【藝術治療】孩子在父母前隱藏不快　家長：輔導令我更了解兒子

不少家長希望孩子可以透過學畫畫訓練專注力，但其實畫畫、藝術還可以幫助孩子表達自己，讓家長了解更多他們的內心世界。 藝術治療師Canace指，當藝術用作輔導時，孩子不需要透過言語，輔導者可根據其畫作或其他即時反應便可以了解他、跟他溝通。當找到孩子的問題後，輔導者跟家長會互相配合，慢慢協助孩子作出改善。 攝影：鄭子峰

Canace其中一個學生，6歲的Sean，自3歲起開始上藝術課。由於父母對他過於嚴厲，又遇到妹妹的出生，令他自信心低落、渴望得到關注、跟妹妹關係差劣。接受了Canace的輔導後，問題有所改善。

出奇地乖巧 沒有「自己」 起初媽媽讓他來上課的目的，純粹想訓練他的專注力。當時Canace覺得他很乖巧，事事都會遷就別人，也經常讚賞別人。但經過一段日子，她發覺Sean是「出奇地乖巧」，太過以人為先，毫不在乎自己。她向媽媽了解過後，便得知Sean是個很安份的孩子，很少做出別人期望以外的事。原因是父母對他的要求很高，如果他做事未如理想，爸爸會跟他講道理。 Canace指講道理不是不對，但對於幼兒不會明白，這個舉措更會嚇怕他，其實跟責罵沒有分別。Sean會更加拒絕表達自己，因為只要他做的事是自己出的主意，就要從爸爸口中聽很多說話。另外媽媽個性較為心急，Sean做事慢一點就會忍不住出聲。雖然她的出發點沒有惡意，但累積下來就讓Sean有點神經緊張。 「每一次有target要fulfil時，佢就會好緊張，會搣手指，眨眼眨得好厲害。」Canace指這些反射動作，是在Sean感到壓力大、焦慮時會用來紓解壓力。當Sean的父母道出這個情況在家中也常發生時，他們就察覺到要處理兒子的問題。

Canace開始在每一課都跟Sean建立自信。其中一個活動是戶外地境藝術小組，要維園執拾不同物件砌成雕塑。過程中，孩子們會了解到原來大自然中不會有物件是一模一樣的。例如每塊石頭都不一樣，就像我們每一個人有不同性格、做事方法，這些都是被允許的，這個世界是會接納他們的。輔導員不會說教式灌輸這個訊息，而是在過程中慢慢滲入。

+ 2

連「玩」也要執著於規矩

Sean其中一樣作品令Canace印象很深刻，主題是「玩對於你來說是什麼？」。Sean設計了一幅有幾個方格的圖畫，方格是遊樂場的標誌，告訴孩子要去特定的地方才可做某些事情，很有規矩。例如擲骰擲到某個數字，就要到某個地方做任務才可得到特定的東西，完成全部任務才可以得到獎勵。Canace的感覺是：Sean連對於「玩」都很執著於規矩。除了希望自己達到父母的要求，他「進化」到開始對別人也有要求。

妹妹出生後再次失去「自己」

Canace隨後繼續引導Sean重塑自己的形象，情況稍有好轉。可惜當妹妹出生後，他又固態復萌，還比以前更嚴重。很多家庭都會出現哥哥姐姐妒忌新生兒的情況，但Sean的反應比一般孩子強烈。他要求家人在妹妹和自己之間作出選擇，例如問媽媽愛妹妹還是愛他多一點。媽媽答「兩個都愛」，他會不滿足，一定要人答愛自己。對人有要求之餘他開始有佔有慾，因為他覺得自己一直沒有地位，自己想得到的東西都得不到，現在還要有多一個人同跟他競爭。以前他從來都不為自己爭取，但現在開始用自己的方法爭取想要的東西。

剛好Sean升小一，正常孩子在陌生環境中不會主動做事，但開學數天，當老師問誰想當班長時，他第一個舉手，令媽媽感到很驚訝。原來Sean想做一些事情得到所有人的認同。平日父母看到其他小孩在某方面表現良好出言讚賞，Sean就會想跟著做那些事情。例如父母說多閱讀的孩子更聰明，他就會不斷叫自己看書；當班長就像一個領導者，他就走去當班長。他突然失去了本來建立起來的自我形象，做一個別人期望中的他。

媽媽June看到兒子的行為變化，但察覺不到箇中原因。 在媽媽June眼中，妹妹出生前Sean很聽話，「教他12345，他永遠都會做晒，不會跳step」；妹妹出生後Sean就經常搗蛋，想得到父母的注意，但她沒有察覺到原來Sean還未接受到妹妹的存在。Sean在家人面前會掩飾，裝作很喜歡妹妹，但Canace從Sean的上課表現和作品看出他心中的不快。當妹妹接近2歲時，她就建議Sean跟妹妹一起上課，嘗試改善他們的兄妹關係。 起初Sean看到妹妹跟他一起作畫時很反感，不想妹妹跟他做同樣的事。妹妹未下筆Sean就已經說「妹妹什麼都不懂」，「她還很小」，「事情都是我幫她做的」。但當Canace請他幫助妹妹時，例如陪她去洗手，他卻斷然拒絕。

讓他知道妹妹需要他 兩兄妹的關係僵持了一個月。有一次Canace請Sean帶妹妹去拿工具時，Sean不願意，妹妹就心急自行離開座位，不小心跌倒大哭。Canace事後告訴Sean：「其實你的陪伴對於妹妹來說很重要，就算妹妹有些事自己能做到，很多時她都是『睇你頭』。如果你多留意她的反應，會不會覺得其實她都不是想攻擊你呢？」最重要的是，「如果妹妹做了一些令你不愉快的事情，你可以嘗試直接跟她說你不開心。你是應該要讓她知道你有不開心的。」 之後Sean就開始慢慢嘗試。那天起，Canace就讓他跟妹妹同時完成同一樣的藝術作品，又加入需要合作的小任務，給予他們更多互相觀察的機會。當Sean看到原來自己幫助妹妹，妹妹是會開心的，就開始對她放下戒心。雖然現時Sean還是會有與妹妹計較的時候，但頻率已經比以前大減。

父母不一定最清楚自己的子女。

看到Sean的改變，媽媽June都感到欣慰。她認為Canace除了幫到小朋友改善情緒、行為，還可以幫到家長更了解自己的子女，更加知道如何教導子女。June坦言「父母不一定最清楚自己的子女，沒有第三方去觀察會有遺漏」，「Sean很缺乏自信，其實我不知道，只會覺得為何『鬧極都唔聽』，做什麼事都比人差。」課後跟Canace傾談後，她就了解到原來自己跟丈夫對Sean太嚴厲，將父母的姿勢擺得太高。

檢討過後，June跟丈夫嘗試改變對Sean的態度，把要求降低，Sean的情況果然有所改善。「Canace不是教我們怎樣做，只不過提出問題，再跟我們合作改善。這樣比只跟從自己的教養方法更work。」 June最想讓其他家長知道，藝術是可以幫助小朋友成長，「不是要他當一個藝術家，而是真心去看小朋友畫作的人，是可以幫助小朋友抒發心情」。她引用Canace的說話：「不是純粹畫一幅畫，不是教孩子畫圓畫方，而是令他們有更多想像，從中真正抒發自己的情緒。」

為情人節增添更多意義！請即入去「01心意」平台支持和諧之家，捐款$214，香港01送您兩 張「友人抱抱音樂會」門票，同您一齊重新定義214。門票數量有限，送完即止。（推廣日期 ： 1月9日至1月21日）：https://heart.hk01.com/zh/project/10083