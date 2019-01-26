【濕疹寶寶】濕疹處理不當易令寶寶爛面　三個不教你如何處理

有些寶寶一出生因為皮膚太乾而患上濕疹，而媽媽應如何照顧和處理？這次教你三個要訣。

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撰文：J及mama

濕疹令人困擾，而BB生濕疹更加令媽媽們困擾！我由細到大都有濕疹，一轉天氣手腳就會被我抓爛，及及都逃不過濕疹的厄運，由初生一個月就有濕疹。及及因為開始時沒有好好處理，弄得爛面又出水又結痂，淋巴腺也看得見，嚴重到連醫生都嚇到了！幸好有及時睇醫生，可以控制到病情，否則就可能要服用抗生素……

以下是對付濕疹的小小個人心得：

1．不要胡亂試

千萬！千萬！千萬不要胡亂幫BB試用任何無根據的處方。不要抱着「試下先」的心態，我明白好多媽媽一緊張就什麼都想試，但是BB皮膚太幼嫩，胡亂試很容易出事！及及一開始就因為試用了用金銀花煲水而爛面。

胡亂試處分而令到寶寶爛面（作者提供）

2．不要偷懶

保濕對濕疹BB是非常非常重要！濕疹BB最怕就是皮膚乾。皮膚一乾，濕疹就會開始出現，所以媽媽們一定不可以偷懶。每日最少幫BB搽2至3次lotion。及及一出世皮膚就超級乾，記得接他出院時，姑娘就跟我說，寶寶的皮膚太乾，幫佢用護膚膏塗了全身，姑娘還特地給我一枝lotion，拿回家幫及及搽。不過不知道原來要每日keep住搽幾次，最後及及皮膚太乾，1個月到就開始有濕疹了！

及及一出世皮膚已經超級乾。（作者提供）

3．不要抗拒類固醇

相信好多媽媽一聽到類固醇就即刻Say No！不過有時候用類固醇，是希望令BB不用再受不必要的皮肉之苦，見到及及爛手爛面真的好心痛，我都曾經受過濕疹煎熬，絕對明白多麼辛苦！當然不是說要不斷keep住搽類固醇，只是見到開始嚴重的時候，就要薄薄地搽，令到濕疹不要再惡化，一定要聽醫生指示呀！

使用類固醇後痊癒不少！（作者提供）

各位濕疹B媽加油，祝你們的寶貝早日和濕疹Say Goodbye！

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「濕疹BB的『三不』」​】

（文章純屬作者意見，不代表香港01立場。）