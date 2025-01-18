1月生日優惠2025｜全港40+自助餐/燒肉火鍋/遊樂場 免費任玩任食

生日優惠2025｜1月，除了可以慶祝新春之外，各大飲食餐廳和遊樂場地亦提供生日優惠！不論是小朋友還是父母，都可以嘆著驚喜生日優惠與家人共賀新春。各位父母，是時候做好計劃與子女們共度生日！《01親子》為各位壽星仔女搜羅全港生日優惠，包括酒店自助餐、餐飲店、遊樂場優惠，讓大家更好計劃本地玩樂行程！



生日優惠：玩樂篇

1月生日優惠【1】香港迪士尼樂園：生日主題禮遇

香港迪士尼樂園提供多項生日禮遇：

- 生日正日惠顧迪士尼探索家度假酒店，可獲一張免費迪士尼樂園門票、迪士尼主題蛋糕造型毛巾及生日卡。

- 入園前登記：享免費生日紋身及生日襟章。

- 小鎮雪糕店購買雪糕，免費獲得「Duffy與好友」的生日小牌。

- 指定餐廳享用咖啡，可品嚐特製「奇妙生日泡沫咖啡」。

【01優惠】香港迪士尼樂園入場門票

1日門票（第1級別）

成人（12 - 64 歲） - $631（原價：$669）

兒童（3 - 11 歲）／長者（65 歲以上（含）） - $471（原價：$499）

1日門票（第2級別）

成人（12 - 64 歲） - $727（原價：$759）

兒童（3 - 11 歲）／長者（65 歲以上（含）） - $545（原價：$569）

1日門票（第3級別）

成人（12 - 64 歲） - $821（原價：$849）

兒童（3 - 11 歲）／長者（65 歲以上（含）） - $620（原價：$639）

1日門票（第4級別）

成人（12 - 64 歲） - $916（原價：$939）

兒童（3 - 11 歲）／長者（65 歲以上（含））- $689（原價：$705）

2日門票(第一次入場必須在有效期內，而第二次入場必須在第一次入場後的6天內）

成人（12 - 64 歲）- $1,063（原價：$1132）

兒童（3 - 11 歲）- $800（原價：$849）

香港迪士尼樂園酒店 Walt's Cafe 華特餐廳下午茶

Walt's Cafe 華特餐廳下午茶 (2位用)

價錢: $658/2人 (包加一服務費）

原價: $679/2人 (包加一服務費）

用餐時間: 1500 - 1730

香港迪士尼樂園酒店

地址：大嶼山神奇道

電話：3510 6000



1月生日優惠【2】海洋公園：生日免費入場優惠｜低至83折換購

香港居民只需於海洋公園官方網站成功預約，便可於生日當天享以下優惠：

- 於公園票務部出示網上預約確認二維碼及有效香港身份證明文件或出生證明書，享用免費即日入場優惠。

- 若生日當天為休園日，生日優惠可順延至下一個公園開放日。

【01優惠】低至83折換購

成人 $409 (原價: $498)

小童 $233 (原價: $249)

有效期至2025年1月6日

海洋公園

地址：香港黃竹坑黃竹坑道180號

電話：3923 2323



1月生日優惠【3】香港杜莎夫人蠟像館：生日優惠低至6折｜01空間優惠

壽星於生日前三天至生日後三天期間（包括生日當天），可享：

-以優惠價港幣160元入場（原價港幣300元），優惠低至6折

【01優惠】

電子門票

成人 $212（原價：$290）

兒童 $195（原價：$290）

長者 $195（原價：$290）

香港杜莎夫人蠟像館

地址：香港山頂道128號凌霄閣P101號舖

電話：2849 6966



1月生日優惠【4】PowerPlay Arena：生日扭蛋抽獎｜限量買一送一

壽星生日當天到PowerPlay Arena，可享

-The BattleField Zone A免費入場1小時

-充值HK$500得800個電子代幣優惠

01空間特別優惠價 | 限量買一送一

極速飄移體驗 (大小同價)

平日 | 2人票: HK$70 (原價HK$140)

週未 & PH | 2人票: HK$85 (原價HK$170)

The BattleField Zone A

平日 | 2人票: HK$160/一小時 (原價HK$320/一小時)

週未 & PH | 2人票: HK$190/一小時 (原價HK$380/一小時)

電子代幣 - 適用於全場遊戲機

HK$300 | 600個電子代幣 (原價HK$300 | 300個電子代幣)

