【爸爸媽咪唔易做】單從「喜歡」便想成為幼稚園老師？│H.Y老師

上星期H.Y老師分享的《別再說幼稚園老師是一份陪玩的工作》，引起大家的很大的共嗚和迴響，同時也喚醒了大家這是一份極之重要的職業，內裏卻其實一點也不輕鬆。 很多人認為作為幼稚園老師，一定很喜歡小朋友，但這麼多年的經驗，想成為一位全能的幼稚園老師，單從「喜歡小朋友」不是最重要的因素，相反「耐心」才是最重要。

對於H.Y老師來說「耐心」的意思是「耐力和忍耐的心」。作為幼稚園老師，每天面對只少三十位小朋友，每一個都有獨特性，一人一句都要花上時間去溝通，欠缺「耐力」的話便會失去發掘每位屬於小朋友的性格和特質，從而未能對症下藥去幫助或處理小朋友一些有關日常生活的問題。

（Getty Images） 既然每位小朋友都個別發展和差異，在形成小社會時，總會有引起問題的時候，所以一旦欠缺「忍耐」，就會很容易出現「咆哮」小朋友的情況。沒有了「忍耐的心」，當小朋友未完全符合小社會的規則時，很容易走心。雖然未必每位小朋友都是「玻璃心」，「咆哮」未必會有什麼反效果，但是現今無論小朋友或家長因應社會環境的變化，「咆哮」對待未必再是唯一的解決方法了。 「喜歡」很容易會有引起「偏見」，就正如有些小朋友是可愛型，所以成為小童星的道理一樣。但幼兒教育是教導每一張白紙，學習與人交流、生活知識、以及現今最重要的「解難」方法，所以作為老師切勿走心，因為幼兒教育是為未來的棟樑做好穩定的基礎。

H.Y老師 （專頁：爸爸媽咪唔易做）

幼兒教育工作者，近十年的幼兒教育經驗，喜愛小朋友和音樂。十年發現不同小朋友有不同性格，但總會把爸爸媽媽弄得頭也痛了。確實小朋友思想創意無限大，現今爸爸媽媽確實不易做。因此，希望藉此可以在這裡分享更多爸爸媽媽意想不到的小方法和小遊戲，增加對小朋友的暸解，等大家一齊成長，做咩都易如反掌！