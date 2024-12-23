滙豐保險The Big Bounce｜全球最大充氣城堡 92折套票限量發售

滙豐保險 The Big Bounce 世界巡迴香港站｜各位爸爸媽媽，準備好在這個冬季帶著你的子女盡情遊玩了嗎？《滙豐保險 The Big Bounce 世界巡迴香港站》於即日起至2025年1月5日正式登陸西九文化區藝術公園大草坪，帶來全球最大充氣城堡及全港最長的充氣障礙賽道。今次更破天荒聯乘動畫「麥兜」內的多個人氣角色，於場內打造14個1.8米高的不倒翁玩味打卡位及售賣限量聯乘精品，萬勿錯過！



The Big Bounce由即日起舉行至2025年1月5日

活動將於2024年12月21日至2025年1月5日西九文化區藝術公園大草坪盛大舉行，The Big Bounce設有巨型充氣遊樂區，主題「日跳夜跳 香港一齊開心彈起！」，提供多個日間和夜晚場次，結合彈跳和派對元素的彈跳樂園，讓市民可以「日跳夜跳」。晚間場次將會變身為「黑夜彈跳派對」，讓16歲或以上的城中潮人們參與這場最瘋狂、最熱鬧的戶外派對，共渡聖誕及新年佳節。現場還有節奏感十足的 Live DJ 音樂，營造熱情洋溢的音樂氛圍，無論是大人或小朋友，都能盡情享受快樂時光，參與這場全城的「彈跳派對」！

暢玩4大主題遊樂區域 滿足不同年齡層

彈跳派對設有4個超巨型充氣遊樂區，包括佔地16,000平方呎的全球最大充氣城堡、超過150米長的障礙賽道The Giant巨無霸挑戰場、運動迷必玩的巨型運動場Sport Slam體育狂熱，以及充滿神秘感的太空主題airSPACE Pink Alien外星人堡壘！當中更包含多種互動性十足的玩樂元素，如競技籃球場、攀爬塔、多項球類運動、巨型滑梯及波波池等，適合好動的各位挑戰不同競技點，與家人好友來一場平衝力大戰！

01空間優惠 92折套票限量發售

【早鳥92折門票】

預售幼童專屬 (場次1-2) / 親子同樂時段 (場次3-6) 雙人票

HK$330 (原價$358) （2人必須一同進入場地）

預售幼童專屬 (場次1-2) / 親子同樂時段 (場次3-6) 三人票*

HK$490 (原價$537)（3人必須一同進入場地）

預售黑夜 (成人場次7-8) 彈跳派對 雙人票

HK$370 (原價$398)（購買雙人票的2人必須一同進入場地）

預售黑夜 (成人場次7-8) 彈跳派對 三人票

HK$550 (原價$597)（購買雙人票的3人必須一同進入場地）

*幼童專屬 (場次1-2) / 親子同樂時段 (場次3-6) 同行家長均可入場

【單人門票】(展期發售)

*大小同價

幼童專屬時段單人票－HK$179

親子同樂時段單人票－HK$179

黑夜彈跳派對單人票－HK$199

門票即日起網上公開發售 二人同行低至$358彈足90分鐘

市民可由即日起至2025年1月5日期間透過網上購票平台 Incutix：https://bit.ly/incutix_bbahk 購買各種門票，90分鐘的門票包括一個指定的40分鐘時段進入「全球最大充氣城堡」，以及無限次進出其他所有巨型充氣遊樂區。港幣$358起即可與家人好友入場一起狂歡，趕緊約定三五知己於今個聖誕及開心新一年大跳特跳！門票受有關條款及細則約束。

《滙豐保險 The Big Bounce 世界巡迴香港站》

開放日期：2024年12月21日至2025年1月5日

開放時間：10:00 – 23:10（分時段）

活動地點：香港西九文化區藝術公園大草坪

