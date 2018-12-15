如何提昇說故事技巧—家長篇│言語治療師媽媽Miss Carley

親子
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親子閱讀的好處相信不用我多說，不過還需要家長說故事說得動聽，小朋友才有心機聽啊！今天要介紹兩大提昇說故事技巧的方法，讓各位家長都做個說故事高手！

直身鏡練習法

對著鏡子，你會看到自己的甚麼身體部份？說故事時，可以多形容各種感官所感受到的情形！舉例說︰

眼睛︰景物、人物的顏色、形狀等的細節 (例如︰呢度有個紅色、好大的蘋果)

耳朵︰聲音 ( 例如︰「滴答滴答」…...出面落好大雨呀)

鼻子︰味道 (例如︰媽媽係廚房煮野食...…嘩，好香呀！)

手腳︰觸感 (例如︰姐姐買咗個毛公仔，摸落去，軟淋淋㗎！)、動作 (講故事時輔以簡單動作或手勢)，可借助簡單用具 (如以筆扮飛機)

演繹角色法

試試以不同角度去演繹故事，令小朋友聽起來更有趣及生動傳神呢！以「龜兔賽跑」為例︰

入︰代入兔子角色去說故事

出︰以第三者角度去說故事

有一日，烏龜同兔仔在森林比賽跑步，開始時，烏龜跑得好慢，而白兔跑得好快 (入) 我跑得咁快，實嬴啦，不如瞓陣先，於是我就係路邊瞓著左啦，噢....起身了，咦，烏龜呢？(出) 呢個時候，烏龜愈跑愈快，仲超越左白兔添，最後，烏龜就嬴左呢場比賽啦！

以上兩個練習法除了可作為家長練習說故事的技巧外，當然也可以同時讓小朋友學習呢！

言語治療師Miss Carley。（受訪者提供）

言語治療師媽媽Miss Carley
喜愛DIY、小朋友和語言的言語治療師 + 英文教師 + 新手媽媽 ，家有余寶寶大少，為多個親子雜誌及網上平台擔任顧問及撰寫專欄，致力與各位家長分享小朋友語言發展、英語學習、親子溝通等資訊。

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