【在職爸爸】叫女兒煮宵夜　從生活細節中爭取聊天機會

一天只有二十四小時，要在忙碌的工作中兼顧家庭相信也令不少在職爸爸感到苦惱。「好爸爸中心」創辦人Anton表示爸爸的職責不只是工作賺錢，他們還在子女的成長中擔當著很重要的角色，「要畀仔女知道你同佢嘅關係、知道佢哋喺你嘅心裏面，要令佢哋覺得『就算你返工好忙但都會記住我』。」另外，爸爸Winston也認為自己和小朋友一起的時間永遠比金錢重要，要學懂取捨才能兼顧工作和家庭。 攝影：鄭子峰（部分相片由受訪者提供）

說起家庭教育，社會通常會把焦點放在媽媽身上。此外，也有不少爸爸認為自己已經忙於工作，於是把照顧子女的責任推給媽媽，但Anton認為其實爸爸在家庭教育的角色都十分重要。「阿仔會睇住你點樣去做一個男士，而阿女就會睇住你同太太點樣相愛、互相支持，呢啲都係仔女係阿爸身上學。」另外，他又指爸爸也扮演一個很重要的角色去教導子女理財、權力和性方面的議題。

Anton會在收工晚上回家時，請女兒煮宵夜給他，爭取時間與女兒傾談。兩父女一邊食，一邊談天。 至於如何在事業和家庭之間取得平衡，Anton指出當爸爸工作愈忙，就意味著他們已不夠時間和能力去見證子女成長。所以，他覺得爸爸如果真的重視子女成長，也是需要付出些少代價，例如賺少一點金錢、休息時間變短。 從生活細節中爭取聊天機會 Anton認為更重要的是，爸爸要從生活中的細節去爭取與小朋友聊天的機會，從而增進親子關係，例如他平日早上會故意早一點起床來送小朋友出門。他又會在收工晚上回家時，邀請女兒煮宵夜給他，「有時夜晚返屋企嗰陣，我會打俾阿女叫佢唔好瞓住，當然唔會係太夜，同埋阿女六年班可以相對夜少少瞓，之後同佢講：『不如你等埋我，煮啲宵夜俾我食』。」之後，兩父女就會一邊吃，一邊聊天增進感情，「一個六年班女仔原來已經有好多心事可以講，佢會講下佢返學點，又會問下我返工返成點。」

另外，他每逢落街回收或想去超級市場買東西時，也會叫兒子跟他一起去，「其實路程都係五至十分鐘，但係都爭取到少少時間去傾偈。去超市佢又會有獎勵，可以買樣佢鐘意嘅嘢。其實都係喺細微嘅機會入面，見得就見，傾得就傾。」他又補充能和小朋友面對面談天當然最好，但平日也會打電話或發短訊給他們，在忙碌的生活中盡量找方法與他們溝通。

Winston（左）與Anton（右）十分珍惜和孩子相處的時間，也認為這是無價的。 為女兒親手製作午餐 讓孩子感受到重視 而Winston也很認同Anton的想法，他認為作為爸爸，應該要意識到自己需要為孩子去取捨。他現在正經營一門小生意，雖然工作時間比較彈性，但不好的是不營業的話收入便會減少。「如果純粹用錢嚟衡量，係會覺得唔開心，陪咗小朋友就曬咗一日賺唔到錢。但我唔想咁諗，我覺得我同小朋友一齊嘅時間係重要過金錢。」

他又指和孩子一起的時間重質不重量，最重要是讓孩子感受到父母的重視，「每隔一個禮拜，我同太太就會整lunch（午餐）俾我個女，好似上星期佢想食漢堡包，咁我就帶佢落去一齊買材料整。其實去超市個十五分鐘，佢已經可以感受到爸爸係重視佢呢餐飯。你要讓小朋友覺得雖然父母好忙，但佢都重要，因為佢哋放工返嚟都好用心理我嘅嘢。」

只要父母平日願意在忙碌的生活中，花一點心思給小朋友，可能只是買一些零食、跟他們說一個故事或陪伴他們看卡通片，當中不用花很多時間和金錢，就可以令小朋友覺得被父母認同、肯定，從而促進親子關係。