【Happy School】大埔短命小學推創意學習模式　創校首年已爭崩頭

在年半前，教育界傳出當時浸信會天虹小學校長朱子穎與父親梁省德學校校董兼顧問校長朱景玄將拍住上，在大埔開辦一間只辦九年的「短命學校」，謠言旋即瘋傳家長群，引起北區崇尚愉快學習的家長「虎視眈眈」。 隨後該校落實命名為－新界婦孺福利會基督教銘恩小學（下稱銘恩小學），由同一辦學團體的新界婦孺福利會梁省德學校課程統籌主任何彥輝出任校長，朱景玄及朱子穎父子分別擔任校監及顧問，2018年9月正式開學。 創校近一年，在何彥輝校長的帶領下，銘恩小學在大埔區內打響名堂，上年11月自行收生已經出現「爭崩頭」情況，學校推出的「下午不上課」、「Dream Starter」、「假期以任務代替功課」等學習模式，成功吸引區內、外的家長在上年11月自行選校時孤注一擲，但最後仍有手持15分的家長空手而回，將希望放到本月的統一派位上。到底銘恩小學有甚麼吸引之處讓家長趨之若鶩? 攝影：鄧倩螢

誰框住我們的孩子 執教鞭二十年的何彥輝，在梁省德學校擔任課程統籌主任，對教育局制訂的課程綱要有透徹認識，這直接有助他更靈活安排銘恩小學的校本課程。他說:「教科書就是根據教育局的課程指引編寫出來的教材，很多時我們只會視教科書的內容為課程，但其實老師是否在一個學年教完該四冊教科書就叫做完成任務? 家長亦會發現不少老師其實是將課文跳來教。事實上，教育局並沒有把課程框死，沒有要求老師將特定課程硬塞給學生，指引寫得很廣闊，家長上網也可以看到。」



其實香港教育的課程指引走得很前， 主要以學生的能力為導向。

何彥輝校長笑言自己是SEN學生，小時候總是「口多」被罰，是老師眼中的頑皮學生，他深明學習必須激發學生的興趣。 只跟教科書易變得依賴 那為什麼香港仍有很多些學校會以教科書為主導授課內容呢?「因為教科書給予學校很大方便，老師拿著教科書的內容去教學生，或許做些少刪減剪裁，很快就可以完成整個課程，也不擔心有什麼教漏教少，當你習慣了用教科書，自然就會變得依賴，或者他們不明白香港的教育課程是可以靈活刪減剪裁，當你拿走一些內容，你就可能加入一些更值得教導學生的課程。」他說。 何校長就以中文科課程為例子，說明了如何既合乎教育局要求又可以提起學生自主學習的積極性。「課程指引不會告訴你要學生要看過幾多課書，只要求學生有特定的識字量，學會幾多種句子，培養價值觀、品德及中華文學上的修養。如果學生學少了一種因果句，是否就代表學生日後沒有機會學到呢?其實學生是可以通過其他的閱讀學會因果句，又或者他可以在以後的年級學回來，現在我們抽走教科書這篇課文，加入更適合的文章去教小朋友，可以是繪本、小說，你會發現更有效去深化學生的學習知識。」

孩子要為自己的學業負責

銘恩小學為了激發小朋友學習的積極、主動性，推出各種度身訂造的教學風格，校長認為學生應該對自己的學業負責，不要卸責於父母，學校絕對有能力引發學生主動「奪回主權」，當中不得不提「我功課、我話事」的計劃。

「銘恩小學不是完全沒有抄寫功課，一些操練式的功課可助小朋友更熟識文字，抄字的目標首先是要讓學生懂得字的寫法，其次是希望學生可以寫得美觀，我們會給學生選擇，讓他們決定自己抄寫的次數，只要學生達到老師的要求，就會得到一張獎勵貼紙，在下次的功課上決定自己抄寫的次數。小朋友知道如果今次寫一個也未學懂，得不到貼紙，下次就沒有的機會話事，再搏一次也得不到貼紙，就會開始想自己要如何做才可奪回功課的自主權，對自己的學習方式作出調節，不再一味等待老師、父母的安排。」「我功課、我話事」適用於中、英、數三科，有些學生甚至不捨得使用貼紙減少抄寫功課，真正享受學習帶來的滿足感。

