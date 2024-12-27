浴室清潔｜鏡子水垢怎清理？不用死力刷　網民稱「1法寶」極有效

水龍頭、流理臺上的水垢還敢用力刷來清潔，但是鏡子上的水垢，深怕用力刷就會導致鏡子被刮花。不過，鏡子上霧霧的那層水垢，不只影響美觀，也讓照鏡子的清晰度受影響。一名網友在Facebook上發問，「有甚麼方法，能有效的去除水垢？」引發大家討論。



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一名網友在Facebook社團「爆系知識家」上詢問，水龍頭，玻璃，鏡子上的水垢怎麼去掉，最多人推薦的是用檸檬酸和牙膏，網友回應：

・「水垢的成因是甚麼？碳酸鈣能有效去除碳酸鈣的是甚麼？就是酸請用便宜又好用的檸檬酸，溫水加檸檬酸，水漬嚴重的就用布覆蓋或衛生紙，過一兩個小時水垢就直接消失，我家的浴缸陳年水垢，檸檬酸泡一天，連清都不用清，直接消失」

・「檸檬酸＋熱水 開始刷」



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・「牙膏」

・「浴室魔術靈」

・「牙膏＋洗潔精用海綿下去刷」

・「潔霜擦一擦就乾凈了」

・「威猛先生浴室全效好用真心不騙」



不過，有網友建議預防更勝於改善：

・「還是要勤擦拭保持乾燥，若已形成鈣化就不易處理了，浴室玻璃和水龍頭我是大約一個月拿科技海棉刷一下，原則上都能恢復光亮，至於會不會刷壞，我刷了好幾年了，目前是還沒看到有刷壞就是了」



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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：ＺＺＺ】