PowerPlay Arena

地址：荔枝角長順街15號

電話：3165 1628



1月生日優惠【5】AME Stadium：運動與電競體驗禮遇

壽星於生日月份到K11 AME Stadium，即可享：

-一小時任玩門票 9折

-神秘生日禮物一份

-同行摯愛享飲品買一送一

AME Stadium

地址：K11購物藝術館2樓223號鋪

電話／WhatsApp：6824 5526



1月生日優惠【6】天際100：生日同行55折優惠｜壽星免費

1月壽星於生日月份帶同親友，即可享：

- 同行可享55折優惠購買門票（最多3名）

- 壽星免費入場

- 於Café 100 by The Ritz-Carlton, Hong Kong購買餐單食品及禮品店指定正價產品可享8折優惠

天際100

地址：香港九龍柯士甸道西1號環球貿易廣場100樓

電話：2613 3888



1月生日優惠【7】挪亞方舟：會員生日免費入場 同行半價｜01空間低至六折

於挪亞方舟成為『挪亞FUN分CLUB』會員，即可享以下生日優惠：

-會員免費入場乙次。

-同行之一位親友可享半價即日門票折扣優惠。

-於豐盛閣餐廳或挪亞廚莊惠顧滿$300可享免費1磅生日蛋糕乙個(必須事先5 – 7天預約)。

01空間購票低至六折 標準門票$119 （原價$198）

特惠門票$109（原價$158）

香港挪亞方舟

地址：香港新界馬灣珀欣路33號

電話：3411 8888



1月生日優惠【8】昂坪360：生日纜車免費來回｜01空間低至半價換購

即日至2025年12月31日，持香港身份證的賓客若生日當天為昂坪360指定保養及維修日,即可享：

- 於生日月份內任何其他日子免費乘坐昂坪纜車標準車廂（來回）一次。

-可8折購買最多3張即日來回纜車門票 (標準車廂)。

【01優惠】標準車廂來回票

成人 (12 歲 - 64 歲) : $270

兒童 (3 - 11 歲) : $135

長者 (65 歲或以上) : $155

【01優惠】水晶車廂來回票

成人 (12 歲 - 64 歲) : $350

兒童 (3 - 11 歲) : $215

長者 (65 歲或以上) : $235

昂坪360

地址：昂坪360東涌纜車站及昂坪纜車站

電話：3666 0606



生日優惠：飲食篇

1月生日優惠【1】九龍東皇冠假日酒店：生日甜品碟｜尚廚自助午餐低至75折｜新年盆菜93折起

生日者惠顧九龍東皇冠假日酒店的餐廳【尚廚】，即可享：

-生日甜品碟一客

-於網上商店預付尚廚自助午餐可享最低75折優惠

為賀新春，九龍東皇冠假日酒店同時可選購紫粵軒鮑魚聚寶盤菜, 極品佛跳牆, 年糕蘿蔔糕，現於01空間訂購更可享低至93折優惠。

鮑魚聚寶盆菜（2人用）

01空間特別優惠價: HK$638起 (原價HK$688起)

鮑魚聚寶盆菜（6人用）

01空間特別優惠價: HK$1788起 (原價HK$1888起)

極品佛跳牆（4人用）

01空間特別優惠價: HK$1038 (原價HK$1088)

自家製 | 黑松露臘味蘿蔔糕(950克)

01空間特別優惠價: HK$248 (原價HK$268)

自家製 | 沖繩黑糖紅豆椰汁年糕(950克)

01空間特別優惠價: HK$228 (原價HK$248)

自家製 | 西班牙火腿臘味芋頭糕(950克)

01空間特別優惠價: HK$248 (原價HK$268)

地址：將軍澳唐德街3號香港九龍東皇冠假日酒店1樓

電話：3983 0688



1月生日優惠【2】歷山酒店：生日獎賞優惠｜六人同行一人免費｜低至7折

歷山酒店為壽星及一眾親友提供生日優惠：

-每6位成人惠顧自助午餐或晚餐，其中 1 位壽星可免費用餐。

同時，現於01空間訂購和牛 · 海鮮爐端燒自助餐或環球美饌餐，可享低至7折訂購優惠。

和牛 · 海鮮爐端燒自助午餐連無限暢飲

星期六至日及公眾假期

成人: $375｜原價: $515 (73折)

長者: $311｜原價: $427 (73折)

小童: $191｜原價: $262 (73折)

和牛 · 海鮮爐端燒自助晚餐連無限暢飲

星期五、六及公眾假期前夕

成人: $551｜原價: $757 (73折)

長者: $455｜原價: $625 (73折)

小童: $279｜原價: $383 (73折)

環球美饌午市套餐

星期一至五

成人: $198｜原價: $229 (86折)

小童: $198｜原價: $229 (86折)

