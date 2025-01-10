《IMAGINE NATION 幻》魔術表演｜獨家門票減$150+座位表/時間

新年好去處2025｜《IMAGINE NATION 幻》｜不經不覺又到了新的一年，趁著新年可帶小朋友遊玩散心，相信不論外出遊玩或留港消費同樣令人值得期待。全球頂尖魔術大師 Franz Harary來港表演大型魔術作品的《IMAGINE NATION 幻》，作為擁有高度娛樂性及互動性的魔術表演，對於合家歡活動來說是最適合不過。各位家長，這個新年不妨與子女一同探索鮮為人知的魔術奧秘，感受魔術的真正魅力吧！



新一年必睇傳奇魔幻盛，於2024年12月28日至2025年2月4日坐落香港灣仔海濱的全新城市文化空間 —「JUST LIVE 喜愛現場」。全球頂尖魔術大師 Franz Harary 來香港演出，同時展示多年來最成功大型魔術作品的《IMAGINE NATION 幻》，喜與奇蹟的壯觀幻術，為男女老幼送上冬日暖意。

《IMAGINE NATION 幻》必睇五大精彩表演

作為魔術表演，互動環節是不可或缺的精華部分。首先，魔術大師Franz Harary將與現場觀眾展開精彩的互動，親自演繹「凌空升起」的驚人瞬間！其次，魔術作為合家歡的表演，當然少不了邀請小朋友上台參與，讓他們化身小小魔術師，與觀眾一同進入這個充滿幻想與驚奇的美妙世界。最後，各大魔術師將會呈現多個精彩節目，包括一秒更衣、無形凳、瞬間轉移等，絕對讓觀眾目不暇接，表演內容精彩豐富，絕對不容錯過！

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表演團隊陣容強大 共同創造獨特視覺幻術

Franz Harary 投身魔術表演 40 年，向來擅長以激光、煙霧和燈光效果，創造出獨特的視覺幻術，曾擔任巨星米高.積遜(Michael Jackson)演唱會的魔術技術顧問，亦跟麥當娜(Madonna)、賈斯汀.比伯(Justin Bieber)等合作，在舞台上還原音樂錄像中的奇幻視覺效果。

Franz Harary 亦連同各大才華洋溢的魔術師創造出精彩的魔術表演效果，包括作為雲頂國際魔術節冠軍的劇院魔術師 - 丹尼（Danny Cole）、曾2次獲得國際魔術組織聯盟（FISM）魔術大獎的浪漫魔術紳士 - 羅科（Rocco Solano），他同時9次被魔法藝術學院提名為“年度魔術師”。還有詼諧喜劇明星 - 米奇 （Michael O'Connor），他將魔術與戲劇結合起來，讓觀眾在感受雜耍帶來快樂的同時，也能感受魔術帶來的魅力。以及曾獲得世界魔術明日之星獎、PCAM職業挑戰賽冠軍的優雅女魔術師 - 斯泰西（Stacy Suarez Cole）。

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《IMAGINE NATION 幻》大型魔術表演於2024年12月28日至2025年2月4日在灣仔海濱活動空間演出，門票類別分為VIP / A / B / C / D 區，票價由$288至$1088不等。現於01空間訂購更可享高達81折優惠。

《IMAGINE NATION 幻》大型魔術表演

日期：2024/12/28 - 2025/02/04

場地: 灣仔海濱活動空間

門票類別: VIP / A / B / C / D 區

原價：$1,088／$888／$688／$488／$288

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減$200*｜2人套票：$1,976／$1,776／$1,576／$1,176／$776

減$300*｜3人套票：$2,964 / $2,664 / $2,364 / $1,764 / $1,164

無需額外收取手續費。

*門票每張減$100優惠只適用於訂購VIP A及VIP B區。

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《IMAGINE NATION 幻》座位表/時間表

《IMAGINE NATION 幻》交通資訊

巴士

可乘搭途經鴻興道(灣仔海旁段) 或於港鐵會展站之公共交通交匯處下車。​

港鐵

請前往會展站，依據圖示出口進出。​

渡輪

乘坐天星小輪前往灣仔，下船後行約一分鐘即達。的士可於香港會議展覽中心、金紫荊廣場、及港鐵會展站之公共交通交匯處附近下車。​

私家車

灣仔海濱活動空間並沒有泊車位提供。参與活動人士可選擇使用鷹君中心、新鴻基中心、香港會議展覽中心或毗鄰商業大廈的停車場。

​步行

可沿海濱長廊步行至灣仔段, 或使用鷹君中心行人天橋向海旁方向步行即達。