘傳做法及原住民風味，嚴選高質嫩肉，炮製各種經典台灣夜市小吃，手調飲品及特式醬汁，讓客人品嚐到最地道的台灣燒肉！適逢各種節日慶典，當然要和朋友聚餐吃得開懷盡興。專為牛魔王而設的吃到飽套餐有過百款食物任君選擇。

【01獨家限量 買一送一】立即預訂

120分鐘澳洲M5和牛燒肉吃到飽｜包加一

[一至日] [黃金時段晚市 | 只限19:30入座 ]

價錢: $481.8/2位 (原價 $963.6/2位)｜人均$240.9

**荃灣、將軍澳分店適用

聖誕大餐2024【21】美麗華酒店 The Mira｜Yamm｜3歲以下免費

優惠：0－2 歲免費；3 － 11 歲享小童價

「蟹」逅海貝自助晚宴 - 星期一至四 立即預訂

成人: $658 | 原價: $867 (76折)

小童: $348 | 原價: $471 (74折)

「蟹」逅海貝自助晚宴 - 星期五六日 立即預訂

成人: $688 | 原價: $867 (8折)

小童: $368 | 原價: $471 (79折)

自助午餐 立即預訂

成人: $398 | 原價: $493 (81折)

小童: $228 | 原價: $283 (81折)

聖誕大餐2024【22】灣仔諾富特世紀酒店 Le Café 咖啡廳｜3歲以下免費

優惠：4歲至12歲客人可享小童價，3歲或以下小童免費；60歲或以上客人可享長者價，需出示證明文件

自助早餐

每天上午6時至上午10時

成人 $208 小童 $168 (星期一至星期日)

自助午餐

每天中午12時至下午2時30分

成人 $398 小童 $278 長者 $328 (星期一至五)

成人 $458 小童 $308 長者 $378 (星期六日及公眾假期)

自助晚餐

每天晚上6時30分至下午9時30分

成人 $668 小童 $398 長者 $538 (星期一至四)

成人 $698 小童 $398 長者 $568 (星期五至日、公眾假期及前夕)

聖誕大餐2024【23】金域假日酒店｜Bistro on the Mile｜3歲以下免費

優惠：0－2 歲免費；3 － 11 歲享小童價

「和牛及避風塘盛宴」自助晚餐

供應時間：18:00 - 21:15（星期四至日）

自助午餐

供應時間：12:00 - 14:30

自助下午茶

供應時間：15:00 - 17:00 (星期六至日及公眾假期)

聖誕大餐2024【24】港島香格里拉｜4歲以下免費

首兩名 0 至 3 歲小童可免費享用自助餐 (最少與一位會員成人賓客同行)；第三位或以上的同行小童可享半價。

4 至 11 歲小童可享自助餐原價五折優惠 (另加一服務費)。

自助午餐

星期一至五 成人HK$598起｜小童HK$299起

星期六 成人HK$668起｜小童HK$334起

自助晚餐

星期一至四 成人HK$868起｜小童HK$434起

星期五、六、公眾假期 成人HK$898起｜小童HK$449起

必食：海鮮、中式熱葷、西式美饌、東南亞風味佳餚以及香港地道美食、清蒸波士頓龍蝦、即切吞拿魚、北菇菜膽花膠扒（每人一份）、和牛、優質日本壽司刺身、即製刺身手卷等。

聖誕大餐2024【25】香港嘉里酒店｜4歲以下免費

優惠： 首兩名 0 至 3歲小童可免費享用自助餐(最少與一位會員成人賓客同行)，第三位或以上的同行小童可享半價；4 至 11 歲小童可享自助餐原價五折優惠(另加一服務費，並以原價計算)。

