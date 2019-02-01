【新年親子手作】高階版「利市封炮仗」教學　好玩兼訓練眼手協調

今年紅包有沒有領多多啊？不管多或少，反正領紅包是討喜氣，有總比沒有好。而且不管多或少，魯媽都會把利市封留着，留着喜氣也好，留着環保再利用也好，留着當創意勞作素材更好！ 文：魯娜好孕生好運～！

適合大一點的孩子挑戰，必須一定專注力才能順利完成。（KidsPlay親子就醬玩提供）

還記得小可愛3歲2個月時，魯媽跟小可愛第一次一起製作利事封鞭炮（炮竹）。那時小小的他，還在訓練專注度，所以魯媽沒有設計太難的製作方式，盡量讓過程簡單好上手，才能增強小娃專注度，累積成就感！

一轉眼小可愛已經5歲2個月，低階版勞作已經吸引不了他，所以魯媽就發想了這一款「高階版的利事封鞭炮」總共設計三個關卡，每一關都是手眼協調的極度挑戰！！！適合中大班的孩子挑戰，難度提高，專注度也必須再提高，才能順利完成。

首先，魯媽把一個利事封切割成四個小長條狀，然後預想你希望的鞭炮大小，就找那樣粗細大小的筆，用利事封把筆捲起來，就會變成一捲一卷的鞭炮了！

【第一關：紅封包捲手捲】

用紅封包捲手捲，可以訓練小孩子的耐性！按圖看看第一關的做法吧▼

但第二輪開始，手指會酸了，也越做越沒耐性，漸漸地就怎麼捲都捲不好……一卷都完成不了……但魯媽的學習原則是：累了，就休息，不要做！不要在累的時候學習，這樣學習效果不但不好，也易因累表現不佳，而增加孩子學習過程的挫敗感。於是，魯媽放小可愛去休息吃點心，大概5-10分鐘就又把他叫回來繼續做。

如果是3歲的小可愛，那時魯媽給的學習重點是「引起興趣」，所以每一個勞作遊戲都要適可而止，不可以太累。重點是讓小可愛覺得「好玩」，完成後又有「成就感」。但是針對5歲的小可愛，魯媽的學習重點是「加強專注度跟挑戰難度」，所以，累了可以休息。但，一定要「做完」，才可以磨練耐性。

可是每一個階段，都會設計超乎他現階段年齡可以做到的程度，每階段都超越一點，漸漸地，就會習慣挑戰難一點，如果一直做已經會的事，久了會膩也沒有成就感，也無法成長。魯媽格言：「沒有難度，就不會向上成長！」

【第二關：對準貼封口】

接下來就是封口裝飾的步驟了！按圖看看第二關的做法吧▼

【第三關：穿針引線串鞭炮】

5歲的孩子真的可以做到穿針引線嗎？按圖看看第三關的做法吧▼

+ 6 + 5 + 4

貼上在家裏的任一角落都美觀又喜氣，年節氣氛就又更熱鬧了！孩子也因為家中佈滿自己的作品而更有成就感，這樣的欣喜更是錢買不到的！

你，何不一起動手做呢？！

【本文獲「KidsPlay親子就醬玩」授權轉載。】