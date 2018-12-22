【聖誕好去處】滑草、餵羊、製作美食　四大特色農莊推介

聖誕節假期還未計劃跟家人去哪兒遊玩？一些本地農莊是不錯的選擇。編輯部搜羅了四間特色農莊，讓大家邊玩邊吃邊跟美景合照留念，歡樂過聖誕。

1. 448農莊－玩意多多

（圖片授權自448農莊） *25、26日已滿 農莊主打新式耕作及推廣環保種植，只備有少量滑梯、電動車等兒童玩樂設備，旨在增加小朋友的專注力。為了讓小朋友寓娛樂於學習，農莊開設新式耕作親子導賞團，由職員深入淺出講解新式環保種植方法，例如層疊式種植、離地式種植及廚餘堆肥。此外，導賞團會參觀魚菜共生的有機耕作棚，亦設有魚菜共生教室，藉黑板上簡單的講解圖，介紹魚菜共生的好處、原理及運作系統。

（圖片授權自448農莊） 農莊九成設備都是由負責人樹根哥自己回收卡板，一手一腳打造，包括有懷舊雙層巴士、卡通人物擺設、五顏六色的花海、北歐風格小屋、各類種植層架、桌椅，以至小白兔棲身的小木屋。 農莊提供自製雪糕、縮畫、焗畫、絲帶玫瑰花等工作坊。另外，大家也可以參加土窯雞工作坊，一起醃製雞、生火、烤雞，體驗原野樂趣。

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營業時間：上午9時半至晚上5時半

地址：元朗欖口村欖堤東路直入到尾（Google 可以search 448農莊）



入場收費：

星期一至五 $50/位 進場自由參觀

星期六、日假期 $80/位進場自由參觀，另加 $30/位可參加導賞，介紹農莊幾款新式種植方法。（每日四場）

預約查詢：66841448（WhatsApp）

2. 天水圍綠田園

（農莊介紹，天水圍綠田園照片） 綠田園佔地10萬平方尺，市民可免費參觀動物農莊、靈芝菇菌種植場等多個場地。亦可另外付費享用多項玩樂設施，包括水上大滾筒、斜躺車、水上單車、手動艇，玩樂設施可說是多個農莊中較多的一間，當中最吸引的是滑草場，收費每6分鐘30元。

聖誕假期收費：

地址：天水圍沙江圍側(由天華路進入)

BBQ 開放時間：上午10時至晚上10時

設施時間：上午10時至晚上6時

網頁：http://www.yl.hk/green/

電話：2472 6848 / 24726797

3. Nature's Harvest 清新地—新界東之選

（農莊介紹，Nature's Harvest 清新地圖片） 香港大部份農莊都位於新界西或新界北，而清新地位於西貢科技大學附近，是新界東家庭的福音。其特色是以歐陸式風格作陳置，園內有一座風車、木製吊椅，仿如置身外國。農莊不設Walk-in參觀，聖誕假期期間有多個小組活動提供，包括農莊導賞、香草盆栽製作、英式鬆餅下午茶等，還可額外參加多個美食製作班。



*注意：想聖誕節紅日兩天參加活動，要星期一前入數作實

地址：西貢白水碗D.D.227 (科技大學旁）

網頁：http://www.naturesharvest.com.hk/

電話：5112 9195 / 5545 3062

詳情按圖：

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4. 有機薈低碳農莊—以菠蘿為主題

（農莊介紹，有機薈低碳農莊FB圖片） 農莊以有機菠蘿作主打，除了參觀菠蘿田、認識種植過程，更有多個DIY體驗班，例如瓶景製作。既然有新鮮菠蘿在手，怎少得用來即製美食？農莊亦提供有機紅豆砵仔糕、鳳梨酥、真菠蘿包、菠蘿特飲製作班、讓大人小孩大飽口腹。特飲班還會額外送羊飼料一份。

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地址：新界元朗錦田四排石（近西鐵錦上路站A出口）

網頁：http://www.gogreenlife.com.hk/c/default.asp

電話：5579 2178（whatsapp）

詳情按圖：