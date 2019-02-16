【社交合約】和小朋友簽訂社交合約　不做人見人憎小霸王

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撰文：我家孩子不上幼稚園

最近和我家幾位孩子到附近的公園玩耍，他們很愛幻想，見到任何遊玩設施，都會發揮超凡想像力，把滑梯當作海盜船，把攀爬架當作太空站，有時過份入戲，難免會出現一些小問題。

就如當天發生的一件小事，當他們在滑梯扮航行時，一位年紀較小的孩子拖着媽媽打算爬上滑梯，因為小兒認為小孩不是海盜，所以禁止他進入幻想的海盜船。

孩子們的想像力卻令他們險變遊樂場小霸王。（gettyimage/視覺中國）

一直在旁機警的我見狀，立刻在事發後的幾秒間暫停正在上演的海盜劇，把兒子帶回現實，教導他向小孩禮貌地道歉，把海盜船變回滑梯，讓大家可以一起分享一起玩。

怎料，當兒子準備道歉之際，這位媽媽卻拉走他的小孩，氣沖沖的說：

我哋唔好同佢哋玩，我哋走！

父母保護孩子雖然沒錯，但不要自作主張拒絕和其他小朋友和好的學習機會。（gettyimage/視覺中國）

我立即楞住了！為何這句孩子氣說話，會出自媽媽的口中呢？她不是目睹我整個糾正兒子態度的過程嗎？我的兒子當然有錯，但為何不給一個機會教導孩子們怎樣寬恕和分享？反而選擇晦氣地離開呢？

我經常和十多名參與自家學堂的小孩相處，完全明白小朋友間的爭執是恆常存在的，每天總會有大大小小不同的磨擦，也是學習社交的良機。

他們由最初各持己見，要冷靜或發脾氣半句鐘方能饒恕對方，到今天不消一兩分鐘，便立即搭膊頭做回好朋友。全因為容許孩子磨合，以及不斷教導他們彼此接納，學習怎樣相處得來的結果。

孩子們多番磨合下，培養出珍貴友情。（gettyimage/視覺中國）

其實孩子過了兩歲，就不再是宇宙的中心了。我們做事和說話不能只顧自己，要考慮會否影響別人，父母亦要開始教導子女如何為自己的行為負責。

過往幾年，我們舉辦了不少教養子女講座「爸爸媽媽同學會」，亦經常觸及這熱門題目，稱之為「社交合約」。兩歲後小孩要同意簽署這莊嚴合約，當然父母並非要白紙黑字寫下條文要他們簽署，而是要教導子女遵守，明白這世界並不是由他們的感受主宰，卻要學習和別人合作，並顧及別人感受，才能和諧共處。

父母要和孩子簽下社交合約。（gettyimage/視覺中國）

今天的公眾遊樂場，或會所內的Playroom是最好學習社交的地方，因為全是給充滿學習壓力港童放電的勝地，放學後更加是黃金放電時間，必定會跑跳追逐，亦難免會發生碰撞。所以父母可以趁機教孩子怎樣遵守「社交合約」，知道在公眾遊玩地方，必需要配合和其他不同年齡小朋友玩耍，不能做小霸王。

孩子們會在遊樂場學習到社交技巧。（gettyimage/視覺中國）

父母們亦不需太緊張，或太快批評自己及其他家長的兒女，論斷他們是「百厭星」、又或「冇家教」，因為孩子們不會在一兩天便學懂怎樣和人共處，和其他小朋友發生磨擦、發脾氣、以及彼此推撞實屬正常，因為這是他們的本能反應，絕非頑皮的行為。家長們要持之以恆地引導，小孩子也要不斷練習怎樣合作，才會習慣離開自我中心的幼兒行為。

最重要就是父母也需要簽訂「社交合約」，我們要明白人各有不同，仍需學習怎樣和自己不同的家長相處，互相尊重。當父母以身作則，小孩子才會從我們身上知道，這個社會是怎樣運作的。

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「遵守「社交合約」不做遊樂場小霸王」​】

（文章純屬作者意見，不代表香港01立場。）