【農曆新年】與Peppa Pig、Sanrio主角結伴　同遊四大卡通商場

新年快到了，不同的卡通人物都換上了新年造型，在各大商場準備和大家一齊喜迎豬年！除了萌萌的卡通人物，還設有一系列好意頭的裝置飾物，為大家帶來一年好運！

1. Peppa Pig與你開心迎豬年 小朋友至愛的粉紅小豬Peppa Pig一家和大家迎豬年，他們都換上了傳統新年裝束，走進兩大商場和大家拜年。其中在奧海城的5米巨型全盒尤其觸目，還有5米高開運風車和DIY大型福袋磁石牆，非常搶眼！而在荃新天地，則有5米高的步步高陞開運熱氣球，還有18米長金龍，讓大家穿龍肚、行大運！活動期間，兩商場亦設有Peppa Pig新春期間限定店，各位小豬迷可以即場購買最新產品！ 「Peppa Pig新春開運遊樂園」

日期：1月22日至2月19日

時間：中午12時至晚上9點

地點：奧海城2期地下主題中庭 「Peppa Pig豬年行大運」

日期：1月22日至2月19日

時間：上午10時至晚上10時

地點：荃新天地1期及2期中庭

+ 5 + 4 + 3

2. Elephant & Piggie童趣新春樂園

3米高巨型鴻運毛毛大豬頭 兒童故事書作家Mo Willems手筆的兒童繪本《Elephant & Piggie》中一對好朋友Elephant Gerald和Piggie將由故事書中來到香港。【皇室堡 x Elephant & Piggie童趣新春樂園】有6大萌豬遊樂設施打卡位，當中最注目的佈置是逾3米高的巨型鴻運毛毛大豬頭。另有讓小朋友捐窿捐罅的「豬豬如意順境圈」、拼圖遊戲、跳飛機等等。場內更設有經典書中的對話框，教小朋友們多個新年祝賀語句。

+ 3 + 2

【皇室堡 x Elephant & Piggie童趣新春樂園】開放詳情：

日期：即日起至2月24日

時間：上午10時至晚上10時

地點：皇室堡地下中庭

3. Sanrio characters 六星金豬齊報喜

一眾Sanrio 巨星包括 My Melody、Cinnamoroll (玉桂狗)、Kuromi、Pompompurin(布甸狗)、Kerokerokeroppi 及 Osaru no monkichi(馬騮仔)齊齊化身可愛金豬招財錢罌，並帶來不同高難度中國傳統雜技表演，與一眾粉絲齊齊迎春接福！ 18 呎高六星金豬花燈庭兩旁掛滿 Sanrio 家族燈籠及 Sanrio characters 好運機動風車。8 呎闊金碧輝煌的 My Melody 及 5 呎闊玉桂狗以疊羅漢方式於花燈庭中央向大家拜年，坐於滿滿金幣車的雜技團班主布甸狗帶領一眾 Sanrio 雜技巨星為大家獻技，機動 Kerokerokeroppi 同時表演花式單輪單車及轉碟，令人歎為觀止；機動 Kuromi 於彩色大繡球上表演「走球」，寓意團團圓圓；活潑好動的馬騮仔以靈活的身手表演金幣轉傘絕技，祝賀大家豬年行大運！

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此外，於 L9 亦設有《六星報喜攝影區》 讓顧客拍照留念。於指定日子，一眾粉絲只需消費滿指定金額，即可於《Cinnamoroll 新春見面 會》與新春造型的玉桂狗見面拍照，另有機會參加《Cinnamoroll 設計師奧村心雪簽名會》，獲贈設計師親筆玉桂狗手稿一張。

日期：即日起至2月24日

時間：10:00am - 10:00pm

地點：MegaBox L5中庭

六星報喜攝影區

日期：即日起至2月24日

時間：10:00am - 10:00pm

地點：L9 MegaKids Bazaar

4.Hello Kitty．老夫子首次聯乘『玩』傳統新年 今年農曆新年，MOSTown新港城中心邀請到Hello Kitty及經典漫畫人物－老夫子與大家共渡佳節。這個新鮮的組合為全球首次聯乘，以一站式購物、餐飲、娛樂和消遣的商場理念為藍本，構造一應俱全的小鎮，打造六個充滿流行藝術感的懷舊場景給一家大細盡情「打卡」，包括：咖啡廳、經典唱片店、大吉吉蔘茸海味店、老夫子懷舊理髮店、Hello Kitty時尚糖果屋及Hello Kitty．老夫子巨型漫畫書店攝影區。 此外，於商場消息指定金額更可參加DIY實木賀卡工作坊以及換領全球限量版「Hello Kitty ． 老夫子」利是封連賀年玻璃貼套裝！特定日子和時間更有財神和大家見面。 日期：即日起至2月19日

時間：10:00am-10:00pm

地點：MOSTown新港城中心L2天幕廣場 (港鐵馬鞍山站B出口)

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