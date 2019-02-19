【親子活動】毋需裝備假日快閃露營　親子Glamping好去處

做人父母之後，一方面要工作，一方面要照顧小朋友，可以休息的時間變得更少！雖然一到周末小朋友就要到處去「放電」，但大人需要的是卻是「叉電」。近年流行親子露營，但試想像，又要自己紮營又要背上大量裝備去煮食，還要照顧子女安全，不要說「叉電」，對家長來說簡直比上班還難受，因此坊間有一些Glamping（豪華露營），為大家提供有特色的營地，大家只需準備個人衣物便已經足夠，方便了不少想和小朋友親近大自然又怕麻煩的家長。

長洲西園

位於長洲西南角的西園佔地11英畝，主打四種主題的營區，包括印第安營區、南非營區、觀星圓拱屋營區和蒙古包營區，全部都有配套設施。如果想享受更原汁原味的露營體驗，還有BYOT ( 自攜營具)以及PYOT (營具租用)的計劃可供家庭選擇，而且園內的活動相當精彩，大家可以玩弓箭、平衡車等等，不過需要另外收費。

2人綠野營：$850

2人樹繭營：$1200

3-12人印第安營：$750-$3100

4-9人南非營：$1300-$2800

4人蒙古包：$2000-$2300

電話：2666 9556

網頁：http://www.saiyuenfarm.com/

+ 6 + 5 + 4

香港青年旅舍協會（昂坪、西貢、薄扶林​）

香港青年旅舍協會在各區都設有已搭建好的帳營供家長租住，其中以位於昂坪的營地地理位置最優越，距離昂坪市集、心經簡林、天壇大佛等景點只有5至10分鐘路程。其他提供帳營租借的地區包括西貢以及薄扶林，而帳營是歐洲流行的波希米亞風，十分有格調，而且收費相對便宜，食物方面可以於預訂帳營時一併落單，但食物必須提早最少 5 個工作天前預訂。

1.大嶼山昂坪青年旅舍

2.香港薄扶林摩星嶺徑 123 號

3.新界西貢白沙澳海下路

4.新界西貢赤徑

金字塔營 （最多２人）：$300起

圓帳營：$540 起，3人起跳，其後每位另加$180起，最多6人

電話：2788 1638

網頁：https://www.yha.org.hk/

海迎灘

位於大嶼山長沙海灘上，面積超過三萬平方呎，環境優美舒適。每架露營車可入住2人至5人，相對上較傳統帳營更高私隱度和感覺潔淨，而且只需步行5分鐘便能到達海灘，趁現在不太冷，要下水玩也是可以的，如果不想下水，亦可以於場內的大型真草地隨意玩樂各項設施，如小型足球射龍門、小型籃球架、羽毛球小童平衡單車 、四輪滑板車等。

大嶼山嶼南道57號

以代用券形式發售

代用券（星期六、日及公眾假期）:

情侶代用劵（2人）：$2200

家庭代用劵（2-4人）：$2600

豪華家庭代用劵（2-4人）：$2800

尊榮家庭代用劵（2-5人）：$3000

特色尊榮家庭代用劵 ( 2-5人 ) ：$3200

電話：2890 9980

網頁：http://welcomebeach.com.hk/

+ 7 + 6 + 5

4. 浪高長岸

聽到這個名字，就知這個營地主打水上活動，雖然天氣逐漸變涼，但如果你們一向熱愛水上活動，浪高長岸便再適合不過。皆因浪高長岸會免費提供各式水上活動設施，如人體衝浪板、軟身滑浪板、初級淺水衝浪板等等，除了有較傳統的南非營外也提供近年流行的露營車可供選擇。

香港大嶼山長沙下村29號

以代用券形式發售

非平日：

3人露營車：$1559，額外加一人$280

4-6人南非營：$1359-$1959

電話：8104 6222

網頁：http://longcoast.hk/?lang=zh-hant

+ 6 + 5 + 4

【周五心意運動】您捐一封$50利是，已可為基層送上溫飽，01心意呼籲您支持【香港青年協會】 ，每$50即可製作5碗愛心湯和心意禮物。