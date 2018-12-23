【在職媽媽】讀者分享聘請工人五大要點　看你同意不同意？

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撰文：Alvin媽媽

Alvin媽媽是在職準媽媽，所以由有了肥B開始，已經決定要請姐姐幫手，亦做好資料搜集。當然，又會出現「為什麼不自己照顧BB啊？」、「為什麼不辭職？」等等問題。這些「有雞先還是有蛋先」的問題留待下回再跟大家分享。今天就討論一下我請工人姐姐的準則吧！

在職準媽媽可以考慮聘用工人，減輕家務負擔（Gettyimage/視覺中國）

由於有朋友是經營外傭中介公司的，第一時間找她幫忙，而我的條件如下：

1. 菲律賓

因為看了很多資料，發現菲傭姐姐比印傭姐姐整潔、聰明、懂英文、細心，最重要是比較有照顧初生嬰兒的經驗。

2.從來未到過香港工作，稱為海外菲

「完約」是完成兩年合約；「斷約」是外傭自行辭職；「終止合約」是僱主提出辭職。印傭姐姐經常出現斷約情況，菲傭姐姐都會有。當然都會有2年完約工人等待回菲國中的，不過數量一定不多。

我聽過一些非常慘的故事，菲傭姐姐工作不足兩年，斷約是因為沒有飽飯食或工作量太多，沒有足夠休息時間，所以自行辭職。對我來說，我或許會同情你的情況，但不代表我要聘用你。由於我在懷孕三個月時已經開始找工人姐姐，所以我是有足夠時間去找一個更好的。

所以無論故事多感人，我也不懂分真偽。誰知道你是做得太差被炒，還真的是沒有飯食呢？所以我是不會考慮的。當然這是我個人原則，只供參考啦。

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3.年齡超過35歲和有自己孩子，而且孩子年齡最好超過10歲

首先，如果姐姐有小朋友，相信她至少不會討厭小朋友，而且還會有照顧小朋友經驗。當然文化有不同，但至少姐姐也是一個母親。另外是小朋友年齡，為人父母，相信你們都清楚，如果小朋友太細個，難免會心掛掛。

曾經有朋友，她的工人姐姐有一個2歲小朋友，姐姐會因為突然太想念自家的小孩哭泣起來，最後三個月左右忍不住辭職了。所以找一個孩子已經長大的工人姐姐，心理質素和想家情緒會較穩定。當然一個人的故事並不代表所有人，但如果我們有足夠時間，為什麼不慢慢找一個更好的人選？另外，個人認為要小朋友年齡大於10歲，那作為母親年齡大一點也是正常，而且會成熟點，思維正常點。還有，有小孩證明有經濟負擔，希望不會隨便辭職啦！

離開年幼兒子離鄉工作的媽媽，思鄉之情倍增（Gettyimage/視覺中國）

4. 有宗教信仰

菲律賓人民8成都是羅馬天主教（Roman Catholic），小部分是基督教（Christian） 。以上兩個我都絕對接受。反之，若是這兩個以外，個人認為就需要考慮清楚！我絕對不是評論任何宗教的好壞，我的想法是如果工人姐姐生於一個天主教國家，或她身邊大部人都從小接受此教育，而她突然改信了其他另類宗教，說明她是有一個非常有主見，獨立思想的人。而我需要的是請到一個平凡和普通的工人姐姐。相反，印尼人9成都是信奉伊斯蘭教，所以如果選擇印傭姐姐就要接受啦！

5. 有照顧初生嬰兒的​工作經驗

這是最後亦是比較重要的一點。因為相信大家都清楚，照顧初生嬰兒同普通小孩的分別，初生嬰兒係高危群，媽媽亦是非常敏感時期。如果有經驗的姐姐，相信會更幫到手。而且如果姐姐本身有經驗，今次仍然應徵照顧初生嬰兒，至少說明了工人姐姐不抗拒這個工種。因她們大可以應徵照顧動物、老人、兒童等等。

最後，我聘用了一個天主教信仰的菲傭姐姐，從未來港，在台灣工作，照顧過雙胞胎，由初生嬰兒開始一直照顧到兩歲多。而她自己有一個16歲兒子。基本上完全乎合我要求。由選擇人選，兩次視像面試，下訂金，簽合約，文件處理再到入境處審批，總共是4個月。

聘用工人姐姐到辦簽證需時，準媽媽們宜盡早準備（資料圖片）

大約懷孕25週時工人姐姐便來到了，好感恩！因為我身體不好，有甲狀腺問題又胎盤低，做不到太多家務。她來了，就包辦家中一切家務，煮飯，令我輕鬆不少。而且我一直暗中觀察她，她也非常喜愛小朋友的，跟她多溝通，可以了解更多對方，令到大家都有信心，慢慢建立關係。直到今天，我對姐姐仍然是滿意的。

感謝主為我安排了一個合適的姐姐！

當然，請姐姐有一半都是運氣。以上都是個人親身經驗。希望大家都可以遇到一個好姐姐。

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「【Alvin 媽媽】請工人姐姐-我的五大準則」​】

（文章純屬作者意見，不代表香港01立場。）