環球美饌半自助晚餐

星期日至四

成人: $332｜原價: $405 (82折)

長者: $242｜原價: $350 (7折)

小童: $287

地址：北角城市花園道32號

電話：3893 2868



1月生日優惠【3】帝逸酒店｜6人同行1人免費｜贈送生日甜品

凡使用優惠碼「ALVABDAY」惠顧以下餐廳即可享有生日優惠：

Alva House

-生日月享免費自助餐（6人同行，1人免費）

-提前1星期預訂可享自助餐生日派對專享兒童地帶及玩樂設施2.5小時，連參加免費紙杯蛋糕工作坊及小遊戲活動乙次（20位起 )

-贈送生日甜品

逸軒

-逸軒壽宴套餐提前2星期預訂可享8折優惠連麻雀耍樂，折後淨價HK$3,860起 (6位用及已包加一)

源峰

-於源峰用餐贈送生日甜品及馬卡龍

帝逸酒店

地址：香港沙田源康街1號

電話：3653 1111



1月生日優惠【4】都會海逸酒店：生日之星半價優惠

都會海逸酒店推出1月生日之星優惠，為壽星提供驚喜！凡於酒店官方預訂自助午餐或晚餐，並四人同行即可享以下優惠：

- 生日之星享半價優惠，並免費獲贈生日甜品拼盤一份。

- 同行3位客人可享7折優惠。

- 如同行8位或以上，其中2位生日之星亦可享半價優惠。

地址：九龍紅磡都會道7號都會海逸酒店7樓

電話：3160 6880 / 3160 6881 / 3160 6882



1月生日優惠【5】半島酒店：快樂生辰獎賞 獲贈生日蛋糕

半島酒店為壽星送上「快樂生辰獎賞」，與親友共享生日快樂：

- 生日當天惠顧大堂茶座晚餐2位，即可獲贈生日蛋糕1個。

- 惠顧大堂茶座晚餐4位或以上，可享1位免費用餐，並獲贈生日蛋糕1個。

地址：尖沙咀梳士巴利道香港半島酒店大堂茶座

電話：2696 6772 / 2696 6693



1月生日優惠【6】自助山：360度旋轉餐廳免費用餐

為慶祝自助山10週年，送上壽星專屬優惠：

- 凡4位或以上惠顧自助午餐或晚餐，生日壽星可免費用餐。

- 如需生日蛋糕，需提前3天預訂。

(優惠不適用於1月1, 28-31日)

