懷孕期間該接種流感疫苗？曾有高齡孕婦沒打　染病後孩當天就沒了

台灣疾管署於12月2日示警，流感疫情預計在12月中旬進入流行。台大婦產科醫生施景中分享，曾有位高齡產婦，辛苦許久才試管成功，卻因不願打流感疫苗，在懷孕中期感染流感，失去肚子裏的寶寶。



台灣台大婦產科醫生施景中呼籲大眾若沒有禁忌症，建議還是盡快接種疫苗。（Canva）

台灣疾管署示警，流感疫情預計在12月中旬進入流行。疾管署疫情中心主任郭宏偉2日表示，本流感季自今年10月1日起截至12月2日，累計286例流感併發重症病例，年齡層以65歲以上長者為多（佔59%）；另死亡病例累積52例，均未接種本季流感疫苗，確定病例數及死亡數均為10年同期最高。

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台大婦產科名醫施景中在Facebook專頁中發文分享，有位孕婦因自覺胎動少且出現發燒的症狀，因此醫生警覺提前收入院，原定是下週才要剖腹，隔日就立即剖腹產，母胎均安。開完刀才收到通知，確定孕婦感染甲型流感，施景中表示「幸運的是她有打疫苗，我去看她，看不到她有任何症狀。」

施景中提到，幾年前有另一位接近50歲的高齡產婦，辛苦很久才終於試管成功，不過卻因為不願打流感疫苗，在懷孕中期感染流感「小孩就當天使去了。」

「不要以為流感離我們很遠」施景中說到，今年因為新冠解除警報，大家都不戴口罩了，反而流感大流行蠢蠢欲動，每年12月底至隔年2至3月是流行高峰期。美國一年因流感病故人數有2萬4000人，台灣也有1000至2000人。呼籲大家若沒有禁忌症，建議還是盡快接種疫苗。

台灣防疫醫生林詠青也提醒65歲以上長者、幼兒及慢性病患等高風險族群，應儘速完成流感及新冠疫苗接種，以及早獲得保護力，降低感染後發生重症和死亡風險。

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