不要為學習破壞親子關係 另一個讓學生對自己學業負責的方法就是老師不會提早通知學生與家長測驗默書的時間與範圍。「試想想，如果家長看到子女的手冊寫著中默範圍與日期，自自然然會騰出時間督促子女溫習，小朋友也會將責任掉給家長，看到子女在溫習過程中出現不懂、寫錯、無心機，十居其九也會『火都來』，家庭衝突由此起，破壞親子關係。」銘小的家長只會知道全年三次考試的範圍與時間，老師不會透露測驗默書的範圍與時間，免去在學習上的角力和拉扯而破壞了親子關係，重點是小朋友把學習變回是自己的事。

還小朋友必須的休息時間 其實何彥輝校長看到現在全日制小學都採用下午不上術科堂、增加導修堂讓學生完成家課、星期五提早放學等措施，但當他發現有些家長務求填滿子女的空閒時間，不停安排補習班時，何校長感到很心痛。他反問：「很多家長會擔心小朋友放假時，只休息、打機、看電視，但這又有甚麼問題呢？如果你的上司在你放假的時候，安排很多事情要你做，好像要你行山，但過程要你不斷影相，再加交出報告，你會感到壓力嗎?你有真正在放假嗎? 我希望大家可以還小朋友一個真正的假期，我們的家長最初也會有擔憂，假期後孩子變得心散，但小朋友星期一至五上學的時間繼續比心機讀書，就不會有問題。我們的家長一到星期五六日就帶小朋友去玩、博物館、行山、露營、圖書館......假期讓小朋友可以享受到更多家庭樂趣。就算，家長沒有帶小朋友出去玩，但至少小朋友也有真正休息過。」

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誰敢擔保未來還會考DSE

有些家長可能會問，這樣返學會否太開心，影響升中成績表?何彥輝校長也想到要如何給家長信心，他說:「其實很多中學的校長也蠢蠢欲動好想變，但給DSE焗限了，如果DSE鬆綁，他們可以走得更遠。其實在我們這班小一的學生升到中學時，DSE仍然存在嗎？香港考大學的制度約12年轉一次，所以大家也不敢說屆時會出現甚麼演變，惟有裝備好眼前，無論小朋友將來是否要考DSE，培養學生的學習動機、態度和技巧，讓他們會主動自發學習，比操卷更能幫助他們面對未來考驗。」

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充滿熱誠的教師團隊

雖然銘小是有時限學校，但何彥輝校長招聘到一班志同道合的教師團隊與他並肩作戰，當中更有由直資名校轉過來的老師。「我知道大家都想找一份安穩的工作，在上年4月面見老師時，我沒有合約、學校沒有牌照、連見面的校舍也是借用的，我首先就問他們『為何只辦九年仍然要來教?』 很快我感覺到他們對教育的熱誠，他們有的在原先的學校得到很深的反思，他們會問自己『到底是否在做教育?』我也跟他們分享銘小的理念，希望在這九年裡可以做一件很有意義的事，最後八月準備開學前夕，他們一個都沒有少來到銘小上班，我很感激他們。」

當年何彥輝校長是鄔老師讀小學時的中文老師，如今與何校長成為同事，鄔老師笑說聽「何Sir」講書就像是昨天的事。

何彥輝校長直言銘小的叩門不看學生中、英、數成績，但會跟小朋友玩「HOT WHEELS」，通過砌路軌的小汽車玩具，可看到孩子的特質。 叩門不看中英數 何彥輝校長很想借教育家豐子愷的作品提醒大家，每個孩子也是獨一無二，不要企圖把孩子打造成千篇一律。他說：「無論在甚麼學校裏，也會有很多需要進步的學生，這是正常的社會比例，家長不要只聽口碑就為孩子選擇學校，看清楚自己的小朋友是適合甚麼類型的學校。有些小朋友喜歡通過密集的功課挑戰來獲得滿足感，有些主動性較強，有些很喜歡玩，有些很有創意和點子，我們不要勉強將葡提子種在仙人掌的泥土上。」 何彥輝校長直言銘小的叩門不看學生中、英、數成績，但會跟小朋友玩「HOT WHEELS」，通過砌路軌的小汽車玩具，可看到孩子的特質。「跟我當日面見求職老師時一樣，銘恩不適合坐著等給予的人。」

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