地址：灣仔皇后大道東183號62/F, Hopewell Centre

電話：2506 0888



1月生日優惠【7】The Mira Whisk：自助晚餐生日禮遇｜獲贈生日蛋糕

The Mira提供生日優惠，讓壽星與好友盡情享受：

- 生日當週惠顧Whisk，即可獲贈生日蛋糕1個。

地址：尖沙咀彌敦道118-130號Mira Place, The Mira Hong Kong 5樓

電話：2315 5111 / 9049 7122（WhatsApp）



1月生日優惠【8】皇家太平洋酒店：壽星免費獲贈甜點或美酒

生日之星與其他三位付費客人惠顧皇家太平洋酒店，即可享以下其中一項優惠：

-選項一: 獲贈半磅忌廉蛋糕或精選美酒一瓶

-選項二: 壽星可享用半價享用半自助午餐或晚餐乙次

地址：九龍尖沙咀廣東道33號中港城

電話：2738 2398 / 6396 4956（WhatsApp）



1月生日優惠【9】黃金海岸酒店｜生日會員優惠

Sino Club會員於生日月份攜同2位成人親友以正價惠顧自助午餐 / 晚餐*，可享：

-普通會員：

免費自助午餐 / 晚餐一位

-尊尚會員：

免費自助午餐 / 晚餐一位

獲贈半磅生日蛋糕一個

*以上優惠不適用於酒店指定日子包括 — 2025年1月1日、1月28日至31日

黃金海岸酒店

地址：青山公路青山灣段1號 Castle Peak 黃金海岸 Gold Coast 1號

電話：2452 8822（沙嗲軒） / 2452 8636（海岸扒房）



1月生日優惠【10】愉景灣酒店：免費生日自助晚餐

愉景灣酒店 Café bord de Mer & Lounge 為壽星送上生日驚喜：

-凡預約4位或以上訂座之自助晚餐並於生日當月惠顧，生日壽星可免費享用

-獲贈半磅鮮雜果香草忌廉生日蛋糕。

愉景灣酒店 Café bord de Mer & Lounge

地址：香港大嶼山愉景灣海澄湖畔路88號

電話：2295 8299 / 6317 3526（WhatsApp）



1月生日優惠【11】城景國際酒店｜半磅生日蛋糕

城景國際酒店 City Café 推出生日優惠：

-客人可於生日正日以及前後三天尊享生日蛋糕半磅。

城景國際酒店 City Café

地址：九龍窩打老道23號城景國際1樓（港鐵油麻地站A2出口）

電話：2783 3286



1月生日優惠【12】香港港麗酒店｜Sino Club會員專屬生日優惠｜8折優惠

香港港麗酒店為 Sino Club 會員送上多重生日優惠：

- 生日月份內可享食品及飲品8折優惠。

- 免費獲贈生日蛋糕1個。

- 2位或以上惠顧，每人可獲贈香檳雞尾酒1杯；4位或以上惠顧可獲贈精選美酒1瓶。

01優惠

國際美食自助午餐

成人: $421｜原價: $548 (77折)

小童: $241｜原價: $295 (82折)

「海陸珍寶薈萃」自助晚餐｜無限添飲果汁、汽水及指定啤酒

週日至週四

成人: $718｜原價: $922 (78折)

小童: $358｜原價: $482 (74折)

週五、六、公眾假期

成人: $754｜原價: $922 (82折)

小童: $394｜原價: $482 (8折)

地址：香港金鐘道88號太古廣場

電話：2822 8870（金葉庭） / 2822 8801（意寧谷） / 2822 8891（樂聚廊） / 2822 8890（咖啡園）



1月生日優惠【13】阿翁火鍋館：生日火鍋專屬優惠

壽星於生日月份惠顧晚市火鍋，即享以下優惠：

-三至四位惠顧，（一位生日者）生日者可獲半價優惠

-五位或以上惠顧，（一位生日者）生日者可獲免費優惠

-五位或以上惠顧，(多於一位生日者)，生日者可獲半價優惠。

1月生日優惠【14】Yakiniku.homura 焼肉焔：肉肉蛋糕或霜降小牛排

壽星於生日月份惠顧餐廳，即可享生日專屬禮遇：

- 肉肉蛋糕 或 霜降小牛排

Yakiniku.homura 焼肉焔

地址：屯門屯順街 1 號屯門市廣場 1 期 2 樓 2253A, 2253B, 2255 及 2256A 號舖

電話：2330 3881



1月生日優惠【15】一鍋堂：3大會員生日優惠

一鍋堂為會員推出多重生日優惠，壽星與同行朋友可享以下驚喜：

-黃卡會員：

可獲9折生日優惠劵

免費生啤2杯

贈送元貝2隻

-金卡會員：

可獲85折生日優惠劵

任食火鍋免費延長30分鐘

贈送桶蠔半打

-白金卡會員：

可獲8折生日優惠劵

任食火鍋免費延長60分鐘

贈送桶蠔一打

注意：所有優惠均有指定優惠時段，詳情請向一鍋堂查詢。

一鍋堂

地址：

葵芳旗艦店：興芳路 223 號新都會廣場 6 樓 601-610（電話：3618 8219）

荃灣總店：眾安街 55 號大鴻輝中心 19 樓（電話：2408 3771）

旺角豉油街分店：豉油街 104 號 XX Arcade 東翼 2 樓（電話：8300 2868）

旺角瓊華分店：彌敦道 620-628 號瓊華中心 6 樓（電話：3618 8161）



1月生日優惠【16】平昌 BBQ Mongkok：生日 75 折優惠

壽星於生日當天，或前後 3 天，讚好餐廳 Facebook 或 Instagram 專頁，並於結帳時出示身份證，即可享以下優惠：

- 生日 75 折優惠

平昌 BBQ Mongkok

地址：香港九龍旺角西洋菜南街 1N 號兆萬中心（CTMA）13 樓

電話：2612 1682



1月生日優惠【17】白石燒烤｜會員生日禮遇｜滿指定金額送乳豬

成為白石燒烤會員，並消費滿$1500，即可獲免費金牌乳豬!

