【阿翔與蝦多士12】我要做Model 孩子交友不必太憂心

這是一個關於兩歲小孩阿翔和一隻退休導盲犬「蝦多士」的任務之旅，今集阿翔和蝦多士將學習如何做個小模特兒，原來有自信地在台上展現自己，走個台步不是一件容易的事，他們能順利完成任務嗎？

結識朋友順其自然

今集阿翔去學做模特兒，上課堂的有來自不同年齡的小朋友，是一個結識朋友的好機會！不少家長都會擔心自己小朋友不懂和其他人相處，怕他們結識不到朋友；即使交到朋友也會擔心子女朋友的「質量」如何，生怕自己的小朋友受損友影響。總括一句，有時就是干涉得太多！

孩子結識不到朋友？

香港基督教服務處深中樂Teen會隊長程黛雲女士表示，與同齡的小朋友交往最能圓滿且持久，因為他們的體力、智能、關心的事物等都在同樣的水平上，最能情投意合，體驗出對等的人際關係。小朋友與朋友的關係如何，大人不要過度干涉，「爭執」是小朋友成長的過程之一，時而爭執、時而和睦地相處是常見的現象；大人干涉小朋友的交往，為他們選擇朋友，這是不必要的做法，因為小朋友交往朋友是因受對方的吸引而互相接近的，大人不能以自己的尺碼來衡量。一般而言，小朋友到小學二年級左右就會變得喜歡和同性朋友在一起，因此家長最好讓他自由選擇朋友，如此較合乎發展的原則。

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