【BB濕疹】媽媽分享應對濕疹經驗　九大注意事項你要知

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撰文：wagyubmami 和牛媽媽

天氣是濕疹BB的最大敵人，冬天時候超乾燥、而最近又潮濕又熱，都是引發濕疹的時候。我們的小寶貝和牛B，一出世時皮膚白滑，但當滿月之後，臉頰兩邊就開始出現濕疹。起初我以為是長瘡，就無加以理會，只用母乳塗上長瘡的地方。

（作者提供）

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隔了兩天都沒好轉，所以還是帶和牛B看西醫，醫生都是斷症為濕疹，開了類固醇藥適給我們。聽到類固醇藥膏，我那刻都非常擔心，擔心塗了藥膏之後會令到皮膚變薄。但是你又沒辦法不用，因為天然的母乳都幫不到忙時，就唯有靠藥物幫她康復。薄薄的一層跟醫生指示塗，有一點點好轉。大概1-2日，皮膚總算康復了少少。但濕疹皮膚始終不敵天氣，沒有最差，只有更差。每當皮膚好返了1-2日，好快又會因為天氣的上小小變化，而且會復發得更加緊要。

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而每次濕疹發作，真的很心痛，但這個時候就總是會有好心人問你BB為甚麼會變成這樣，說一些方案給你。很感謝你，但不要再摸我BB的臉，你見到紅了、出水就不應該再摸她，雙手有無數細菌都會令到BB皮膚更差，請眼看手勿動！

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濕疹發作，痕癢難耐，令和牛B都睡得不好，所以我以前會常常抱着她睡，她就會瞓得好好。但壞處是，她伏在我胸口，同時臉又貼在我胸口，互相發熱，皮膚都會變得通紅。

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一直維持一段時間，不停地轉醫生，直至和牛B大概3個月大，朋友介紹了一位相熟的皮膚科醫生，和牛B的濕疹終於得到醫治。不過，始終轉天氣就會有機會復發！

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醫生給了我們不少建議：

1.夏天盡量穿著長袖衣物 （尤其是BB）

2.盡量戴上BB手套，以防止抓傷皮膚

3.盡量保持皮膚乾爽 （特別係BB玩口水階段）

4.BB衣物要是純棉質的

5.洗澡水溫度不要過熱

6.洗澡時間愈快愈好，因為逗留在水中時間愈長，皮膚的１水份就會流失得愈多

7.洗澡後抹乾八成水份，馬上搽上滋潤的Cream

8.避免戶外活動 (長時間喺在太陽底下)

9.留意室內氣溫，不能太熱太焗

至於飲食方面，醫生說如果BB喝奶粉就要喝低敏奶粉。如果媽媽是餵母乳（全母乳）就更加好，普遍大家的疑問就是：媽媽需不需要戒口呢?

我：BB有濕疹, 我餵母乳需不需要戒口?

醫生： 除了魚之外。所有海鮮不能吃，魚要注意一定要吃「咸水魚」。

我：那牛肉要不要戒?

醫生：不需要。

我：我愛吃辣，需不需要戒戒?

醫生：不需要。

至於加固方面，醫生亦有提及。要留意有部份食物比較高敏，BB要盡量避免。BB 1歲半前要盡量避免進食 蕃茄、橙，因為這兩種食物比較容易出現敏感情況。如果真的想餵BB吃生果，食蘋果就一定安全！每一種食物，亦最好試一星期才轉，那就最安全。當然，如果吃了一次或一日就即時出現敏感情況，就不要再吃了。慢慢試，不要心急，不要一次過加幾種食材，萬一敏感上來，會不知道哪一種食物引致BB敏感。不過濕疹是長期戰，醫生都會跟你說BB一歲之前因為免疫系統未發育完成，所以會比較弱，也會持續發作，等到BB一歲之後就會慢慢康復。

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所以為了不讓和牛B抓傷皮膚，我們當時一直保持要和牛B戴手套戴到差不多一歲。她懂得除下，一除了我們便幫她戴好。試過沒有戴上手套，和牛B就會伸手入衫袖，抓傷皮膚而流血。

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還有就是，我不建議使用芫茜水或金銀菊抹皮膚。BB皮膚較幼嫩，而且每個人的膚質都不同，未必每個人都適合。曾經，和牛B只有3、4個月大時，使用過金銀菊水沖涼，以致皮膚超敏感、皮膚超紅、濕疹更嚴重！使用前，真係要三思！

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這張相就是用金銀菊洗澡後出事的第二日所拍下的，紅敏依然未退。現在3歲7個月，皮膚已經好得多，就算濕疹發作，都只是很輕微，勤力塗潤膚膏就會康復。不過，濕疹底子的小朋友塗上身的東西一定要小心選擇，也要保持塗上潤膚膏一段時間。

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「【濕疹BB】過來人分享，BB濕疹護理、避免方法」​】

（文章純屬作者意見，不代表香港01立場。）