【基層創科】有興建就會主動學習　小學生都可以寫到APP

現在人人生活離不開智能手機，因此「編程」是未來相當被看好的一個技能，不過要找門路學習就相對昂貴及困難！在創新基金的幫助下，一群來自基層的小朋友也可以透過他們提供的免費課程提早接觸到「編程」的樂趣。 Julio是其中一位參與了創新基金的「Go Code程式小先鋒」課程的小學生，並因出色的作品成功贏得一部手提電腦，繼續向自己編程夢進發的小朋友。他的媽媽Ruby更直言，從未見過他如此主動學習。

媽媽：只能以用家角度幫小朋友

Ruby直言目前就讀小五的Julio最喜歡就是「打機」，因此當初Julio學習編程後，亦打算製作一個有關「顏色」的遊戲。當Julio初步製作好這個「顏色」遊戲後，Ruby試玩後以用家角度和兒子說：「其實你的遊戲和眼睛有關，不如試一試調整方向，製作一個協助色弱人士的程式！」

在媽媽的意見下，最終Julio設計的程式不單有自己想做的遊戲元素，更加入了不少色弱測試以及其他功能，最令Ruby覺得欣慰的是，兒子總算找到感興趣的事：「和平時叫他補習溫書完全不同，叫他去上補習，就拖拖拉拉，上Coding課堂就自己收拾書包，準時出門！」

一條龍服務色弱用家 Julio為我們介紹了他的作品叫「眼明手快」，主要有五個功能！首先用家可以做個簡單色弱測試，完成後會出一個分數，覺得分數過低的便可以使用第二個功能，查看附近的眼科醫院尋求協助，最後是一些給色弱人士日常可以接觸更多不同顏色的遊戲、繪畫功能以及動態圖片。 Julio由上年7月從零開始參與程式小先鋒課程到今年12月完成高階班課程，而這個程式Julio只花了約一個半月便完成，感受到Julio對自己完成的作品相當自豪。Julio將來的目標是製作一隻好好玩的遊戲，對於寫程式和「打機」的分別亦看得很通透：「打機一定是樂趣多，不過寫程性挑戰性更大，兩個都是喜歡做的事情。」

編程最講求興趣 信和集團社區事務部助理總經理關樂祺表示，信和集團於2014年推出「Go Code程式小先鋒」計劃，眼見越來越多人對Coding這項技能改觀，課程年齡細至小三也可參與，並設有先修班、進階班、高階班及Coding 2.0讓小朋友由淺入深學習編程。 這4個學習階段參與的基層小朋友有不同族裔，有些南亞小朋友可能英文比較好會有一點優勢，但同時他們亦會更執著編程用語在「文法」上的錯誤。而這個課程的目標是給小朋友初步了解編程概念，課程並不是要教到小朋友馬上能一手一腳去「寫」一個程式，最重要的是先建立他們對編程的興趣，語文能力的優勢其實並沒有太大影響。

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