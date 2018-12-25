【芳療小分享】萬用乳香精油　止咳袪痰　早晚溫差大必備

相信大家都可能有聽過聖經裏提到有關乳香的故事，最近孖寶學校的書本都是在12月教小朋友這聖經故事。你還記得嗎？ 聖經中記載耶穌基督在伯利恆後誕生後，東方三博士前來朝聖，帶來了三樣禮物：黃金Gold、乳香Frankincense 與沒藥Myrrh。乳香Frankincense即為耶穌基督誕生的贈禮之一。 乳香精油 Frankincense Essential Oil，拉丁學名Boswellia carterii ，屬於橄欖科。在古埃及時期，乳香被作為祭祀的重要素材；同時中西方皆有記載乳香的療效和用法。本草綱目敘述乳香：「消癰疽諸毒，托裡護心，活血定痛伸筋，治婦人難產，折傷。」，而西方則將乳香用作消炎、殺菌、鎮定，促進細胞再生。 【編按：作者為荔枝孖媽】

乳香之名由來是關係到其採集過程，乳香精油是蒸餾自乳香樹幹中的樹脂，由採集工人在樹皮上劃上割痕，流出乳白色水滴狀的樹脂汁液，汁液隨後便會凝結風乾成琥珀色的水滴狀固體，最後以蒸餾方式萃取出乳香精油。所以乳香精油Frankincense Essential Oil真是很珍貴，是我每天都珍而重之地用的一支精油。我覺得它的香氣是濃郁又持久的，慢慢嗅吸，你不難發覺當中淡淡的木質松香味，又彷彿帶著些檸檬酸的香氣。 乳香精油Frankincense Essential Oil是一支極實用的精油，可以幫助維持身體的舒適，令皮膚滋養老化、活化皮膚細胞、促進傷口癒口等。很多芳香治療師亦會用來幫助袪痰、止咳、抗黏膜發炎等。



在香港亞熱帶潮濕的氣候環境下，很多人都會有鼻子過敏的情況。最近很多查詢的朋友都是感冒過後，由於深層的發炎部位難以恢復而導致久咳不癒。再加上季節變換，室內外溫差比較大，令喉嚨抵抗力慢慢開始下降，更進一步就好容易影響睡眠品質，間接令精神狀況不太理想。

我自己其實每天早上都會用到乳香精油的，以下就跟大家分享一個超簡單的DIY。



DIY 呼吸暢快按摩油：



村料：



7滴 Cedarwood Essential Oil 北非雪松精油

8滴 Frankincense Essential Oil 乳香精油

30ml 綜合複方純植物油 混合以上2種精油在一起使用