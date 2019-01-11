【大掃除】500呎以下請一人便足夠　時薪平均$170

過年要大掃除，清潔家居避無可避，但看著家裡堆積如山的雜物、雜亂無章的房間，是否令你一籌莫展！因此每年都有不少媽媽會選擇僱用家務助理去解決自己的煩惱，市面上提供服務的公司眾多，到底收費會否差天共地？而收費方式又是如何計算？

早掃除可省錢 500呎一個工人便足夠

提供家務助理服務的平台多不勝數，不少家務助理都是可預約而且越早預約價錢越便宜！如果想省錢，可以選擇在1月中至月尾聘用家務助理先行清潔，則可以避開因節日需求上升以致人手短缺導致價格提高。

服務交流平台HelloToby的業務經理Natalie表示，聘用家務助理最重要的是他的態度，一般來說清潔500呎或以下的房屋，一個助理約三小時左右便可以完成，有經驗的助理亦會最後才清潔廁所。

而樂活一站亦有相關僱用時數、人數建議給大家參考。600呎至800呎可考慮請兩名家務助理，800呎以上可考慮三名或以上，時數由4至5小時起。

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注意事項：

1.家務助理可拒絕危險工作，例如抹窗的戶外部分，而僱主沒有提供可伸縮的抹窗捧

2.大部分需提早一星期前預約

3.大部分商戶已有幫客人購買第三者責任保險，如果擔心可自己詢問確認

4.家中有寵物盡可能事先向服務供應商提出

5.最少服務時數只代表收費要求，不代表一定能於最低服務時數內完成清潔工作

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