【親子食譜】四款化痰止咳通鼻塞民間食療推介　大人細路都啱飲！

天氣轉涼，出門總是不忘會再多幫孩子備件薄外套，忽冷忽熱早晚溫差大，一個咳過來一個擤過去…小兒科生意好得不得了！ 因為小孩免疫系統尚未發展健全，自從上了病毒散播的大溫床幼兒園後，真的「小病不斷，大病不患」每次都是有驚無險中渡過，搞得爸媽很緊張。

文：Smile Life 維媽育兒生活

當然也不少有「把感冒當練免疫力」一說，尤其是如家中有過敏體質的小敏兒， 在季節交替之際溫差變化大真的很辛苦。有時如從戶外炎熱的溫度一身濕汗一下進到冷氣房就很容易受着涼，或是戶外汽車廢氣空氣品質差的外來剌激，噴嚏、咳嗽不停歇，鼻水更是共共流餃子包不停，但這些卻常被不少家長誤認為是一般感冒，小孩反覆吃藥吃不好。

其實一般感冒通常是因身體受到病毒或細菌感染所造成的不適。除了上述打噴嚏、咳嗽或流鼻水的症狀和過敏症狀很相似外，通常還會伴隨着喉嚨痛、發燒、精神狀況或食慾不佳…等狀況。

我一直是個不愛看醫生吃藥的媽媽，更不喜歡小孩一稍有小症狀就急忙上館子求診拿藥吃。記得小時候自己也是個極度排斥吃藥的小孩，被媽媽灌藥的畫面記憶猶新，寧可逼自己喝下一壺壺我最不愛的無味白開水，也不願喝下哄騙小孩自以為很好喝的甜糖漿。

尤其是如家中有過敏體質的小敏兒，在季節交替之際溫差變化大真的很辛苦。（Gettyimages／視覺中國）

在歐、美人家外國人感冒醫生幾乎是不開藥，回家多休息，反在台灣小兒科光是維媽家街口就有5.6間，似乎國人真的很依賴看病吃藥。醫生藥開得愈重，大家就覺得吃一包就見效…藥到病除，愈受歡迎！反觀較有良心的醫生如果覺得病情沒有吃藥的必要，空手請回，偏偏就會有人覺得掛號費都付了不拿藥回家備用着就覺得心不夠踏實？！這個醫生很爛不會看……

對於「常吃藥」、「過度仰賴藥物尋求舒緩」這檔事，除非有立即性的必要，否則常吃藥只會降低身體抵抗力，無法自體產生免疫力。還記得衛生署在流感期常呼籲大家「多喝水、多休息，少去公共場所」，吃了藥真的鼻涕不流了，咳嗽也減緩病情獲得改善。但頻繁看診吃藥，久而久之有時真的會迷失誤把藥當仙丹，停藥後又復發，藥吃多了只會讓自體免疫能力降低，失去最基本的抗體，賠了自己的健康，所以家中如有小孩感冒，其實家長應該要多觀察精神狀況及食慾是否有變差，再決定是否有看醫生的必要性。

感冒症狀只是自我防衛的能力，否則多喝水多休息～一般期程多維持在5-7天就會產生抗體漸好轉。畢竟西藥的作用只是減緩病症，根本無法消滅病毒， 反而削弱自己的免疫力，感冒藥吃多了，小孩子的抵抗力會愈來愈差，看病的頻數也愈來愈多惡性循環。

要特別一提的是「咳嗽」其實是人體反射性的保護動作，只是對小小孩來說感冒最怕就是積痰咳不出。除了勤幫孩子拍痰，利用拍打震動的原理讓黏痰化開引流（以頭低臀高之姿拱手貝殼式），也可讓孩子多吸蒸氣幫助體內積痰散化，就算咳不出來也會隨着人體吸收跟着大、小便排出。在咳嗽期飲食上也要特別忌食偏寒涼性的食物：如西瓜、白蘿蔔…等等，本文匯整了4道孩子接受度較高的化痰止咳民間食療方法，大家不妨一試：

其實家長應該要多觀察精神狀況及食慾是否有變差，再決定是否有看醫生的必要性。（Gettyimages／視覺中國）

◆冰糖燉水梨

中藥房老闆告知，放冰糖其實只是增加甜度讓梨汁喝起來更順口，並無所謂的鎮咳效果。因為水梨本身甜度已足夠！就算不加糖小孩接受度也很高，而一般常見會加入「川貝母粉」比較適用於會咳出黃色、綠色濃痰的熱咳症狀哦！

