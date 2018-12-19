幸福地擁抱媽媽或孩子的Blue mood｜失敗媽媽之日常

最近，每天處理瑣碎事情一大堆，夾雜住玻璃心孩子一週未病好、每10分鐘一次的哭聲，我內心深處真的極其燥動，狀態完全和我一直追求的幸福育兒教養相反。 【編按：作者為媽媽Carrie】

孩子睡了後，雖然還有一堆善後工作沒做，但我的腦袋和身體都非常飢餓，非常渴求去安靜自己，很想重新有心靈飽足的感受。 為什麼，當工作上的同事告訴我，我為他們帶來了一些不便和麻煩時，我情緒會如此低落？因為我第一反應總是會在乎別人怎麼看我，即使我一直了解我的價值不是來自別人怎樣看自己。 為什麼，我會因一些小事就對孩子說，「媽媽我這一刻很生氣」？因為媽媽經常只靠自己去盡力付出後，忘了叫救命，太累時心中沒有了喜樂和幸福感，生活小事就能令火山爆發，只是我有幸能慢慢向孩子說出感覺，未至於變巫婆媽媽。

為什麼，我那麼在意爸爸是否做了些「教壞孩子」的小事？因為我對天父沒有信心，經常以為孩子面對很小的錯誤示範就會學壞、受傷害。其實明明生命的堅忍和正直從來也不會在溫室內培育得到。

為什麼，我會對結果不如預期那麼在意？因為我內心常常會結果好就和自己的付出有相關，結果不好就很自然怪責自己。（天性討厭的完美主義者性格）

當我發覺，我內心的平靜原來變成了是由外在環境如孩子是否健康、最近工作是否如意、自己日程是否順利等去影響時，就大、件、事、了。陳皮媽媽，做媽媽，不是要令環境變成你心中如意的樣子，時刻學會投降，時刻學會管好自己小魔鬼的思想，時刻要放手放空間給他人和這個世界。陳皮媽媽，不要在紛紛擾擾的意見中找答案，看有智慧的說話和教導，找回那份真正令自己平靜的愛和力量，你不用證明什麼，無論發生什麼事，你也是最可愛的女兒、妻子、媽媽。

「媽媽，謙有時都會同你一樣架。」

「一樣乜嘢？」

「一樣……觸動怒氣呀。」

「……」

「媽媽，講對唔住咪得啦。」 雖然每次安靜也看到自己這麼多缺點，人生就是進步一點又會退後一點，再進兩步時又會退一步。但就是這樣，才會感受到有朋友、兒子、老公、爸媽、天父在我身邊的幸福和愛。

失敗媽媽之日常（專頁：陳皮下廚）



一位平凡的基督徒全職媽媽Carrie，讀了教育碩士、上過無數教師培訓課程，本著以主耶穌為榜樣，以為可以理想化教養孩子，但低估了自己的不完美，以致每天育兒和教養都充滿血淚和笑料。現為小島學園董事，育有一子陳皮。