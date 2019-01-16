【BB發展】打針痛痛　父母輕撫能幫助嬰兒減輕痛楚

BB由出世起，便面對一堆預防針。每次打針，孩子也痛得嚎啕大哭，哭得爸媽也心痛了。近日有研究指出，只要以一定速度輕輕撫摸BB，便能有效舒緩BB的疼痛感覺。

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在《當代生物學》雜誌近日發表了一項研究，原來輕撫嬰兒能有效減輕疼痛的感覺。牛津大學兒科教授Rebeccah Slater認為，現時父母只能用直覺去減輕BB的痛楚，而透過研究，她便能為父母提出更好的建議去安慰孩子。

她和她的研究團隊從抽血的過程之中，觀察BB的行為，又用腦電圖（EEG）檢測他們的大腦活動來計算BB對打針的疼痛反應。而在抽血之前，有一半BB會讓團隊其中一位科學家輕輕撫摸他們的皮膚。