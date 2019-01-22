【阿翔與蝦多士11】花火祭來了　阿翔幫蝦多士沖涼扮靚

這是一個關於兩歲小孩阿翔和一隻退休導盲犬「蝦多士」的任務之旅，今集阿翔和蝦多士將穿著和服接受和花火祭有關的新挑戰，出席花火祭當然要漂漂亮亮，因此阿翔就要先為蝦多士「洗白白」！

要照顧好小朋友先要照顧好自己

要照顧像阿翔一樣活潑可愛的小朋友絕對不是一件易事，父母雖然也是一份工作，但絕不可以逼自己「年中無休」！香港基督教服務處深中樂Teen會隊長程黛雲女士表示，要照顧好小朋友，家長先要照顧好自己。千萬別讓自己完全沒有喘息的機會，物極必反，完全犧牲自己喜好及需求的家長，未必能解決小朋友的一切問題，反而容易因為自己的疲乏而忽略了小朋友的需要，當小朋友鬧情緒時，更容易失去耐性，破壞親子關係。

學懂在生活中忙裡偷閒

程黛雲女士補充，當家長感到勞累時，在小朋友的上學時間，為自己安排每月至少兩次的興趣課程！在小朋友的放假時間，亦不妨把小朋友交給社區保姆或可靠的鄰居，讓自己在家可放空一下，做自己喜歡的事、好好泡個澡或聽聽音樂放鬆一下；如果情況許可，當然，夫妻可一起出外拍拖，享受久違的二人時光更佳。另外，在一些大型傢俱店，特設免費兒童遊樂園，家長可相約有小朋友的家長朋友，一起讓小朋友們進入樂園區，自己和其他家長一起小休45分鐘！

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