【學童近視】理大推DISC即棄隱形眼鏡　推高矯正度數至1000度

香港理工大學今日推出一日即棄「光學離焦」軟性隱形眼鏡（DISC-1Day），具即驗即配即有、每日即棄、毋需護理的優點，矯正近視度數高達1000度，兼具防紫外光功能，方便學童在日常生活中配戴。

據理大進行的臨床測試顯示，DISC鏡片能有效減慢8至13歲學童的近視加深速度達60%。繼去年推出DISC-SH鏡片後，今日理大推出DISC-1Day軟性隱形眼鏡，主打一日即棄、即驗即配即有，摒棄以往鏡片訂製需時約2星期的壞處。理大眼科光學院助理教授謝欣然表示：「即使不慎鏡片裂了、破了，也可以立即可以更換，不用再等2星期。」

VST創辦人及總監梁子文指出，去年推出的DISC鏡片訂製需兩周、每3個月需驗配一次，又要每日清洗護理。而DISC-1Day鏡片可於日間配戴，適用了日常生活，兼備防紫外光功能，免卻藥水敏感及沉積物問題，亦是同類產品之中，近視矯正度數最高，達1000度近視。他又補充說：「市面上一般產品都在近視600度止步，我們希望惠及更多有需要的學童。」

年紀愈小 配戴效果愈佳

謝教授指，7至18歲的學童每年也受近視加深之苦，「假如兒童能力佳，能學習到戴除鏡片，需驗光師亦建議，我們對配戴年齡沒有下限，4歲一樣可以戴」。