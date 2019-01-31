【兒童理財】農曆新年不要沒收孩子利是　應趁機教導理財觀念

農曆新年就快到，小朋友最開心的莫過於係向長輩逗利是，FinKAB會為大家講解小朋友對於利是錢要知道的概念。

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撰文：FinKAB

利是錢原來都有段故

利是錢是中國南方人的叫法，又叫做壓歲錢，相傳古時家長在年三十晚用紅包裝住八個銅錢，放在小朋友的枕頭下，用來壓住一種叫做「祟」的妖怪，讓妖怪不要騷擾和弄哭小孩。由於「祟」同「歲」諧音，所以壓祟錢又名壓歲錢。雖然用錢來鎮壓妖怪的功效不得而知，但是長輩將錢放入紅包給小朋友的習俗，就變成演變到今時今日的「利是」文化，寓意長輩透過紅包將祝福、平安帶給後輩。

隨着社會進步、金錢演變，利是已經由八個銅錢、紙幣、發展到近年手機流動錢包的紅包充值、派發功能。小朋友應該明白利是錢的多少並非重點，更加不應該比較親友、長輩所給的金額而決定關愛的多寡，反而要學識如何管理同運用利是錢，實現自己的目標。

「利是」文化，寓意長輩透過紅包將祝福、平安帶給後輩。（Gettyimages／視覺中國）

利是錢去了哪？

當小朋友收到利是錢本應好開心，但是一問之下，佢地的反應都好一致，「啲錢都唔係我度，俾返晒阿爸／阿媽」。的確，好多時都會見到小朋友一手收利是，一手馬上乖乖上繳父母，交由父母代為保管，到小朋友大個時才可以拿錢，有時甚至無權過問，同某種儲蓄保險產品有異曲同工之妙。

好多時候小朋友一手收利是，一手馬上乖乖上繳父母。（Gettyimages／視覺中國）

一下子收到這麼多利是錢，父母擔心小朋友亂花錢可以理解的，但都要明白「冇錢到手」令小朋友錯過了很多學習管理金錢的機會。小朋友無錢在手，分分鐘連自己今年收到利是錢的金額都不太清楚，變相小朋友就會失去了機會認識、實踐使用金錢的方法。例如如何先正確分配儲蓄的部分、分清楚想要與需要、決定每個消費項目的上限等。如果利是錢由家長代為全權管理，學習理財的只會係家長，小朋友長大後只會收到「本金與回報」，卻正正缺乏了理財知識同埋管理金錢應有態度。

變相小朋友就會失去了機會認識、實踐使用金錢的方法。（Gettyimages／視覺中國）

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「【利是錢理財】子女新年利是滾滾來 如何趁機灌輸正確理財觀念？」​】

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