冰糖燉水梨（Gettyimages／視覺中國）

食材準備： 1.粗梨 ------------------------------ 1顆（外皮為深褐色） 2.冰糖 ------------------------------ 適量（可省略） 作法： 1.梨皮徹底洗淨（「梨皮」才能發揮潤肺生津、清熱化痰等保護支氣管的功效，記得保留不要削除，）並挖除最容易殘留農藥的籽心 2.將去籽梨及適量冰糖直接放入碗內，電鍋外鍋1.5杯水量蒸煮即可！ （內碗無需再加任何的水，因為水梨本身就會產生很多水份囉！）

◆蜂蜜檸檬水

蜂蜜具有清熱潤燥的作用，所以對於氣管炎引起的咳嗽，可以減少癢喉的不適感，幫助積痰順利的滑潤吐出。因檸檬皮當中含有很高的類黃酮，遠比果肉更值得保留沖泡，而富含豐富維他命C的「檸檬」具有抗菌作用。經過切薄片浸泡可釋放檸檬精油，讓蜂蜜具檸檬香氣，平時以溫開水沖泡，能提升自我免疫力治療風熱感冒哦！

平常我都會一次3顆檸檬量製作，全家一起喝一週～是非常受全家大小歡迎的保健飲品（蜂蜜建議一歲以上寶寶再食用哦！），也可以蜂蜜+薑汁1∶1比例調配沖調，可去寒解熱之功效。

蜂蜜檸檬水（Gettyimages／視覺中國）

食材準備： 1.檸檬 -------------------- 1顆 2.蜂蜜--------------------- 適量 （淹過所有檸檬片） 作法： 1.買回的檸檬先置室溫3-4天後洗淨放入冷凍至少2hr以上（去苦味撇步） 2.將外皮多餘水份擦乾，切2~3mm薄片後去籽 3.將檸檬片內白色皮部份用叉子繞圈搓小洞（去苦味撇步）後再放入容器倒入蜂蜜醃製 4.置入冷藏約1天即可沖泡食用

◆蒸鹽橙

外國人感冒不吃藥，多以補充維他命C來增強免疫力，香橙本身因為含有豐富維他命C，橙皮本身有鎮咳的作用，少量鹽可消炎，喝起來就是溫熱的柳橙汁，小孩也會很喜歡！

蒸鹽橙（Gettyimages／視覺中國）

食材準備： 1.香橙 -------------------------------------------1顆 2.鹽 ---------------------------------------------適量 作法： 1.將香橙外皮洗淨，最頂端橫切出一個小蓋子 2.用水果刀將果肉外圍切開，中心刀劃十字…方便取果肉食用 3.在最上端抺上適量的鹽（不要太多～會很鹹啦！） 4.連同香橙蓋放入碗內，外鍋1.5杯水蒸煮即完成！

◆蘋果洋葱水

蒸洋葱水的味道別說小孩排斥連我都不愛喝了……但因為從迷你寶剛接觸副食品到滿週歲前我都是讓他喝「熟蘋果汁」，主要是因為一般水果屬於涼性，一歲以下寶寶比較建議給孩子喝果汁時盡量熱熟哦！

所以在洋葱水裏加了蘋果中和味道～反而讓小孩接受度提高，如果覺得味道還是很重～就可斟酌調整比例……最重要的補充水份，讓身體得到適當的休息。在這之前的成長階段對照顧者來說，是件難取捨的一門學問，雖然我和黃爸都是旱鴨子，之後有機會也打算讓兩寶學游泳增加肺活量。多運動、曬太陽、均衡飲食及正常作息才是維持健康的基礎！

蘋果洋葱水（Gettyimages／視覺中國）

食材準備： 1.洋葱 --------------------------------------------------- 1顆 2.蘋果 ----------------------------------------------------1/4顆 作法： 1.將上述食材洗淨後去皮切塊狀放入碗中 2.電鍋外鍋1.5杯水蒸煮即完成

當然如果咳嗽時間很長不愈未見好轉，還是得看醫生避免病情加重哦！

【本文獲「親子就醬玩」授權轉載。】