爸媽反思——邊學邊做先會進步│嶠媽

2018年啱啱過左，1月好靜，因為好想陪吓對仔女！反思2018下半年，日日都追追趕趕，唔知為咩，做完嘅野都唔記得，去嘅地方多到10隻手指都數唔哂！但琴日發生咗件事，又令我反思一下。 每次有人叫你去玩，你第一時間會諗，我仔／女應該會鐘意嘅，去玩嘛！邊個小朋友會唔想？去到玩，你又要佢做呢樣，做嗰樣，去比你影相，去比你拍片，其實佢真係有玩到咩？真係佢想玩咩？ 【編按：撰文及攝影為嶠媽】

好似呢張相，我平時好想芊嶠坐定定比我影，佢會勁唔合作，因為覺得我迫佢！但朋友仔爸爸拎住相機話影佢，佢就自己擺哂 pose 比人影！諗深一層，其實平時佢真係唔想影，但做媽媽嘅就迫佢就範；佢想影時，就算你唔叫，佢都會行埋去叫你幫佢影！所以又一證明，爸媽嘅控制慾其實好強！

又好似呢個活動咁，我參加前都好怕佢去到話唔玩，又怕佢攰！但原來去到係咁多嘢玩，而且佢仲玩得好投入！如果當初我又照自己嘅諗法去諗佢，可能又會錯過咗比佢開心、投入去參加活動嘅機會！ 而且我發覺，每次去活動，爸媽大多數都係企喺隔離影相，玩嘅可能得小朋友自己一個！但你從來都唔會諗，可能小朋友唔介意你有冇影低相做留念，可能更想你陪住佢地玩？又一爸媽需要反思嘅問題！

見到呢張相，你會有咩感覺呢？佢頭頂上嗰個飛碟，本身係放喺地下，佢地要跑去對面，執返來再交比姐姐！但芊嶠就當係帽咁戴，但在爸媽眼中呢？多數爸媽會話：「好污糟㗎！頭先放喺地下，你而家又擺上頭？」係咪呢？我都曾經咁樣諗！但諗深一層，其實佢都幾有創意，因為佢發現到原來個飛碟好似頂帽咁，所以佢先會有咁嘅舉動！ 去到最後，我最想分享嘅係琴日發生嘅事，話說有朋友要搵6歲以上小朋友同家長一齊拍段 video，我話芊嶠得4歲想推，但朋友叫我試下，我不停同佢重復練，當然媽媽係好想幫到朋友啦！芊嶠一直都好投入咁同我一齊練！但夜晚一訓低，突然又好想問芊嶠一句：「其實你想唔想拍？」佢只擰頭作回應，佢唔敢開口，因為驚我會嬲！我再話：「你係咪唔想？你可以講！」佢答我：「唔想！因為真係好難！」我個下「叮」咗一聲，成個人醒哂！原來好多嘢都係我一廂情願想佢做，但佢未必想做！有好多活動係我以為佢好想參加所以帶佢去，原來佢未必想去！ 今次呢件事令我反思咗好多，小朋友其實都應該有自己嘅權利，去表達自己想要嘅嘢，想去參加嘅活動！所以多聽聽小朋友嘅心聲，咁會幫助到你成為一個更成功嘅爸媽！當然，唔係話就哂佢地啦！都要教佢地分啱同錯！

為情人節增添更多意義！請即入去「01心意」平台支持和諧之家，捐款$214，香港01送您兩 張「友人抱抱音樂會」門票，同您一齊重新定義214。門票數量有限，送完即止。（推廣日期 ： 1月9日至1月21日）：https://heart.hk01.com/zh/project/10083