自助早／午餐

星期一至五 成人HK$418起

星期六 成人HK$598起

自助晚餐

星期一至四 成人HK$708起

星期五至日 成人HK$808起

必食：龍蝦及皇帝蟹腳、海螺、鮑魚、大蝦；牛肉壽喜燒、小籠包、避風塘瀨尿蝦、酸菜魚、蒜片牛柳粒

聖誕大餐2024【26】帝逸酒店｜ 4歲以下兒童免費

優惠：4歲以下兒童免費

自助午餐

星期一至五 成人HK$428｜長者HK$260｜小童HK$258

必食：沙田三寶：雞粥、紅燒乳鴿及山水豆腐花、燒美國頂級肉眼牛扒、天婦羅

自助晚餐

星期一至四 成人HK$758｜長者HK$570｜小童HK$458

星期五至日及公眾假期及前夕：成人HK$828｜長者HK$620｜小童HK$488

必食：即開生蠔、鐵板燒及爐端燒、日式天婦羅、冰鎮龍蝦

聖誕大餐2024【27】尖沙咀凱悅酒店｜6歲以下兒童免費

優惠：每位成人最多可攜同一名6歲以下免費幼童。而在餐廳用餐的6-12歲組別兒童按兒童定價收費。

自助早餐

星期一至五、星期六、日及公眾假期

成人 HK$278｜小童HK$139

自助午餐

星期一至五

HK$218起

星期六、日及公眾假期

成人 HK$548｜小童HK$268

自助晚餐

星期一至四：成人HK$748／小童HK$368

星期五至六、公眾假期前夕及公眾假期：成人HK$888／小童HK$438

星期日：成人HK$788／小童HK$388

必食：波士頓龍蝦三味 (新鮮即烚、西式及中式烹調)、烤美國西冷扒、香草烤羊架

聖誕大餐2024【28】香港君悅酒店｜5歲以下兒童免費

優惠：5歲以下兒童免費

自助晚餐

星期一至四 ：成人 HK$838｜小童（6-12 歲）HK$419

星期五至日：成人 HK$888｜小童（6-12 歲）HK$444

必食：海鮮凍盤、意式凍切頭盤、烤牛扒、燒烤海鮮、自制雪糕及蛋糕等。

聖誕大餐2024【29】灣仔會展（中心）薈景｜6歲以下兒童免費

優惠： 每位付費成人可享一名6歲或以下小童之免費優惠，薈景將收取其餘隨行小童3至6歲小童之費

自助午餐

每位 $178

必食：燒牛柳拼鮑魚威靈頓、燒腩仔配刈包、即叫即煮青口、豐富海鮮凍盤、威靈頓甜品

自助晚餐

星期三至五、公眾假期前夕及公眾假期：成人 $758、長者 $658、小童 $458

必食：加拿大波士頓龍蝦、生蠔、麵包蟹、長腳蟹等

聖誕大餐2024【30】香港維港凱悦尚萃酒店｜5歲及以下免費

優惠：5歲及以下的兒童可免費享用自助早餐、午餐及晚餐；6-12歲的兒童另行收費

（每位付費成人惠顧自助餐，最多一位5歲或以下同行小童免收費，其他所有同行小童須按小童價錢收費）

自助午餐

星期一至五 成人 HK$398 | 長者 HK$288 | 小童 HK$199

星期六、日及公眾假期 成人 HK$508 | 長者 HK$358 | 小童 HK$254

必食：上海雞絲粉皮、福建五香卷、川椒烤阿根廷有骨肋眼^；即叫即製的紅糖糍粑、椰汁斑蘭千層糕等（^於星期六至日、公眾假期及前夕供應。）

自助晚餐

星期一至四 成人 HK$748 | 長者 HK$488 | 小童 $374

星期五至日、公眾假期及其前夕 成人 HK$798 | 長者 HK$538 | 小童 HK$399

必食：北京烤鴨^、紅燒乳鴿^、燒生蠔、磯煮鮑魚^ 和 波士頓龍蝦^、即切刺身及壽司（甜蝦^和帶子刺身^）等（^於星期五至日、公眾假期及前夕供應。）