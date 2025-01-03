不聽話便叫警察拉你？媽媽帶女兒到警局嚇她　怎知被教訓竟是自己

媽媽帶小一女童上警局，想要把小孩交給員警管教。結果不小心自己上了一堂教養課。



很多長輩遇到孩子教不聽，都會採用威脅恐嚇的方式：「不乖的話，警察要來抓你喔！」但台中一名小一女童，卻因偷拿媽媽的鉛筆盒，真的被媽媽帶到派出所！而員警不只勸導孩子，也機會教育家長，應以正增強方式引導孩子，而非威脅恐嚇。

比起恐嚇、埋怨，家長更應學懂怎施展「正增強」教養：（按圖了解）



+ 11

媽媽把偷鉛筆盒的女兒帶到警局

台中大雅分局頭家派出所吳警員在傍晚值班時，發現一名40歲媽媽帶着就讀小一的女兒，站在派出所。員警上前詢問，發現原來是女童未經媽媽同意，擅自把媽媽的鉛筆盒帶到學校，媽媽因此帶着孩子到派出所，希望員警可以告誡女兒「偷竊是不對的行為」。

但小一女童站在派出所內一臉不知所措的樣子，也讓員警看了相當不捨。儘管內心覺得父母需要機會教育，但當下先耐心詢問女童的想法，隨後再告訴孩子，未經同意拿取別人的東西叫做偷，是不對、不可以的行為，並試圖讓女童理解東西被偷走的感受。

但教完女童後，員警也不忘告訴媽媽，建議家長應該以「正增強」方式教導孩子，而不是把孩子帶到派出所，以「警察叔叔會把你抓走哦！」這樣的負增強來教育孩童，避免孩子對警察留下刻板印象。

相關文章：滿身紋身好有型？爸爸問准老師讓兒子一試 未夠一日他已喊着後悔

+ 11

甚麼是「正增強」教養

「增強」（英語：Reinforcement）的概念是由美國心理學家愛德華·桑代克提出，到伯爾赫斯·弗雷德里克·史金納發揚光大。認為人可以用「正增強」或「負增強」的辦法來影響行為的後果，從而修正其行為。

心理學研究發現，人類或動物為達到某種目的，會於所處的環境下採取特定行為；當這種行為帶來的某種反應或後果對他有利時，這種行為就會在以後重複出現，而該結果就稱為「正增強」。而這種刺激通常是愉快的刺激。例如：

．老鼠按下一個按鈕會得到獎勵，因而老鼠更頻繁地按下按鈕，越來越多的獎勵增加了其按下按鈕的次數，因而正增強了其按按鈕的行為。



．女兒收拾玩具則父親給糖，如果女兒確實收拾玩具因而變得更勤快了，則糖是正增強物，正增強了收拾東西的行為。



相反的，當其行為會對他帶來不利時，這種行為就自然減弱或消失。後續就會以操作這種模式來進行制約。這就是「負增強」。例如：

．父母反覆嘮叨叫孩子打掃家裏，孩子為了避免聽到爸媽嘮叨，所以只好打掃。



．我們用某品牌止癢軟膏止蚊子叮咬癢，為了避免被蚊子叮咬引起搔癢，所以我們繼續購買使用該軟膏。



而該警員就是建議爸媽們減少厭惡的刺激，跟孩子說清楚期待與要求，並提供成就感或獎勵。因為恐嚇式教養法，只能短期收效，對於長期管教，並沒有幫助。只可能衍生成恐嚇式言語越說越多的狀況。「正增強」方式才能讓孩子的好行為維持長久，成為一個正向循環。

【延伸閱讀，更多教育子女建議】



心情差不代表可搗亂！女童於超市暴走 旁人該否阻止惹網民熱議

+ 14

女兒分享「小的一塊肉」給媽媽獲讚！一聽原因才知這媽媽教得好

+ 5

【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：小一女童偷拿鉛筆盒被送到派出所，警察為媽媽上了一堂教養課，建議以「正增強」教養孩子】