【阿翔與蝦多士13】出SHOW完成終極任務　朋友唔係競爭對手

這是一個關於兩歲小孩阿翔和一隻退休導盲犬「蝦多士」的任務之旅，今集阿翔和蝦多士將迎接最終任務，需要使出渾身解數，真真正正登上大舞台！他們能贏得觀眾的掌聲嗎？

家長自身要先建立正確價值觀

阿翔和蝦多士一路走來經歷了大大小小的事，認識了很多不同的人成為朋友！不過，在子女眼中「朋友」就是「朋友」，但對於部分家長來說，可能會不知不覺中把子女的「朋友」當成比較對象，甚至覺得子女的朋友「叻」過自己子女是不能接受的事，慢慢可能也會潛移默化，令子女視自己朋友為「對手」。

家長應如何協助子女交友？

香港基督教服務處深中樂Teen會隊長程黛雲女士建議，「朋友」並不是競爭或比較的對手，而是總有一天會相互幫忙的好夥伴。家長若要關懷孩子的交友情況，只需讓小朋友體會交友關係的真正樂趣，多安排小朋友參與同齡朋友的活動，提醒他們要互相友愛便足夠。如家長真的太擔心，可運用一些小技巧來幫助小朋友學習如何建立友誼，培養小朋友與人互動時的技能，例如：小聲講話、分享、輪流、不霸道等行為，一樣一樣慢慢來，並且獎勵小朋友好的行為。

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