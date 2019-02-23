【臺灣親子遊】放電蒲點！6歲以下免費 　超平價的臺北兒童新樂園

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撰文：暴龍媽媽

臺北的兒童樂園一直都是我們小時候的回憶（類似香港荔園那樣，哈哈），小時候畢業旅行、校外教學都會去。前幾年兒童樂園遷址到新地點，重新開園後，改名為「臺北市立兒童新樂園」，都還沒有時間去，這次回臺灣剛好有空就來這玩吧！

臺北市立兒童新樂園。（作者提供）

交通方式：兒童新樂園的位置就在臺北市區內，雖沒有捷運直達，但捷運轉乘公車都很方便！

一．捷運劍潭站出口3到公車轉乘站搭： 41、紅30、兒樂2號線往兒童新樂園

二．捷運士林站出口1到公車轉乘站搭：255區、紅30、620、兒樂１號線往兒童新樂園

三．捷運芝山站出口1到公車轉乘站搭：兒樂１號線往兒童新樂園

園區可以直接用悠遊卡付錢，不用排隊。（作者提供） 門票與收費 重點是這裏！入場費超級便宜！ 12歲以上臺幣$30（也就是港幣$8而已）、7至11歲臺幣$15（港幣$4）、6歲以下更是免費入場！ 園區裏面有免費的室外共融遊樂場及砂池、室內遊樂場及波波池，簡直是家長福音！即使是收費的機動遊戲設施也非常便宜，每樣逐樣收費，大部分都是臺幣$20、30左右，最貴不過$80，超級划算。收費與遊樂設施介紹可以參考官網。 而且可以直接悠遊卡付款（悠遊卡＝臺灣的八達通），不用排隊買票，超方便！

也建議可以下載「兒童新樂園」的App，某些設施可以預約，更可以看到每個設施的等待時間。這是App上顯示平日下午的兒童新樂園的等待時間……都是0分鐘！所以平日去吧，人少很多！而我們是大年初五來玩，人較多，但其實臺灣的「多人」跟香港相比，根本不算多了，排隊很快都排到了。

園區地圖。（作者提供）

↓↓↓編按：按圖放大看臺北市立兒童新樂園​各項遊戲和玩後感！↓↓↓

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另外園區內還有各種小型的機動遊戲，價錢也便宜。玩得便宜，小孩也玩的開心！在這耗上一整天都不成問題。

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【臺北市兒童新樂園】 地址: 11169臺北市士林區承德路5段55號 開放時間：每日09:00至17:00 週六、寒暑假期間及連續假期（除收假日外）延長營運至20:00 週日或連續假期收假日延長營運至18:00。

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「【台灣親子遊】必去！6歲以下免費 ！超平價的台北兒童新樂園」​】

（文章純屬作者意見，不代表香港01立場。）