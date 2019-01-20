【牙膏調查 】宜分階段選用含氟化物牙膏　17款兒童牙膏正面清單

不少家長都會有疑問，小朋友每天已早晚刷牙，為何仍會蛀牙？原來不少家長誤以為兒童不應使用含氟化物牙膏，因此選用不含氟化物的兒童牙膏，但牙醫卻提醒，只要按建議分階段使用含氟化物牙膏，才有助兒童防止蛀牙。 原來兒童牙膏亦隱藏危機，包括有指三氯生會產生抗藥性外，亦與微膠粒一樣會污染海洋及透過食物鏈進入人體。為保障市民及環境健康，世界綠色組織於今日公佈第九期正面清單──兒童牙膏，讓家長在選購牙膏時作為參考。

世界綠色組織今日舉行記者會，公布就早前就兒童牙膏的測試報告，當中有17款通過所有測試，包括生物測試、化學測試及成分篩查。而近年經常被提及的微膠粒亦存於兒童牙膏。當中常見的藍色微粒多是來自保濕劑及增稠劑聚乙二醇 （Polyethylene glycol , PEG），即如 PEG-8、PEG-12 或 PEG-327的微膠粒。雖然美國分別於 2017 年 7 月及去年禁止 製造及銷售含有微膠粒的個人護理產品，而去年 6 月英國亦實行了相同禁令。惟因香港未有相關條例，有研究便 估計每日有 90 億粒，主要源自磨砂及牙膏等個人護理產品及化妝品的微膠粒被排放到沿海水域。

各國牙膏成分標準或有差異

世界綠色組織行政總裁余遠騁博士表示，「我們希望政府能夠盡早立法規限，甚至禁止於日常用品中使用微膠粒， 以控制污染。值得留意的是，歐美及日本均將牙膏定義為『化妝品』，而中國則相關部門則沒有將牙膏歸為化妝 品，故牙膏成分標準或有差異，所以本會呼籲消費者於購買前先參考正面清單，確保產品符合更高的安全標準。」

兒童牙膏正面清單（港幣 150 元或以下）

+ 2

牙科醫生黃健。 牙科醫生黃健則表示，雖然醫學界已確認氟化物能有效防止蛀牙，但若被兒童過量吸收，便有可能於長出恆齒時 出現氟斑牙（Fluorosis）；即牙齒上出現白色或啡色斑點，6 歲以下兒童尤其容易受影響。他表示：「大部份情況下氟斑牙只會影響牙齒外觀，但若情況嚴重，亦有機會損害牙齒結構。」

測試方法包括以下三項：

生物測試：產品必須通過(i)䧳激素/類䧳激素內分泌干擾化學（EDC）測試以及(ii)測量產品毒性的急性毒性測試。 產品不能超過世界衞生組織的䧳激素/類䧳激素等效濃度（EEQ）的份量。

化學測試：重金屬；包括汞、鉛、鎘及砷；二甘醇、乙二醇、大腸桿菌、金黃色葡萄球菌、綠膿桿菌、黴菌及酵母菌等。

成份篩查：產品不得含有被以下政府或相關管理部門禁止使用的材料；包括已證實會引起併發症、生態毒性或經科學安全評估證明造成污染的化學物，有關政府、相關部門及條例如下── 歐盟 EC 1223/2009（更新至 2017 年 12 月） 中國《化妝品安全技術規範 GB2760》（2015 版）及《牙膏用原料規範 GB22115》 (2008 版) 美國食藥局關於 《禁用和受管制化妝品成分》及《允許用化妝品色素》的相關法規（2017 年 3 月 11 日）。

為情人節增添更多意義！請即入去「01心意」平台支持和諧之家，捐款$214，香港01送您兩 張「友人抱抱音樂會」門票，同您一齊重新定義214。門票數量有限，送完即止。（推廣日期 ： 1月9日至1月21日）：https://heart.hk01.com/zh/project/10083