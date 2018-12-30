教導孩子真正的愛與同理心　原諒自己、原諒孩子｜失敗媽媽之日常

我家孩子無牆學校的兩大理念:愛與同理心，是我一直珍而重之的價值觀。但我也很明瞭，單靠學校的力量，是不能成就孩子的。而這兩大價值觀，也是作為媽媽我一生要學習的功課。 【編按：作者為媽媽Carrie】

陳皮快三歲了。 先不要說看似虛無飄渺的愛，我們來談談同理心吧。我一直心底裏也覺得，人要有100%的同理心簡直難過登天，而我們都是人，不管在多有愛的環境下成長，我們也有害怕、擔憂、軟弱、自我的時候，即使是普遍大眾認為的模範家庭，也有其他人看不到的內心十萬九千七次掙扎。 在夫妻關係中，我跌倒最深刻的一課，就是當爸爸和我多次在教養和價值觀意見不合時，我最喜歡說教和搬一堆理想中的「偉論」出來。然後，爸爸輕易就KO了我：「這些偉論，你100%無時無刻自己做到嗎？」對呢，自問我自己受過多少教育，內心也會有計較、貪求對方給予我更多的愛、不喜歡聽人意見的時候。當我處於這些狀態，我知道自己只想要空間、冷靜和完全的接納。

陳皮還有幾個月就到三歲了，他越來越喜歡挑戰和嘗試媽媽的底線。即使他明白媽媽的教導，我也自問給予他足夠的安全感，每天對他是愛和擁抱不止10次，他也和大部份的小朋友一樣，喜歡唱反調，喜歡在家沒有外人的時候向媽媽耍脾氣，喜歡裝傻佔小便宜……

對孩子真正的同理心是什麼？ 有時候，我能理解他的需要並引導他能冷靜平和地思想，做出關顧自己和別人的決定。有時候，我卻只想到我當下好累沒辦法給予愛的回應。有時候，我甚至會偏激地覺得他就是在做小魔鬼，貪得無厭，令我難受，我只有嚴肅處理才能治他。 對孩子真正的同理心是什麼？不只是關注他們的感受和需要然後去不斷滿足，其實最重要是打從心底接受孩子和自己一樣，也會有計較的心、懶惰賴皮的心、貪求更多無窮無盡的愛的心……既然我們自己也會，為何不先原諒孩子、原諒自己？ 某日，陳皮的老師來了我家坐，一早已有禮貌待人概念的陳皮，少有地既不打招呼，也不回應。媽媽我雖當下沒說什麼，老師走後我卻認為要立刻抓緊時間和孩子好好談談。