【活動回顧】小一統一派位講座　Ken Sir分析各區校網命中率

本月26日是2019/20小一統一派位收表開始日，未獲分配自行收生學位的家長需前往統一派位中心為子女辦理選校手續。01親子早前邀請到兒童發展及升學專家Ken Sir為各位家長舉行實用講座，即場分享填表部署及迷思、各區校網熱門、冷門學校的命中率、Happy School的利與弊、叩門模式及攻略等貼地實用資訊，讓家長更了解統一派位細節，及如何準備，現場所見家長也非常投入，有的用紙筆及手提電記下重點，有的更用手機拍下屏幕的畫面，反應熱烈。

兒童發展及升學專家Ken Sir

講者：兒童發展及升學專家Ken Sir

● 家長會首席顧問

● 曾任新城電台節目《爸爸媽媽您好嗎》教育顧問

● 《都市日報》胎教專欄作家

● 香港專上教育學院文憑課程講師

作為三名孩子之父親、大兒子以15歲之齡入讀英國50大傳統大學。Ken Sir自2008年起推動以「要改變孩子，先要改變父母」為基礎的家長課程。

Ken Sir主講講座超過800場、學生人數多達8000人，當中包括中小學老師、律師、醫護人員及不同專業人仕，近年積極為香港不同界別學校舉辦教育講座。