白石燒烤

地址：新界馬鞍山白石第1950 號

電話：2744 8188



1月生日優惠【18】大喜屋｜獲贈生日蛋糕一個

壽星於正日生日惠顧大喜屋午市/晚市任何放題時段，滿4位或以上，即可享：

-送您自家製生日蛋糕(1個)

-8位或以上，送您１位免費及自家製生日蛋糕(1個)

一気

地址：尖沙咀金巴利街 8 號地下 2 號舖

電話：2858 8466



1月生日優惠【19】熊本牛鍋：壽星火鍋免費套餐

壽星於生日月份3位或以上同行，即可享以下優惠：

- 壽星可免費享用皇牌套餐或澳9和牛套餐。

熊本牛鍋

地址：

尖沙咀山林道21號永勝商業中心2樓A號舖（WhatsApp：9432 4188）

元朗安寧路38號世宙24號舖（WhatsApp：5236 3638）

電話（Whatsapp）：9432 4188（尖沙咀店）／5236 3638（元朗店）



1月生日優惠【20】牛角：KABU PASS會員生日獎賞

登記成為KABU PASS會員，即可於生日月份享以下優惠：

- 銀會員：額外0.5倍積分獎賞。

- 金會員：額外0.5倍積分及可享總值$2,000的電子優惠券。

1月生日優惠【21】燒肉男 Yakiniku Otoko：生日雪糕蛋糕禮遇

壽星於生日當月惠顧燒肉男，即可享以下生日優惠：

- 惠顧任何燒肉放題套餐，即可獲贈鮮芒果海鹽窩夫雪糕蛋糕1件。

備註：

- 此優惠僅適用於屯門和將軍澳分店。

燒肉男 Yakiniku Otoko

地址：

將軍澳 Park Central 1樓135號舖

屯門鄉事會路88號The Parkville 1樓12B舖

電話：9767 1789（將軍澳分店）／9338 3531（屯門分店）



1月生日優惠【22】Tiffany Blue Box Cafe：迷你蛋糕與旗艦店體驗

The Tiffany Blue Box Cafe 送上生日驚喜，讓壽星感受獨特體驗：

- 凡2人或以上惠顧，每位客人至少消費1份全日供應菜單上的套餐，生日之星即可享迷你 Blue Box 蛋糕及15分鐘旗艦店體驗。

Tiffany Blue Box Cafe

地址：九龍尖沙咀北京道1號大堂207-208號鋪

電話：2362 9828



生日優惠：零售篇

1月生日優惠【1】La Famille：免費戚風小蛋糕

La Famille 每月選定一天進行生日之星活動，今個月為1月23日。只要在1月13日起進入網站並成功登記，即有機會免費換取戚風小蛋糕一件，口味隨機。

- 1月23日生日壽星可於指定日期期間到活動網站登記，即有機會獲贈戚風小蛋糕1個。

1月生日優惠【2】西樹泡芙：特濃泡芙生日贈禮

西樹泡芙為壽星提供簡單又甜美的生日優惠：

- 壽星於生日當日向店員出示有效生日證明，並掃描 QR Code 加入 WhatsApp 群組，即可免費獲贈特濃泡芙1個。

1月生日優惠【3】大快活：生日優惠套餐

下載大快活 APP 並登記成為會員，生日當月即可享受優惠：

- 以 $9.9 換領指定早餐或下午茶套餐。

1月生日優惠【4】Starbucks：免費飲品或蛋糕

Starbucks 綠星會員於生日當月可透過 APP 獲得生日驚喜：

- 免費享用 1 杯中杯裝手調飲品或 1 件蛋糕。

- 購買任何特濃咖啡手調飲品，另可額外獲享 1 份特濃咖啡。

1月生日優惠【5】麥當勞：會員生日專享優惠

登記成為麥當勞 APP 會員，即可於生日當月收到專屬優惠券：

- 購買任何食品，即送新地、蘋果批或中薯條一份。

1月生日優惠【6】Dough Bros Pizza & Doughnuts：會員生日免費pizza與獎金

人氣外賣店 Dough Bros Pizza & Doughnuts 推出會員生日優惠：

- 加入 Dough Bros 會員，即可免費獲贈價值 $50 Dough Dollars 及免費披薩一份。

1月生日優惠【7】LIFETASTIC：會員生日免費獲贈蛋糕

LIFETASTIC 為會員提供生日專屬優惠：

- 銀會員：於生日月份可享1次餐飲8折優惠，另可免費獲贈件裝蛋糕1件。

- 金會員：於生日月份可享1次餐飲8折優惠，並免費獲贈原個小尺寸蛋糕1個（需最少3天前預訂）。

1月生日優惠【8】Pizza Hut：生日現金券與免費披薩

成為 Pizza Hut 會員，即可享生日專屬優惠：

- 普通會員：獲 $50 現金券。

- 金會員：獲 $100 現金券及免費普通批一個。

1月生日優惠【9】豐澤：會員專享生日禮遇

會員於豐澤門市或網店消費滿$500 即享$50 折扣。

1月生日優惠【10】Uniqlo：生日優惠券

成為Uniqlo會員，生日可獲贈$50優惠券。

-獨立訂單須滿港幣$500或以上（購物袋費用及改褲費不計算在內）方可使用優惠券。