全職媽媽：最困難的不是等人養，而是多生氣也無法獨自外出喘口氣

1Up是個愛睡寶寶，放學時通常疲態盡現，脾氣很差。今天不例外。乘車回家時，她最初有禮地叫我輕聲回應她的話，後來愈來愈野蠻的嫌我聲浪不夠小。我平靜告訴她，兩人對話聲音不能太小，不然她就聽不到我的話…… 文：1UP媽

由於她真的累極，通常放學到家前我都特別體諒她。我家附近有好幾個小巴站，平日孩子會主動告訴我她想在哪一個站下車，我偶而會按她的當天的喜好走，每天走不同的路線看不同的事也是好的。

今天下雨，我沒有刻意問她就選了最近家的小巴站下車，而發脾氣中的她也沒有提出想法。下車後她發現同車的同學仔沒有一併下車，她發更大的脾氣。本來，我會逗她。可是我今天忽然發現，我家女兒野蠻到不得了。不管她是累是睏，都不應找籍口去發脾氣。四歲多的她，是時候知道，無論多睏世界都不會跟著她走。

筆者女兒1UP。（香港青年協會家長全動網提供）

我：「你頭先明明無講要喺邊度落車。」

1Up：「我明明想喺嗰度落車。我想同同學一齊落車，你做咩逼我喺度落車。」

我：「你無講我唔知㗎喎。你咁發脾氣話媽咪好野蠻。」

1Up：「我唔係野蠻！」（開始嚎哭）

我：「你自己當時都唔知同學喺邊落車，你都無問佢。所以無一齊落車你都唔可以怪其他人。」

1Up：「係媽咪唔啱！」（勁喊）

我：「如果你堅持媽咪唔啱，你就係野蠻啦！」

1Up：「我唔係野蠻！」（揼地）

孩子為「我唔係野蠻」，足足在屋苑平台糾纏了十分鐘，「野蠻」對於四歲小孩來說的確很抽象，她覺得自己沒錯去堅持，在她看來可能「野蠻」的是我。當下的我，很無奈。

我試過很多次情緒過後的說教，但似乎沒用且愈來愈變本加厲。今天又算了？要無限loop？我問她：「媽媽想你好才教你，你信唔信我？」我很不情願使出這招。我繼續說：「如果你覺得媽咪教你唔好，以後就搵工人姐姐湊你。」

我並非恐嚇她。孩子每天放學就變臉，持續了整整一個學期，我的咆哮指數不停上升。我也想逃離。孩子持續發難，作為全職媽的我不斷懷疑自己的決定。我當全職媽是為了孩子的好，可是孩子似乎不見得因此而好。也許我不應該繼續這種對峙，還是讓工人帶孩子比較好？

很多人以為全職媽最大的難處是沒收入等人養，我則認為最難是面對自己和孩子情緒上的困獸鬥。全職媽大部分時間跟孩子單獨相處，有情緒時不能獨留兒童在家，孩子也不能暫且換另一個人湊而自己出走去喘息。連喘息的空間似乎也很奢侈！到底應該怎樣才能平衡教養任務和媽媽／小孩的情緒，真的是最大的挑戰。在此要為每位堅持進步、全心為孩子的全職媽加油！

【本文獲「香港青年協會家長全動網」授權轉載，原文：《我的野蠻女兒》1UP媽】

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