【元宵節】七彩孔雀閃耀文化中心　綵燈會、幼兒市集賀佳節

下周二是元宵佳節，康文署今年在3個地方舉辦綵燈會，其中在香港文化中心以「吉祥鳥」孔雀為主題，展出超過10組不同形態的孔雀綵燈，其中一組展出逾5米高、長15米、雀屏橫跨2個水池的綵燈，非常吸引。另外，在北區公園和天水圍公園及銀座廣場，亦會舉行綵燈會，與大家同賀佳節。

由即日起，3個綵燈展現已開始展出美輪美奐的七彩綵燈。香港文化中心露天廣場以「雀屏春瑞耀香江」為展覽主題，展出有「吉祥鳥」之稱的孔雀，寓意好運和幸福美滿。除此之外，同場亦有由本地紮作師傅以傳統技藝製作的11盞宮燈和1盞大型走馬燈，燈面配有本地插畫家以12生肖和香港非物質文化遺產為主題創作的插圖。

康文署今年在香港文化中心廣場、北區公園和天水圍公園及銀座廣場舉辦綵燈展和晚會，免費入場，和市民一起歡度元宵佳節。

連續3日舉行晚會

3個地方的綵燈晚會亦即將舉行，分於於17日（年十三）在北區公園、18日（年十四）在天水圍公司及銀座廣場、19日（年十五、元宵）在香港文化中心廣場，設有舞台表演和不同工作坊，供一家大小參與同樂。

幼兒應節遊戲

另外，有幼稚園趁元宵佳節，於本周日（17日）舉辦「小豬元宵大巡遊開放日」，把校園化身為中國古堡，不但擺滿中國風佈置，亦設有「全盒大製作」、寫揮春、豬仔錢箱小主人和燈籠謎語大小巷等應節活動。如預先網上報名，可以參與「賀年油角小廚師」限定活動。