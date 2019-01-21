【兒童學習】求學不只求分數　興趣萌芽靠自發

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撰文：我家孩子不上幼稚園

最近，經常聽到這種「煩音」：媽咪，交咗錢未？兒子正在不斷催促他的大頭蝦母親交話劇班學費，這是他的第三學期課程。上年暑假，嘗試了老牌英語劇社Faust的興趣班之後，只不過皮毛地學了一趟莎士比亞，自始便泥足深陷，嚷着要學下去。我從未見他對其他事情如此緊張，唯獨是這個班。由於臨近劇社新學季，所以不斷問我交了學費沒有？因為他知道，如果不及早報名，便有機會失去他的學位，也會失去他每星期非常期待的樂趣。真的！他總會熱切期待星期六的來臨，表現老是和平日截然不同。

出演舞台劇在是許多小孩子的夢想。（gettyimage/視覺中國）

平日早上，兒子必會掙扎一番才起身、刷牙、洗臉、換校服及食早餐上學。可是星期六早上，他卻比我更早起床。甚至星期五晚的睡前已經換好劇社Tee（其實沒有規定一定要穿這件Tee上堂，兒子卻堅持穿上），方便第二朝不用更衣，可以火速離開。他亦會自動煮早餐，然後到我房間催促我出門。就此，我徹底明白什麼叫熱情！

對於作為父母的我來說，這種熱情很中用，我不需為他鋪天蓋地，而是兒子反倒過來打點一切，我就可以不費吹灰之力地坐享其成，這感覺超爽！如果他在學校接受的教育能夠發揮這種功能就更好了！

從來自動自覺是家長最希望教曉子女的事。（gettyimage/視覺中國）

就像前幾天，兒子放學回家，興奮地遞給我在學校剛借的兩本書，見他那麼雀躍，立即拿過來看清楚。起初，還以為是他一向喜歡的什麼歷險小說、或幽默笑話之類。怎料竟然是「仲夏夜之夢」和「哈姆雷特」這兩本厚如磚頭的莎士比亞劇本，嚇得我目定口呆，定神之後，才明白過來！兒子近期分別看過中、英文版的舞台劇「仲夏夜之夢」，無論是那一個版本，都會看得捧腹大笑，所以喜歡此劇本一點也不出奇。至於「哈姆雷特」，皆因曾經提及假期去丹麥的可能，大家一起蒐集旅遊資料時，得知莎翁以城中的「克隆城堡」作為「哈姆雷特」的故事背景，難怪他到圖書館尋找這個劇本。

其實，只要孩子有興趣，便會主動地了解、認真地學習，這樣的動力，十分健康，是教育必要的維他命。

不敢相信兒子會主動愛上這本《仲夏夜之夢》。（gettyimage/視覺中國）

雖然兒子校內成績並非「標青」，應付學業亦有點吃力，我卻沒有要求他多參與幾個興趣班去「補底」或「拉分」。只要他仍然愛上學習，找到自己的興趣，對於一個小學生而言，這種態度已經相當足夠。兒子喜歡閱讀、愛上話劇，就由他和興趣好好地談一場戀愛吧！為何硬要把興趣功利地和學業掛鉤，把這人生樂趣變成學習工具呢？況且，莎士比亞劇作對於我兒子是一種純粹的樂趣，換了要測驗考試，就會變成折磨。

香港已經有太多被證書徹底摧毁興趣的孩子了，又要評估、又要考級，未愛上興趣已被迫嫁入為「興趣」設計的制度裏面了。大家倒不如給子女多點時間和興趣墮入愛河，才決定是否應該所托終身，那時，一張證書才會大派用場！

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「港孩興趣不應被證書摧毀」​】

（文章純屬作者意見，不代表香港01立場。）