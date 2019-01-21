【學童近視】理大推DISC即棄隱形眼鏡　推高矯正度數至1000度

香港理工大學今日推出一日即棄「光學離焦」軟性隱形眼鏡（DISC-1Day），具即驗即配即有、每日即棄、毋需護理的優點，矯正近視度數高達1000度，兼具防紫外光功能，方便學童在日常生活中配戴。
產品預計今年年底擴展超過100間驗配中心，明年能覆蓋全港，價格聲稱「消費者價錢」，低於2千元一個月。
攝影：王淑君
據理大進行的臨床測試顯示，DISC鏡片能有效減慢8至13歲學童的近視加深速度達60%。繼去年推出DISC-SH鏡片後，今日理大推出DISC-1Day軟性隱形眼鏡，主打一日即棄、即驗即配即有，摒棄以往鏡片訂製需時約2星期的壞處。理大眼科光學院助理教授謝欣然表示：「即使不慎鏡片裂了、破了，也可以立即可以更換，不用再等2星期。」
VST創辦人及總監梁子文指出，去年推出的DISC鏡片訂製需兩周、每3個月需驗配一次，又要每日清洗護理。而DISC-1Day鏡片可於日間配戴，適用了日常生活，兼備防紫外光功能，免卻藥水敏感及沉積物問題，亦是同類產品之中，近視矯正度數最高，達1000度近視。他又補充說：「市面上一般產品都在近視600度止步，我們希望惠及更多有需要的學童。」
年紀愈小 配戴效果愈佳
謝教授指，7至18歲的學童每年也受近視加深之苦，「假如兒童能力佳，能學習到戴除鏡片，需驗光師亦建議，我們對配戴年齡沒有下限，4歲一樣可以戴」。
他們建議每次配3個月DISC-1Day鏡片，再按驗光師的建議和要求繼續驗配。如學童第一次選用DISC產品，他們亦建議先嘗試一日即棄鏡片，「較易護理，不怕鏡片清潔不足，滋生細菌」。而預計零售價為低於2000元一個月，驗眼費用由驗配中心收取，認為是「消費者價錢」。
含水量達55% 市面人工淚水亦適用
DISC-1Day使用最新物料，含水量達55%，有效降低眼睛出現乾澀問題。「假如出現眼乾，建議使用少防腐劑的人工淚水。」謝欣然說：「過往鏡片怕防腐劑積聚在上面，但即棄鏡這個問題較少。」
目前理大正在招募8至13歲、近視度數介乎100度至500度、散光不超過100度的小朋友進行下一代DISC研究。謝欣然表示，希望未來的鏡片可以突破60%的矯視速度。
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