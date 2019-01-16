【BB發展】打針痛痛　父母輕撫能幫助嬰兒減輕痛楚

撰文：王淑君
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BB由出世起，便面對一堆預防針。每次打針，孩子也痛得嚎啕大哭，哭得爸媽也心痛了。近日有研究指出，只要以一定速度輕輕撫摸BB，便能有效舒緩BB的疼痛感覺。
（GettyImage）
在《當代生物學》雜誌近日發表了一項研究，原來輕撫嬰兒能有效減輕疼痛的感覺。牛津大學兒科教授Rebeccah Slater認為，現時父母只能用直覺去減輕BB的痛楚，而透過研究，她便能為父母提出更好的建議去安慰孩子。
她和她的研究團隊從抽血的過程之中，觀察BB的行為，又用腦電圖（EEG）檢測他們的大腦活動來計算BB對打針的疼痛反應。而在抽血之前，有一半BB會讓團隊其中一位科學家輕輕撫摸他們的皮膚。
結果發現，抽血前被撫摸的BB會表現出較低的疼痛腦電波，表示抽血前輕輕撫摸BB皮膚，能有效減低疼痛的感覺。而研究又指出，撫摸速度為每秒3厘米，證實是最佳減少疼痛感覺的速度。
多觸摸BB也能減輕父母和BB的壓力。（GettyImage）
對早產嬰的效果仍持續研究中
Slater認為，以撫摸減輕疼痛的結果在臨床上亦有用，同時可以證管會嬰兒按摩等觸感護理能達到舒緩效果。不過，對早產BB而言，因為他們的感知能力尚在發育中，研究人員則持續進行實驗。
過往已有研究指出，親子之間的觸碰和撫摸，可以增加親子關係，減少父母和BB的壓力，甚至能縮短住院的時間。而研究人員認為，以撫摸去減低疼痛，是現時有效而沒有副作用的做法，鼓勵爸爸媽媽多觸摸孩子，促進親子感情。
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