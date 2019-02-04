【新年Apps】 豬年必備賀年貼圖　稱謂計算器及美顏相機推介

新年除了要準備利是、賀年食品、禮品外，當然還要準備「賀年APP」！親戚點稱呼？蘿蔔糕、年糕有沒有吃太多？食完飯又要同親戚瘋狂照拍，用甚麼美顏相機好？以下是我們為大家推介的過年必備實用手機程式！

1.三姑六婆

拜年莫說是小朋友，有時大人也不知道應怎稱呼親戚才對！而且大人的情況更尷尬，小朋友姑且有可愛氣場保護，還可以用「Uncle，Auntie」帶過，因此你需要這個APP！用法很簡單，只需要輸入你和對象的關係，稱謂馬上會計算到出來。

2.Calorie Mama

新年飯桌上一定會異常豐富，對於正在進行減肥大計，或者因身體毛病需要注意飲食的大人來說會相當苦惱。Calorie Mama這個APP可以說是最適合我們這群「科技白痴」用的程式，只需要輸入自己身體數據，然後對著食物拍照，便會自動辨認到食物分量和計算到大約整體的卡路里，連香港地特色的魚蛋、燒賣、雞蛋仔都可以辨認到。只要輕鬆拍下自己每餐的食物，程式便計算到你有沒有過分涉取卡路里！

3.WhatSticker + 五色學倉頡Online

香港地最多人就用的通訊程式就是Whatsapp，新年問候親戚一直要手動輸入「恭喜發財」、「身體健康」等賀年用句，想起也覺得麻煩，不如用2019賀年Sticker就可以輕鬆打發親戚！大家只需要下載WhatSticker + 五色學倉頡online，就可以自行上whatsticker.online網站免費下載各式2019新年貼圖，到時就字也不用打了。

4.相機濾鏡程式

新年當然會不同和親戚拍照，想加點新意思當然用不同的特效和濾鏡都有不錯的效果，不過這裡就不特別介紹那一款，因為大部分有美顏相機功能的都會推出新年特效，例如大家熟悉的如「美圖秀秀」、「天天Ｐ圖」等，不過合不合心意就要用家自己嘗試。